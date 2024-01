Simona Halep : "Il a ramené la flamme" : Comment Patrick Mouratoglou a aidé l'ex-numéro 1 mondiale à raviver son amour pour le tennis

L'ancienne numéro un mondiale avait annoncé son retrait de l'édition 2021 de Roland-Garros en raison d'une blessure au mollet. Plus tard dans la saison, elle a également déclaré forfait pour Wimbledon et les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

"Je me suis sentie épuisée et j'ai pensé qu'il n'y avait plus aucune chance que je sois au sommet", a déclaré Halep à Christina Macfarlane de CNN Sport lors d'une interview exclusive avec son nouvel entraîneur, Patrick Mouratoglou. "C'était vraiment difficile de voir le bon côté des choses.

Ayant quitté le top 10 mondial pour la première fois depuis janvier 2014, Halep était en train de perdre l'amour du tennis.

Cependant, depuis qu'elle a commencé à travailler avec Mouratoglou au début de l'année, Halep dit que sa passion pour le sport a été ravivée.

"Je ne m'attendais pas vraiment à cela car je ne suis pas très ouverte aux gens et il n'est pas facile pour moi de faire confiance à quelqu'un. Mais la connexion a été excellente dès le premier instant où je l'ai rencontré", dit Halep à propos de Mouratoglou.

"J'étais presque finie avant de venir ici parce que je n'avais plus cette flamme et je n'avais pas confiance en ma capacité à jouer à nouveau au plus haut niveau. En venant ici, je l'ai retrouvée et j'ai redécouvert pourquoi je joue au tennis", ajoute-t-elle. "Je joue au tennis parce que j'aime ça ? Il m'a redonné la flamme.

Un nouveau départ

En avril, Mouratoglou a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il commencerait à entraîner Halep à plein temps, après qu'elle ait visité sa prestigieuse académie d'entraînement en France avant le BNP Paribas Open d'Indian Wells, en Californie.

"J'aime toujours la regarder jouer. Je pense qu'elle a un jeu incroyable, donc elle est très excitante en tant que joueuse", a déclaré Mouratoglou à CNN Sport. "Elle jouait déjà très bien, mais elle pouvait jouer encore plus. Je voyais les progrès qu'elle pouvait faire".

Connu sous le nom de "The Coach", Mouratoglou est l'un des instructeurs les plus recherchés dans le monde du tennis.

Il a commencé à entraîner en 2005, en travaillant avec Marcos Baghdatis sur le circuit junior et en l'aidant à atteindre la première place mondiale chez les jeunes, selon son site officiel.

Un an plus tard, Baghdatis a atteint la finale de l'Open d'Australie avant de s'incliner face à Roger Federer et a également atteint la demi-finale de Wimbledon la même saison.

Depuis, Mouratoglou a aidé un grand nombre de jeunes joueurs prometteurs à élever leur niveau de jeu, notamment Grigor Dimitrov, Anastasia Pavlyuchenkova et surtout Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem, ajoute le site.

Le secret de sa réussite ? "Bien sûr, la passion est le facteur le plus important. (Si les joueuses ne sont pas passionnées, elles n'arriveront à rien de grand", a déclaré Mouratolgou. "C'est donc la clé.

"Les gens passent aussi par des moments dans leur vie où ils perdent leur amour pour le jeu pendant un certain temps ou ont moins d'amour pour le jeu", ajoute-t-il. "Je ne pense pas qu'elle (Halep) l'ait perdu.

Ce qui fait une championne

Même si la Roumaine Halep a 23 titres de simple à son actif, dont deux victoires en Grand Chelem, elle a dû s'adapter à une forme d'entraînement particulièrement rigoureuse à l'Académie Mouratoglou.

Elle a passé deux semaines à commencer un nouvel horaire d'entraînement à 8h30, ce qu'elle a déclaré aux journalistes qu'elle n'avait "jamais fait de sa vie", a rapporté la WTA.

"Je l'ai fait avec plaisir et je l'ai fait facilement. Cela m'a fait penser que j'aime toujours ça et que je peux toujours le faire. Si je suis en bonne santé, je pense que je peux faire un bon match", a-t-elle ajouté, selon le site de la WTA.

Parallèlement à sa rééducation physique, Halep a travaillé avec Mouratoglou pour retrouver sa confiance en elle.

"Il est très ouvert, c'est donc très facile de lui parler", explique-t-elle à CNN. "Je suis très émotive. J'ai beaucoup de peurs en général et je doute de moi la plupart du temps. C'était donc facile pour moi de m'exprimer comme je suis".

Lorsque Mouratoglou est apparu dans la série Netflix, "The Playbook", en septembre 2020, il a parlé de la façon dont la force mentale d'un joueur peut faire ou défaire sa capacité à devenir un champion.

La série suit des entraîneurs sportifs de renommée mondiale qui partagent leurs règles personnelles pour réussir à l'intérieur et à l'extérieur de l'arène.

"Tout le monde a des limites, et les limites de chacun ne sont pas techniques, tactiques ou physiques. Elles sont mentales", explique Mouratoglou dans le documentaire.

"Et quand on ne pense pas comme un champion, on n'agit pas comme un champion et on ne gagne pas comme un champion. Il est donc très important de s'assurer que l'esprit fonctionne correctement.

Mouratoglou explique à CNN qu'il a une approche similaire à celle du légendaire manager de football José Mourinho, qui est également apparu dans la série Netflix, pour reconstruire la résilience psychologique d'un joueur.

Il a dit quelque chose comme "le football commence avec le pied, continue avec le cœur et finit avec la tête".

"La tête est la plus importante... parce que si vous ne croyez pas profondément que vous pouvez accomplir quelque chose, vous n'irez pas jusqu'au bout. Vous n'irez qu'à moitié. Vous trouverez des raisons de ne pas faire les choses. Vous trouverez des excuses", explique Mouratoglou.

"Je pense qu'une grande partie de mon travail consiste à aider les gens, en l'occurrence Simona, à croire en eux et en leur capacité à réaliser ce qu'ils veulent", ajoute-t-il. "Je dis toujours à Simona à quel point elle est forte mentalement parce que j'y crois vraiment.

"Elle m'a facilité la tâche, d'une certaine manière, en étant si ouverte et en me faisant tellement confiance.

Partenariat avec Serena Williams

Mouratoglou n'est pas étranger à la réinvention des joueurs qui ont touché le fond.

En 2012, il a abordé un tournant dans sa carrière, lorsqu'il a commencé à entraîner Serena Williams, qui venait de subir une défaite sans précédent à Roland-Garros face à la Française Virginie Razzano. C'est la première fois de sa carrière que Williams s'incline au premier tour d'une compétition majeure.

Elle est également à la recherche d'une victoire en Grand Chelem, après deux ans sans victoire dans un tournoi majeur.

Mouratoglou et Williams ont été surnommés le "duo dynamique" sur le circuit et ont fini par totaliser ensemble 10 victoires en grand chelem, ainsi qu'un titre en simple dames aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

"Je suis très fière de ce que nous avons fait avec Serena. Maintenant, bien sûr, je suis très reconnaissant pour ces dix années qui ont été incroyables", déclare Mouratoglou. "Elle m'a fait confiance pendant dix ans, ce qui n'est pas si fréquent dans le monde du tennis.

Williams n'a pas joué depuis qu'elle a abandonné son match du premier tour de Wimbledon contre Aliaksandra Sasnovich en juin 2021, au cours duquel elle s'est blessée à la jambe.

"Ce n'est pas facile de dire à quelqu'un avec qui vous avez travaillé pendant 10 ans que vous allez commencer quelque chose avec quelqu'un d'autre", ajoute Mouratoglou. "C'est une relation de dix ans où l'on partage tant de choses, tant d'émotions et tant de moments.

Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même

Lorsque Mouratoglou et Halep parlent à CNN, ils se préparent pour Roland Garros, où la Roumaine de 30 ans doit affronter la Croate Ana Konjuh au premier tour dimanche.

Halep a de bons souvenirs des Internationaux de France, ayant remporté son premier titre du Grand Chelem à Paris après avoir battu Sloane Stephens en 2018.

"Roland-Garros est mon grand chelem préféré", dit-elle. "J'adore la ville. Je me sens bien. J'aime l'ambiance. Tout est réuni pour que je me sente bien. Ce tournoi sera un grand défi pour moi. Je suis prête mentalement. Je suis prête à donner le meilleur de moi-même.

"Je pensais vraiment que j'en aurais fini à 30 ans", dit Halep. "Je me suis trompée.

"Je veux jouer encore quelques années. Je sens que je peux le faire", ajoute-t-elle. "Mon corps va bien. Je me sens en bonne santé. Je sens que mon niveau d'énergie est élevé. Je ne vois donc aucune raison d'arrêter maintenant".

Il y a cependant une joueuse qui pourrait empêcher Halep de remporter son troisième grand chelem.

La Polonaise Iga Swiatek a connu une ascension fulgurante pour devenir numéro un mondial au cours de l'année écoulée.

En avril, elle a remporté son quatrième titre consécutif de la saison 2022 lors de la finale de l'Open de Stuttgart, portant sa série de victoires à 23 matches.

À tout juste 20 ans, Swiatek ne montre aucun signe d' affaiblissement. Si elle remporte Roland-Garros, elle égalera le record de Venus Williams de ce millénaire, soit 35 victoires consécutives.

"Depuis un mois, Iga a fait preuve d'une grande stabilité physique, mentale et tennistique. Elle est très solide dans tous les domaines. C'est pour cela qu'elle gagne autant. Mais je pense que tout le monde peut être battu", déclare Mouratoglou.

Et Mouratoglou est persuadé que la force mentale de Halep pourrait rivaliser avec celle de Swiatek.

"C'est aussi une grande joueuse, mais ce qui la rend spéciale, c'est qu'elle est extrêmement forte mentalement. "J'ai l'impression qu'elle croit aussi en elle et que cette combinaison peut faire des merveilles.

