Qu'est-ce que le curling ? Tout ce qu'il faut savoir sur ce sport d'hiver

Cependant, il y en a un en particulier qui semble capter le cœur et l'esprit de beaucoup à chaque fois : le curling.

Qu'il s'agisse du brossage apparemment maniaque effectué devant la pierre ou de l'incroyable habileté nécessaire pour faire glisser les pierres dans des positions précises de si loin, le curling devient une émission de télévision incontournable.

Le jeu a reçu le surnom de " Roarin' Game", en raison du rugissement que produit la pierre de granit lorsqu'elle se déplace sur la glace.

Alors que la compétition est en cours à Pékin, nous sommes là pour vous aider à comprendre ce qu'est le curling et pour répondre à vos autres questions.

Quand le curling a-t-il commencé ?

Bien qu'il soit impossible de retracer avec précision ses origines, le curling est un sport dont on pense qu'il a vu le jour au XVIe siècle.

Des peintures de l'artiste flamand Pieter Bruegel semblent représenter une activité similaire au curling, pratiquée sur des étangs gelés.

En 1540, John McQuhin, notaire à Paisley, en Écosse, semble avoir produit la première preuve écrite de l'existence du curling.

Rédigé en latin, McQuhin a consigné dans son livre un défi entre John Sclater, un moine de l'abbaye de Paisley, et Gavin Hamilton, un représentant de l'abbé. Il y est dit que Sclater a jeté trois fois une pierre sur la glace et a affirmé qu'il était prêt pour l'épreuve convenue.

Bien qu'il soit impossible de préciser une date exacte, selon la Fédération mondiale de curling, ce sport a été pratiqué à ses débuts sur des lochs et des étangs gelés du nord de l'Europe.

Il est devenu populaire dans le monde entier lorsque les Écossais émigrés ont introduit le curling dans des pays au climat similaire.

Les premières règles officielles du curling ont été élaborées en Écosse et adoptées par le Grand Caledonian Curling Club - qui est devenu l'organe directeur du sport - en 1838.

Le club a été rebaptisé Royal Caledonian Curling Club en 1843, après que la reine Victoria eut pris goût au curling à la suite d'une démonstration dans la salle de bal du palais de Scone.

Bien que des matchs internationaux de curling aient été enregistrés depuis le XIXe siècle, les premiers matchs internationaux officiels ont eu lieu lors des premiers Jeux olympiques d'hiver en 1924, à Chamonix, en France. La Grande-Bretagne a battu la Suède et la France lors de ce qui a été considéré rétroactivement comme les débuts olympiques du curling.

Le curling a également été un sport de démonstration aux Jeux d'hiver de 1932, puis de 1988 et 1992. Cette désignation signifiait que le sport n'était pas pratiqué en vue d'une médaille.

Ce n'est qu'en 1992 que le Comité international olympique a accordé le statut de médaille au curling masculin et féminin. Le curling a été introduit aux Jeux olympiques d'hiver de 1998 au Japon et y a été régulièrement intégré.

De quoi a-t-on besoin pour jouer au curling ?

Les pierres de curling sont fabriquées à partir d'un type spécial de granit et pèsent près de 20 kilos.

Chaque curleur possède sa propre brosse et un type de chaussure spécifique à ce sport.

Dans chaque paire de chaussures, une semelle adhère à la glace, tandis que l'autre est plus glissante - appelée "slider" - ce qui permet aux joueurs de glisser avec la pierre lorsqu'ils la jouent.

La brosse est utilisée par les joueurs pour balayer devant la pierre afin de réchauffer sa trajectoire, ce qui lui permet d'aller plus loin si nécessaire.

Selon la Fédération mondiale de curling, un bon balayage peut permettre à une pierre de parcourir deux ou trois mètres de plus que si elle n'est pas balayée.

Le balayage peut également réduire l'ondulation d'une pierre et l'aider à rester sur sa trajectoire vers la cible.

Quel est le format du curling ?

Le curling est un sport d'équipe - masculin, féminin ou mixte - qui se joue sur la glace.

Deux équipes se relaient pour faire glisser des pierres de granit sur une plaque de glace de 150 pieds de long et de 15 pieds 7 pouces de large, en direction d'une cible appelée " maison ".

Les équipes traditionnelles de curling sont composées de quatre joueurs, les équipes mixtes étant composées de deux hommes et de deux femmes ou d'un homme et d'une femme s'il s'agit d'un double mixte.

Chaque équipe a un capitaine et un vice-capitaine. Le capitaine dirige l'équipe et se tient à l'autre bout de la glace, près de la maison.

Au curling par équipe, chaque joueur fait glisser deux pierres consécutives, en alternance avec un adversaire, à chaque tour - ce qu'on appelle une manche.

Chaque joueur se voit attribuer une position - premier, deuxième, troisième ou quatrième. Le premier lance les deux premières pierres, suivi du deuxième, du troisième et du quatrième.

En double mixte, les équipes utilisent cinq pierres chacune. Chaque manche commence par une pierre placée à l'avance, de sorte qu'il est possible de marquer six points à chaque manche. Un joueur joue la première et la cinquième pierre, l'autre joue les trois pierres du milieu.

De chaque côté de la surface de jeu, il y a une série d'anneaux semblables à une cible - la maison. Cela aide les joueurs à déterminer quelles pierres sont les plus proches du centre.

Lorsqu'une manche est terminée, une équipe marque un point pour chacune de ses pierres qui se trouvent dans la maison ou qui la touchent et qui sont plus proches du centre que les pierres de l'équipe adverse.

Une seule équipe peut marquer des points lors d'une manche. Si aucune des pierres de l'équipe ne touche la maison, aucun point n'est marqué - c'est ce qu'on appelle une manche blanche.

Lorsqu'il fait glisser les pierres, chaque joueur doit les lâcher avant une certaine ligne - appelée ligne de jeu - pour qu'elles soient en jeu.

Un match de curling se déroule en dix manches et l'équipe qui marque le plus de points l'emporte.

Bien que les équipes puissent concéder avant la fin des dix manches, un match de curling de championnat peut durer en moyenne jusqu'à trois heures.

Sur ce, mettez-vous à l'aise, détendez-vous et regardez le curling olympique - qui commencera à Pékin le 2 février et s'achèvera le 20 février - en tant que nouvel expert du jeu "The Roarin' Game".

