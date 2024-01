Thierry Henry déclare que les entreprises de médias sociaux gagnent de l'argent grâce à la haine, alors qu'il lance une campagne en ligne.

L'ancien attaquant d'Arsenal et de Barcelone boycotte toutes les plateformes de médias sociaux depuis la fin du mois de mars à la suite d'une vague d'insultes racistes en ligne visant des footballeurs noirs et de ce qu'il a qualifié d'incapacité des sociétés de médias sociaux à tenir les utilisateurs responsables de leurs actes.

Sa décision a incité une vague de stars à lui emboîter le pas, ce qui a finalement conduit à un black-out généralisé des médias sociaux au Royaume-Uni de la part des footballeurs et des instances dirigeantes pendant le week-end du 30 avril au 3 mai.

S'exprimant lors du Web Summit à Lisbonne, M. Henry a annoncé qu'il lancerait une campagne avec son sponsor Puma et la fondation Game of Our Lives pour aider à lutter contre les abus en ligne et faire pression sur les entreprises de médias sociaux pour qu'elles prennent des mesures plus strictes.

"Lorsque vous constatez qu'ils génèrent de l'argent grâce à la haine, c'est très difficile lorsque votre médicament est votre poison", a déclaré M. Henry, comme le rapporte le Guardian. "Le fait d'être authentique et gentil ne génère pas d'argent.

"Nous avons besoin d'aide, nous avons tous été touchés par cette situation", a-t-il ajouté, comme le rapporte France 24. "Moi, en tant qu'individu, je me débrouille sans eux [les médias sociaux]. Nous avons besoin de l'aide de personnes plus haut placées. Nous devons nous rassembler pour nous assurer que ces personnes légifèrent peut-être une loi qui rendra ces plateformes plus responsables.

"Je ne pense pas qu'ils fassent ce qu'il faut pour que nous nous sentions en sécurité sur les réseaux sociaux. Ils n'essaient pas vraiment de changer quoi que ce soit".

Dans une déclaration envoyée à CNN, un porte-parole de Meta a déclaré : "Nous n'avons absolument aucune motivation commerciale, aucune motivation morale, aucune motivation au niveau de l'entreprise pour faire quoi que ce soit d'autre que d'essayer de donner au plus grand nombre de personnes possible une expérience positive à travers nos applications, et c'est ce que nous faisons jour après jour.

"La croissance du nombre de personnes ou d'annonceurs utilisant nos applications ne signifie rien si nos services ne sont pas utilisés de manière à rapprocher les gens.

"Personne ne devrait être confronté à des abus racistes, où que ce soit, et nous ne voulons pas que cela se produise sur nos applications. Nous supprimons les contenus haineux dès que nous les trouvons et nous répondons rapidement aux demandes légales valables afin d'aider les enquêtes de police".

Twitter n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire.

Lors d'une interview exclusive accordée à CNN en mai dernier, M. Henry avait expliqué sa décision initiale de supprimer tous ses comptes de médias sociaux, qui étaient suivis par 11 millions de personnes, en déclarant que "lorsque nous nous rassemblons, c'est... puissant".

"Au tout début, vous savez, j'étais d'humeur bizarre, je dirais, nous avons beaucoup parlé pendant ces moments-là et je me suis dit : 'Les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe : Les gens ne réalisent pas ce qui est en jeu ici et le problème que nous avons dans cette société en ce moment", a-t-il déclaré.

"Mais je parlais toujours et je mentionnais toujours la force du groupe, et parfois, quand vous êtes seul à crier quelque chose, vous vous sentez seul - mais je ne parle pas de moi, je parle des gens qui n'ont pas de voix. Je parle des personnes qui ont été abusées, harcelées pour leur apparence, pour leurs croyances, pour la couleur de leur peau sur les médias sociaux.

"Peut-être que si je quitte les médias sociaux, comme vous le savez, en prenant position pour les personnes qui n'ont peut-être pas de voix, vous pourrez peut-être créer une vague à cause de mon retrait des médias sociaux. Les gens voudraient savoir pourquoi, et ils voulaient savoir pourquoi. Mais dans la foulée, il y a eu une petite période où je me suis dit : C'est un peu dommage que les gens ne réagissent pas".

