Elle est fascinée par le bébé hippopotame pygmée Moo Deng, ce qui la conduit à voyager à travers le monde pour y jeter un coup d'œil.

Elle a trouvé son amusement en elle, et elle était débordante de vivacité, Swindall, 30 ans, partage avec CNN Voyage. "C'est juste un petit point radieux dans ce monde injuste où tant de choses se passent... Ses joues roses, elle est adorable."

La célébrité de Moo Deng a explosé peu après sa naissance, lorsque ses soigneurs au zoo Khao Kheow Open ont commencé à publier des vidéos de ses exploits en ligne. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne devienne un phénomène internet, atteignant de tels sommets qu'elle est devenue la cible d'un sketch de Saturday Night Live la semaine dernière.

La plupart des admirateurs de Moo Deng dans le monde se contentent de la surveiller de loin, mais une fois que Swindall est devenue accro, elle a commencé à chercher des vols pour la Thaïlande.

Swindall, une résidente de New York, savait qu'elle devait rencontrer Moo Deng en personne.

"J'aime les animaux et j'aime l'imprévu, alors j'ai décidé de faire un voyage", explique Swindall. "Mon père est décédé de manière inattendue il y a six ans, et après ça, j'étais déterminée à vivre ma vie à fond et à toujours embrasser l'imprévu. C'est pourquoi j'ai décidé de faire le voyage."

Se mettre en route pour un voyage

Lorsque Swindall a décidé de se rendre en Thaïlande pour voir Moo Deng, elle savait qu'elle devait agir rapidement.

"Je voulais la voir tant qu'elle avait encore cette énergie juvénile et cette espièglerie", souligne Swindell, mentionnant à quel point Moo Deng avait grandi depuis les premières vidéos virales.

Swindell n'a pu prendre que quelques jours de congé et avait des billets pour un spectacle du week-end, alors elle a réservé un court séjour de 30 heures en Thaïlande, en partant de New York via Londres le mardi et en rentrant via une escale à Amsterdam le vendredi.

"C'était court, mais chaque seconde en valait la peine", dit Swindall, qui a entrepris son voyage seule.

Le voyage entier a coûté environ 1000 à 1100 dollars.

"J'ai beaucoup de points de récompense de mes anciens emplois, alors j'ai pu économiser de l'argent, et j'ai également réussi à obtenir des réductions de voyage", explique Swindall.

En raison de la brièveté de son voyage, Swindall a décidé de le consacrer entièrement à Moo Deng. Elle avait prévu d'explorer plus de la Thaïlande, mais s'est promis de revenir pour un vrai voyage plus tard.

Cette fois, sa mission était claire : visiter le zoo Khao Kheow Open.

"La reine et l'icône"

Swindall a documenté son voyage en Thaïlande sur TikTok.

Son compte, @1989vinyl, présente généralement des contenus sur Taylor Swift (The Washington Post l'a appelée "la plus grande fan de Taylor Swift" en 2023).

Passer du monde de la plus grande pop star du monde à celui de la plus célèbre petite hippopotame était facile pour Swindall, surtout qu'elle voyait une forte similitude entre les deux.

"Elles sont toutes les deux des icônes absolues", dit Swindall. "Je crois que les reines et les icônes se reconnaissent et s'apprécient mutuellement."

Le premier post de Swindall sur TikTok de son voyage, où elle invite ses abonnés à "me rejoindre pour un vol de 18,5 heures pour la Thaïlande pour voir Moo Deng", a été vu plus de 1,9 million de fois et continue de l'être.

De nombreux spectateurs ont soutenu l'entreprise de Swindall, tandis que d'autres étaient perplexes, pensant que Moo Deng était une rock star ou un intérêt amoureux.

Swindall est arrivée à Bangkok le mercredi et a engagé un chauffeur pour la conduire au zoo. En route, Swindall était anxieuse - et si elle ne rencontrait pas Moo Deng ? Et si la visite ne se déroulait pas comme prévu ?

Mais dès qu'elle est arrivée à l'enclos de Moo Deng, ses appréhensions ont disparu. Là, en personne, se trouvait Moo Deng - la reine et l'icône qu'elle avait tant rêvé de voir.

"Oh mon Dieu, elle est si mignonne", s'exclame Swindall en capturant le moment sur TikTok.

Au cours des heures suivantes, Swindall a pris plaisir à regarder Moo Deng jouer sous la pluie et courir joyeusement après avoir mangé.

"Elle est si adorable et énergique, c'est impossible de ne pas l'aimer", dit Swindall, qui a acheté des articles à l'effigie de Moo Deng, notamment une casquette et des pyjamas, au zoo.

Swindall a également pris plaisir à regarder la mère de Moo Deng.

"J'ai commencé à développer une nouvelle affection pour l'espèce de l'hippopotame nain en général, car la mère de Moo Deng est tout aussi incroyable, et j'espère qu'elle recevra bientôt plus d'amour", dit Swindall.

"J'adore inventer des histoires, j'adore emmener les gens dans des aventures, et j'adore faire des blagues," dit Swindle. "Alors, c'est super cool de voir que les gens passent un si bon moment avec ça. C'est vraiment amusant de connecter avec autant de gens différents à travers ça."

Le compte de followers de Swindle a explosé depuis son voyage chez Moo Dude, l'un de ses TikToks Moo Dude ayant obtenu plus de 5 millions de vues.

Swindle insiste qu'elle n'était pas partie pour chercher la célébrité virale.

"Je n'y ai pas vraiment réfléchi," dit-elle, ajoutant qu'elle aime créer du contenu, mais que c'est plus pour le plaisir que pour autre chose. Elle travaille à temps plein, c'est son principal moyen de subsistance.

"Ma première pensée était simplement d'aller en Thaïlande. J'étais folle de Moo Dude," dit Swindle. "Je voulais partager ce que je faisais en ligne. Mais même si j'avais eu zéro vue, ça n'aurait rien enlevé parce que ce n'était pas pour ça que j'étais là."

Futures aventures

En repensant à son voyage chez Moo Dude, Swindle planifie déjà sa prochaine aventure animalière - elle espère se rendre à Melbourne, en Australie, pour rendre visite à l'aquarium Sea Life Melbourne et rencontrer un autre phénomène animal viral, Pesto le pingouin.

"J'ai simplement un faible pour les animaux," dit Swindle. "Ce voyage sera plus détendu que mon aventure en Thaïlande."

"Je suis capable de prendre un peu plus de temps pour Pesto," dit-elle. "Et il y a un peu plus de stratégie qui entre dans ce voyage aussi. Mais ça montre que l'on peut trouver de la joie dans l'imprévu. J'ai sauté dans un avion pour la Thaïlande sur un coup de tête pour rencontrer Moo Dude, et c'était une totale partie de plaisir."

Swindle essaie de garder une attitude positive dans la vie, et elle a apporté cette attitude dans son voyage.

"Ce qui sera, sera," dit-elle. "J'étais censée rencontrer Moo Dude, et ça s'est passé, et c'était plutôt spécial. Et je suis simplement heureuse d'avoir pu partager cette joie avec tout le monde."

Le prochain objectif de voyage de Swindall inclut de rendre visite à Pesto le pingouin à l'aquarium Sea Life Melbourne, démontrant sa passion pour rencontrer des personnalités animales célèbres.

Son prochain voyage en Australie est prévu avec une approche plus détendue par rapport à son

Lire aussi: