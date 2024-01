San Francisco étant trop cher, ils ont déménagé en Espagne et acheté une belle maison pour 50 000 dollars. Voici comment ils ont procédé

Au lieu de cela, ils ont commencé à chercher plus loin et ont fini par acheter une belle maison de trois étages, vieille de 120 ans, dans la campagne espagnole, pour moins de 50 000 dollars.

Flores et Leitz ont tous deux travaillé dans l'enseignement aux États-Unis avant de prendre leur retraite - Leitz était professeur d'histoire dans un lycée tandis que Flores était administrateur à l'UCLA.

Bien qu'ils aient apprécié leur mode de vie à San Francisco, ils ont réalisé qu'il serait inabordable de vivre dans une propriété louée avec des pensions bien inférieures à leurs salaires.

"L'Europe était un choix évident pour nous", a déclaré M. Leitz. "Je suis d'origine allemande et irlandaise, ce qui fait que ma famille a des racines européennes. John est d'origine mexicaine, ce qui explique le lien avec l'Espagne, et il parle couramment l'espagnol.

"En Europe, c'est en Espagne que l'on se rapproche le plus du mode de vie californien.

Trouver le bon endroit

Leitz et Flores ne sont pas les seuls. Ces dernières années, un nombre croissant d'Américains se sont installés en Europe pour leurs affaires ou leur retraite, l'Espagne apparaissant comme l'une des principales destinations, selon un rapport du cabinet de conseil en migration Global Citizen Solutions.

Cet attrait est probablement dû en partie au climat doux de l'Espagne tout au long de l'année et à son mode de vie décontracté, associé à des produits de base relativement bon marché, notamment de la nourriture et des vins de grande qualité.

Les conditions d'obtention d'un visa et d'un permis de séjour ont également été simplifiées ces dernières années. L'Espagne souhaite attirer des ressortissants étrangers pour qu'ils y vivent et y travaillent afin de lutter contre un énorme problème de dépeuplement, en particulier dans les zones rurales, et accueille les nomades numériques ainsi que les personnes fortunées, les retraités et les propriétaires de maisons de vacances.

Trouver le bon endroit et s'installer dans un autre pays n'a pas été facile pour Flores et Leitz.

"Nous étions bien conscients que le déménagement ne se ferait pas sans obstacles", explique M. Leitz. "Je n'avais jamais entrepris une telle entreprise mais, bien des années avant que je ne le rencontre, John avait fait quelque chose de similaire à Phoenix, et il avait donc plus d'idées que moi.

Inévitablement, le couple a dû relever de nombreux défis lors de son déménagement. L'achat et la vente d'une propriété en Europe sont très différents de ce qu'ils sont aux États-Unis. L'ensemble du processus est beaucoup plus formel, impliquant des notaires, des registres fonciers et des fonctionnaires tels que des traducteurs assermentés.

Sans oublier les barrières linguistiques et les chocs culturels. En tant que retraités, Flores et Leitz n'ont pas eu à se préoccuper des écoles et de l'éducation, un aspect important pour les candidats à l'expatriation qui s'installent en Europe avec des enfants.

Siestes et dimanches de sommeil

Comme ils travaillaient tous deux dans l'enseignement, ils avaient beaucoup de vacances et les ont mises à profit pour explorer l'Espagne et l'Europe en prévision de leur déménagement.

L'Espagne est un pays immense qui compte de nombreuses régions différentes, des montagnes enneigées du nord aux plages et aux îles de la Méditerranée. On y trouve des vallées rurales, de minuscules villages romantiques et de grandes villes comme Madrid, Barcelone, Séville et Malaga.

Flores et Leitz ont pris leur temps et voyagé partout pendant plusieurs années, évaluant les changements culturels comme les longues siestes espagnoles, les nombreux jours fériés et le fait que les magasins n'ouvrent pas le dimanche.

Ayant opté pour l'Espagne et la retraite étant encore loin, ils ont commencé à se préparer en se familiarisant avec la langue locale, qu'ils connaissaient déjà pour avoir vécu en Californie.

"Perfectionner mon espagnol est en fait ma priorité maintenant que tout le reste a été résolu", explique M. Leitz. "C'est tellement important dans la vie de tous les jours de pouvoir communiquer avec les travailleurs et les habitants.

Lorsqu'ils se sont mis en quête d'un logement, ils se sont d'abord arrêtés à Valence, une belle ville et un port sur la Méditerranée, dans le sud-est de l'Espagne.

Valence, célèbre pour ses oranges, son plat national, la paella, son architecture, ses céramiques et sa culture, est devenue leur maison pendant trois ans, alors qu'ils vivaient dans des logements loués.

Un bricolage

La ville n'était toutefois pas dans leur gamme de prix lorsqu'il s'est agi d'acheter un logement pour leur retraite. Ils cherchaient donc un endroit plus rural, de préférence une maison à rénover qu'ils pourraient restaurer à leur goût.

"Nos hobbies sont l'histoire et l'art, et nous voulions un endroit où ils seraient présents, ainsi que la nature et les bois", explique M. Flores. "Les transports en commun et les bonnes liaisons par train ou par bus avec d'autres régions d'Espagne ont également joué un rôle important dans leur choix.

Après avoir exploré les villages ruraux des environs de Valence, ils ont finalement opté pour une petite ville historique appelée Xativa, qui possède un château et une tour de guet impressionnants, ainsi que des musées, des galeries d'art, des bars et des restaurants.

La ville dispose également d'une liaison ferroviaire rapide avec Valence et d'autres villes.

Le couple explique que ce qui l'a le plus séduit, ce sont les rues étroites où l'on trouve de nombreuses propriétés anciennes à restaurer, certaines très délabrées, d'autres en bon état.

Ils ont également été séduits par la gentillesse des habitants, qu'il s'agisse de locaux ou d'autres expatriés déjà installés avec bonheur. Ils ont déclaré avoir ressenti un sentiment d'appartenance à une communauté qui les a séduits.

Après avoir choisi un lieu de vie, il leur fallait maintenant trouver une propriété convenable - et abordable.

Au lieu de s'adresser à un agent immobilier, ils se sont tournés vers Idealista, l'un des sites de vente de biens immobiliers les plus populaires d'Espagne, et ont trouvé un logement qui les a séduits presque immédiatement.

Poignées de main et obstacles

Il s'agissait d'un bâtiment en pierre de trois étages, suffisamment grand pour leurs besoins et proposé à un prix raisonnable. Ils ont été surpris de constater à quel point les prix étaient bas par rapport à Valence et à d'autres endroits en Espagne qu'ils avaient visités - et bien sûr par rapport aux États-Unis.

Le logement se composait de plusieurs petites pièces au rez-de-chaussée, d'une seule salle de bains et de deux chambres. Ils ont vu le potentiel.

L'étape suivante consistait à effectuer des inspections pour confirmer que la structure de la maison était solide et résistante aux intempéries.

Ensuite, il y a eu l'aspect juridique de l'achat, légèrement compliqué par l'âge du bâtiment - environ 120 ans. Comme c'est souvent le cas dans les régions rurales d'Espagne, de nombreux documents ont été perdus au fil des ans. Autrefois, les biens immobiliers étaient souvent échangés sur une simple poignée de main.

Finalement, ils ont négocié avec le vendeur un prix de 45 000 euros (environ 48 000 dollars), taxes comprises. Ils ont réussi à obtenir un prêt hypothécaire, ce qui signifie que la banque s'est chargée d'une partie de la paperasserie.

Après avoir finalisé l'achat, ils ont commencé à faire des projets. Ils ont décidé d'abattre les murs intérieurs du rez-de-chaussée pour créer un grand espace lumineux. L'étage serait également reconfiguré pour créer une autre chambre et une salle de bains. Ils souhaitaient également installer la climatisation, une nécessité compte tenu des fortes chaleurs estivales du sud de l'Espagne.

Après avoir trouvé un architecte et un constructeur locaux disposés à prendre en charge les travaux pour 40 000 euros (environ 44 000 dollars), les travaux ont commencé au rez-de-chaussée.

"C'est là que nous avons rencontré le plus de problèmes", explique M. Flores.

"Il y avait quatre petites pièces et l'espace semblait plutôt exigu. De plus, le plafond était assez bas et nous avons demandé à l'architecte de vérifier s'il y avait des poutres solides au-dessus. Il y en avait, et aucune d'entre elles n'était pourrie. Néanmoins, les ouvriers ont tout pulvérisé avec une solution spéciale pour empêcher les vers de bois de pénétrer dans les poutres.

"Une fois les cloisons enlevées, nous avons obtenu une grande pièce aérée et ensoleillée et le plafond a été surélevé de 3 à 4 pieds, ce qui a fait toute la différence. Cela a fait toute la différence.

En outre, le couple a supprimé la chambre du rez-de-chaussée et agrandi la chambre principale au deuxième étage, en y ajoutant un dressing, une chambre d'amis et une autre salle de bains avec baignoire et douche.

Les dernières touches ont ensuite été apportées. Il n'y avait pas de jardin, mais un patio couvert et carrelé.

"Nous avons envisagé d'ouvrir le patio sur le ciel", explique M. Leitz. "Mais il faut écouter les gens du coin. Ils nous ont fortement conseillé de garder le patio fermé parce qu'il y a parfois de fortes pluies et que la maison pourrait être inondée. Il est donc désormais recouvert d'un toit transparent qui laisse passer beaucoup de soleil."

Une vie tranquille

Ils disposent non seulement d'un patio, mais aussi d'une terrasse avec de nombreuses plantes en pot. Pour satisfaire leurs intérêts artistiques, ils ont installé un atelier dans le grenier. Leitz dit qu'il adore peindre tandis que Flores fabrique des céramiques colorées. Leurs œuvres sont exposées dans toute la propriété.

Le mobilier est un mélange d'objets expédiés des États-Unis et d'acquisitions locales.

"Nous avons ramené certaines choses de Californie, notamment un tapis persan qui était dans la famille depuis longtemps, d'autres ont été achetées chez Ikea, mais notre meilleure trouvaille a été un magasin de meubles spécialisé dans les ventes immobilières", explique Leitz avec enthousiasme. "Nous y avons acheté les plus beaux meubles espagnols anciens.

Les travaux de rénovation de la maison ont duré environ six mois, mais il a fallu attendre le temps considérable nécessaire à l'obtention du permis de construire auprès des autorités locales.

Après que l'architecte a présenté les plans, les demandes et autres documents, le couple s'est rapidement familiarisé avec le concept de "mañana" - un mot qui signifie littéralement "demain", mais qui, en Espagne, peut en réalité signifier n'importe quelle durée.

"Le plus difficile a été la longue attente du permis et la paperasserie", dit Flores "Mais les travaux de construction en tant que tels n'ont pris qu'environ six mois et se sont déroulés sans problème majeur, sauf pour trouver le meilleur emplacement pour les unités de climatisation."

Les travaux ayant été achevés à l'été 2022, ils ont pu emménager et se disent désormais pleinement intégrés dans la communauté.

Ils se sont fait de nombreux amis, y compris des locaux et d'autres étrangers, et disent qu'ils aiment la façon dont tout le monde se salue dans la rue.

"Même notre chat, qui est venu de Californie avec nous, est heureux", dit M. Flores.

Ils se sont également habitués à la vie dans une petite ville endormie où tout ferme entre 14 heures et 17 heures.

"Avec l'âge, la vie plus tranquille nous convient. Nous n'avons pas besoin de boîtes de nuit et de bars, même si les concerts et les théâtres nous manquent parfois. Mais Valence n'est pas loin".

