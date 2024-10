Niché dans le cœur commercial du Vietnam, vivre le trouble fait partie intégrante du plaisir.

Voici Hô Chi Minh-Ville, le centre économique d'un Viêt Nam revitalisé. C'est une métropole obsédée par la transformation continue. Sous sa façade, il y a une profonde affection et un grand respect pour la tradition et l'histoire. Il suffit de savoir où chercher.

Comme le poète et romancier Graham Greene l'a un jour déclaré, "Vous allez au Viêt Nam, vous comprenez beaucoup en quelques minutes. Mais le reste est quelque chose qui doit être vécu."

Green avait une connaissance particulière. Son œuvre majeure "The Quiet American" est toujours un best-seller ici, vendu dans presque tous les magasins de souvenirs que vous croisez. Greene a effectué quatre voyages au pays en tant que correspondant étranger entre 1952 et 1955 et a assisté de première main à sa transformation d'une colonie française en un État indépendant, ce qui en fait un observateur avisé de la guerre américaine qui a suivi, telle qu'elle est couramment appelée localement.

Ce sentiment de sentir le passé dans le présent vous frappe immédiatement à l'arrivée. Bien qu'il s'appelle Hô Chi Minh-Ville, pour de nombreux locaux, c'est toujours Saïgon, son ancien nom, avant la victoire du héros de la ville en 1975.

"En effet, c'est le cas !" dit notre guide Po en réponse à la question de savoir s'il est encore acceptable d'utiliser le célèbre ancien nom.

"Beaucoup de choses sont encore désignées comme Saïgon", dit-il. "Nous avons une rivière de Saïgon, nous avons également de la bière Saïgon."

Une fois les conventions de nommage clarifiées, Po nous prépare à embracing the chaos. En tant que PDG d'une société de tourisme locale, il est bien habitué à naviguer dans la ville. Et il n'y a pas de meilleure façon de naviguer que sur une moto.

Agrippant les poignées

Selon un rapport de 2022 du C40 Cities, Hô Chi Minh-Ville compte environ 7,3 millions de motos. C'est un chiffre impressionnant si l'on considère la population de la ville d'environ 8,9 millions. Vous devez être prêt à tout lorsque vous montez et démarrez votre moteur ici.

Il y a une logique derrière le chaos apparent. Accroché derrière Po, vous pouvez voir le système complexe à l'œuvre. Les conducteurs optent pour un passage et se faufilent habilement. Passez du temps dans la ville tout au long de l'année, et vous verrez des choses étonnantes transportées sur deux roues : des boîtes remplies de pièces de voiture, des sacs de poissons rouges empilés les uns sur les autres et même des familles entières, avec des enfants jeunes coincés entre les adultes pour sécurité. Pour les débutants, cela peut être à la fois terrifiant et exaltant.

"Parfois, la circulation est si congestionnée que les gens utilisent simplement le trottoir pour prendre de la vitesse", rit Po alors que nous nous arrêtons et que nous sommes presque renversés en essayant un établissement vintage de Hô Chi Minh-Ville : un barbier de rue.

À un dollar pour un rasage et deux dollars pour une coupe de cheveux, ces barbiers sont là depuis des générations. Les clients fidèles et les touristes curieux peuvent prendre un siège et se rafraîchir, tout en regardant la ville continuer son activité quotidienne.

Prendre un moment pour se détendre ici permet de réfléchir. Le vacarme de Hô Chi Minh-Ville est à la fois inspirant et épuisant. Un festin sensoriel de toutes parts, nécessitant la poursuite de la tranquillité. Heureusement, la sérénité est facilement trouvable ici aussi.

'C'est le protagoniste de la performance'

L'Opéra de Saïgon est un exemple de la façon dont le Viêt Nam moderne a appris à harmoniser son passé avec le présent. Construit par les Français en 1900, ce bâtiment impressionnant pourrait avoir été sorti directement des rues de Paris. Il a servi de National Assembly pour le Sud Viêt Nam entre 1956 et 1967, avant d'être utilisé à nouveau comme théâtre en 1976 et d'être ensuite connu sous le nom de Théâtre municipal de Hô Chi Minh-Ville.

Aujourd'hui, il accueille des représentations de "The Bamboo Circus", un spectacle inspiré de Cirque du Soleil qui raconte l'histoire du Viêt Nam contemporain à l'aide de bambou, un matériau ubiquitous au Viêt Nam, utilisé pour tout, de l'échafaudage aux cannes à pêche.

"C'est extrêmement dur, mais c'est incroyablement flexible", dit Tuan, le directeur du spectacle, qui a pris le temps d'expliquer comment son équipe a créé son spectacle innovant et brillant. "Et ce n'est pas juste une accessoire. C'est l'un des personnages, le personnage principal, du spectacle."

Regarder ces performers extraordinaires escalader des perches en bambou alors que des scènes de Saïgon se déroulent, des travailleurs de la construction s'affairant à des motos qui filent dans tous les sens, est époustouflant.

Essayer de le faire vous-même, however, est une tout autre histoire. Se déplacer et naviguer sur ces perches est impossible pour les non-entraînés, offrant un aperçu de leur résilience et de l'effort physique immense que ces individus produisent chaque jour. En fait, The Bamboo Circus a été si

"Suoi Tien est essentiellement un parc d'attractions à thème de contes de fées, comme l'explique notre guide Po," commence notre discussion. "Il regorge de coutumes, de traditions et de croyances qui ont façonné le Vietnam pendant un millénaire."

Toutes les attractions ici sont profondément enracinées dans les mythes anciens, narrant des histoires d'Âu Cơ, la déesse de la neige des montagnes considérée comme la mère du Vietnam, son mari Lạc Long Quân, et les combats épiques entre le dieu montagne ancestral et le dieu rivière.

Le parc fait également office de voyage éducatif et d'évasion divertissante, fusionnant les leçons d'histoire avec l'excitation typique des parcs à thème, avec la plage pour enfants située à côté d'un édifice d'une ancienne divinité et la classique montagne russe.

Ajouter un peu de peps dans votre pas

De retour au cœur de Saigon, il y a encore une occasion de savourer un autre aspect culturel, cette fois un peu inhabituel par rapport aux rasages en bord de route, aux numéros de cirque et à la marionnette sur eau : le café civette. Le Vietnam, le deuxième plus grand exportateur de café au monde après le Brésil, chérit ses grains de robusta. Pour découvrir la véritable essence de sa célèbre boisson, il faut s'aventurer dans les meilleurs cafés de Ho Chi Minh-Ville.

"Ils donnent aux civettes des grains de café frais," rigole Po, "et puis, eh bien, la nature suit son cours ! C'est certifié, vous savez."

Les grains sont récupérés, nettoyés et stérilisés, puis transformés en un café corsé et riche. Malgré le traitement unique, c'est une tasse de caféine qui met de bonne humeur avant de plonger dans les ruelles traditionnelles et les marchés animés de Saigon - une visite incontournable pour tout voyageur.

"Les artefacts authentiques sont ici," indique Po en nous guidant parmi les souvenirs de la guerre du Vietnam. Le conflit semble presque appartenir à l'histoire ancienne, l'évacuation de l'ambassade américaine ayant eu lieu maintenant il y a plus d'un demi-siècle. Ce marché abrite un mélange de bars karaoké, de boutiques de brocante et de reliques de cette guerre, offrant une pléthore de photos, de médailles et d'insignes appartenant à des soldats qui ont disparu sans laisser de trace.

Évitant ce lieu particulier, nous rencontrons un autre rappel de la riche culture du Vietnam : des enfants qui font voler des cerfs-volants par des jours ensoleillés, une tradition transmise de génération en génération. La simplicité et la beauté du quotidien résonnent ici, où la résilience et l'élégance fleurissent.

Après avoir absorbé l'énergie vibrante de Ho Chi Minh-Ville, vous pourriez vous retrouver à désirer un moment de tranquillité. Heureusement, il y a de nombreux endroits paisibles pour échapper au chaos. Par exemple, faire une promenade le long de la rivière de Saigon peut offrir une pause rafraîchissante, vous permettant de witness

