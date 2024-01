Que faut-il pour gagner l'Open ? Le "Dr Mo", psychologue du golf, a entraîné deux champions.

En regardant la télévision pour une soirée de basket-ball, l'adolescent Pickens a regardé avec stupéfaction un homme discuter avec les icônes de la NBA Karl Malone et John Stockton dans le gymnase de l'Utah Jazz.

Ce même homme, qui s'est avéré être un psychologue sportif de l'équipe, est ensuite monté à bord de l'avion privé du Jazz alors que l'équipe s'envolait pour affronter les Lakers de Los Angeles, où il s'est assis au Forum, juste derrière le banc de touche, en mangeant du pop-corn et en sirotant un soda.

En tant qu'enfant de 17 ans de la Caroline du Sud rurale, je me disais : "Ils paient ce type ?". Pickens a déclaré à CNN.

"C'est ridicule. Je veux faire ça parce que ça n'a pas l'air d'être un travail".

C'est ainsi qu'a commencé un parcours qui a vu "Dr Mo" aider à entraîner des athlètes professionnels dans toute une série de sports, de la NFL à la Nascar. Mais son véritable terrain de prédilection a toujours été le fairway.

Golfeur passionné dans sa jeunesse, Pickens a rédigé une thèse sur "l'acquisition de la confiance au putting" avant d'obtenir son doctorat en psychologie du sport à l'université de Virginie. Depuis, il s'est forgé un nom comme l'un des meilleurs psychologues du golf, travaillant avec certaines des plus grandes stars du jeu au cours d'une carrière de 27 ans.

La pression

Depuis qu'il travaille avec Pickens, sa clientèle de stars a remporté 28 victoires sur le circuit de la PGA, dont quatre victoires majeures pour Zach Johnson, Lucas Glover et Stewart Cink.

À l'approche de la 150e édition de l'Open Championship à St Andrews, en Écosse, qui débutera le 14 juillet, Pickens est bien placé pour donner un aperçu de ce qu'il faut faire pour soulever la Claret Jug.

Quelques mois après avoir commencé à travailler avec Pickens en 2009, Cink a remporté son premier tournoi majeur lors de la 138e édition de l'événement. Six ans plus tard, Johnson, client de Pickens depuis 16 ans, s'est imposé à St Andrews pour sa deuxième victoire majeure.

Comme il se doit, les deux joueurs se sont imposés à l'issue d'une série éliminatoire de quatre trous qui s'est révélée passionnante. Pour Pickens, essayer de reproduire la pression d'un jour de match est le plus grand défi auquel il est confronté en tant que psychologue du sport. Il a beau essayer d'en parler et de faire des exercices exigeants, il n'y a aucun moyen pour lui de simuler la pression psychologique d'un événement, et encore moins d'un playoff décisif.

"Il est presque impossible - parce que c'est un phénomène physiologique - de faire monter l'adrénaline comme elle le fera dimanche", a déclaré M. Pickens.

Pourtant, les efforts du psychologue semblent donner le meilleur de Johnson, un individu qui se dit hypercompétitif et qui apprécie les paris d'entraînement de Pickens qui misent de petites sommes sur le résultat.

"J'adore la compétition, j'adore tout ce qui me pousse à essayer de m'améliorer", a déclaré Johnson dans une vidéo publiée sur le site Web de Pickens .

"Je suis toujours en train d'essayer quelque chose à l'entraînement pour qu'au moment de la compétition, semaine après semaine sur le circuit, je sache que je suis déjà passé par là. Je l'ai vu, je l'ai ressenti, et je peux réussir".

Gestion de l'esprit

La capacité à s'entraîner efficacement touche à ce que Pickens estime être les deux traits mentaux critiques requis des golfeurs d'élite : la discipline et la capacité à contrôler son esprit.

Cela peut sembler paradoxal, mais M. Pickens affirme que le plus grand défi psychologique auquel sont confrontés les golfeurs lorsqu'ils effectuent leur swing est tout simplement le fait que la balle est immobile.

Alors qu'au football ou au tennis, les pensées des joueurs et les actions correspondantes sont instinctivement occupées par la balle en mouvement, les golfeurs, contraints de combler consciemment ce silence mental, doivent au contraire s'entraîner à "occuper leur esprit". Des comparaisons inter-sportives peuvent être trouvées dans le lancer franc du basket-ball et le lancer de balle du base-ball.

En substance, c'est à cela que se résume le rôle de Pickens : aider les joueurs à gérer leur esprit, en particulier dans les cinq à six secondes critiques qui précèdent le swing. Comme une forme de méditation, les joueurs doivent savoir précisément quelles sont les pensées qui leur viennent à l'esprit.

"Certains joueurs comptent", explique Pickens. "Ils entrent en jeu. Un, le club est derrière la balle. Deux, les pieds au sol. Trois, regardez la cible. Quatre, dos à la balle. Cinq, swing arrière. Sixièmement, l'élan vers l'avant.

"Si votre pensée est cohérente, vous avez plus de chances d'obtenir un résultat cohérent pour frapper le coup.

Pour Johnson, qui se doutait que quelque chose n'allait pas dans son jeu avant de travailler avec Pickens en 2006, le conseil a été immédiatement suivi et a perduré tout au long de ses 24 ans de carrière professionnelle.

"Je pensais avoir une bonne routine, je pensais qu'elle était cohérente, je pensais qu'elle pouvait être répétée, mais c'était tout sauf ça", a déclaré Johnson dans une vidéo publiée sur le site Web de Pickens.

"C'était extrêmement incohérent, ce n'était pas réfléchi, cela ne me permettait pas de jouer à mon meilleur niveau et ne me donnait pas confiance et cohérence d'un coup à l'autre.

Des techniques similaires ont aidé Cink à se libérer l'esprit d'une fixation excessive sur les résultats, explique l'Américain dans une vidéo publiée sur le site de Pickens. À 49 ans, Cink continue d'ajouter à ses huit victoires sur le circuit de la PGA, remportant un troisième titre au RBC Heritage en avril 2021.

Entre-temps, la gestion de l'esprit est une leçon que le jeune Glover - champion de l'US Open en 2009 - a rapidement assimilée lorsqu'il a commencé à travailler avec Pickens après avoir obtenu son diplôme à l'université de Clemson en 2001.

"J'ai tout de suite compris que mon tempérament affectait un peu trop mes parties", a déclaré Glover dans une vidéo publiée sur le site Web du psychologue. "Le Dr Mo m'a essentiellement appris qu'il n'y avait pas de mal à s'énerver et à se mettre en colère, mais qu'il fallait y mettre fin rapidement et ne pas laisser cela affecter le coup suivant.

Discipline

Cependant, la capacité à occuper l'esprit n'est rien sans une pratique disciplinée, affirme Pickens.

Plutôt que de se contenter de frapper quelques balles, les meilleurs professionnels doivent se concentrer sur leur entraînement. Comme pour la routine pré-swing, les joueurs doivent éliminer toute émotion de leur entraînement - ne pas se contenter de réfléchir à une bonne ou à une mauvaise journée, mais analyser sans passion leur performance.

Pour Pickens, c'est l'un des atouts les plus exemplaires de Johnson, même s'il est souvent mal compris.

"Ce n'est pas que Zach n'ait pas d'émotions. Parfois, les gens interprètent mal et pensent qu'il n'en a pas", explique Pickens. "Il est simplement très doué pour les gérer et se concentrer sur ce qu'il veut.

"Et il est incroyable lorsqu'il s'agit de se dire 'ok, voilà ce que je veux faire et voilà comment je vais m'y prendre'.

"Beaucoup de gens se considèrent comme des pros, mais ils se contentent de jouer au golf. Ceux qui réussissent comprennent qu'ils doivent considérer cela comme un travail.

