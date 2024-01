Novak Djokovic remporte son quatrième titre consécutif à Wimbledon et son 21e titre du Grand Chelem au total

La star serbe a battu Nick Kyrgios dans une finale passionnante sur le Centre Court, en s'imposant 4-6 6-3 6-4 6-6 (7-3).

Djokovic a été mis en difficulté par Kyrgios qui a pris un départ rapide. Mais l'expérimenté joueur de 35 ans s'est battu pour remporter son septième titre à Wimbledon - il a gagné en 2018, 2019 et 2021 après l'annulation de 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

Il n'est plus qu'à un titre du Grand Chelem du record de Rafael Nadal (22).

Après le match, Djokovic, qui a déclaré que Kyrgios était un "talent incroyable" et qu'il reviendrait dans une finale de grand chelem, a déclaré qu'il n'avait "plus de mots pour décrire ce que ce tournoi et ce trophée représentent pour moi".

"Il a toujours été et restera le plus spécial dans mon cœur. Il m'a motivé à jouer dans ma petite station de montagne et j'ai vu Pete Sampras gagner et j'ai demandé à mes parents de m'acheter une raquette", a-t-il déclaré à Sue Barker sur le Centre Court en tenant le trophée de Wimbledon.

"C'était ma première image du tennis - à chaque fois, cela devient de plus en plus significatif et je suis béni de me tenir ici avec le trophée.

"C'est le court de tennis le plus spécial au monde et quand vous marchez sur l'herbe vierge et que tout est orienté vers le tennis, la balle et la raquette des joueurs, c'est la reconnaissance la plus grande au monde".

Feu d'artifice

C'était le combat de l'un des plus grands contre le franc-tireur du tennis.

Et sous le soleil brûlant de Londres, sans un seul nuage en vue, il n'a pas déçu.

Bien que disputant sa première finale de grand chelem, Kyrgios - qui s'est qualifié pour la finale après le forfait de Nadal pour cause de blessure - n'a montré aucun signe de faiblesse. Face au numéro 3 mondial, son service puissant a explosé dès le début du match.

Les deux joueurs ont échangé des rallyes à un rythme rapide, faisant tous deux preuve d'une précision et d'une habileté suprêmes pour garder l'autre sur ses gardes.

Au milieu du premier set, Kyrgios a fait le premier grand break. L'Australien a brisé le jeu de service de Djokovic et, grâce à son service presque impossible à retourner, a remporté le premier set pour calmer ses nerfs, si tant est qu'il en ait eu.

Djokovic, qui participe à sa 32e finale d'un grand chelem, a souvent été le moins favorisé des joueurs lorsqu'il a joué à Wimbledon, se heurtant souvent à Nadal et Roger Federer, et il en a été de même lors de la finale de dimanche.

Le style de jeu unique de Kyrgios, y compris ses chants occasionnels à son box, a conquis les foules et il en a été de même pour la finale, où le joueur de 27 ans a reçu la plus grande partie du soutien.

Cependant, dans le deuxième set, Djokovic a lentement mais sûrement trouvé ses marques.

Il a réussi à prolonger les échanges, utilisant sa dextérité et sa résilience pour rester dans le match et finalement user Kyrgios.

Dans le quatrième jeu de la manche, il a breaké Kyrgios pour prendre une avance de deux jeux - c'est la première fois qu'il a breaké l'Australien lors de leurs trois confrontations.

Kyrgios s'est battu pour rester dans le set, se procurant trois balles de break alors que Djokovic servait pour égaliser. Mais, malgré quelques plaintes dans la direction de son box, il n'a pu en convertir aucune et Djokovic a ramené le match à égalité.

Le troisième set a été le plus équilibré jusqu'à présent. Les deux joueurs ont fait preuve d'une grande qualité de service et ont échangé leurs jeux.

Au milieu du set, Kyrgios a commencé à faire preuve de la pétulance qui a marqué sa carrière. Le bruit du public entre un premier et un deuxième service l'a poussé à se plaindre de l'arbitre. Après avoir conclu le match, le micro de la télévision a capté Kyrgios demandant à l'arbitre d'exclure le contrevenant.

"Il n'y a pas d'autre occasion plus importante et ils ont recommencé, ce qui a failli me coûter le point", s'est-il emporté. "Elle est complètement ivre, alors expulse-la. Je sais exactement qui c'est, c'est celle qui a l'air d'avoir bu 700 verres".

Dans le jeu suivant, la pression a commencé à se faire sentir sur Kyrgios, Djokovic ayant breaké le joueur de 27 ans, ce qui lui a valu une réprimande en direction de son box lors de la pause entre les jeux.

Servant pour le set, Djokovic n'a pas fait d'erreur, revenant d'un set de retard pour prendre l'avantage.

Avec la fin en vue, Djokovic s'est enfermé dans son jeu et a commencé à tourner la vis. Mais, bien qu'en terrain inconnu, Kyrgios n'a rien lâché.

Rien ne pouvait séparer les deux hommes, qui allaient et venaient, et il fallait finalement un tie-break pour décider si Kyrgios pouvait forcer la tenue d'un dernier set ou si Djokovic allait à nouveau mettre la main sur le célèbre trophée.

Dans la situation la plus stressante du match, l'expérience de Djokovic s'est révélée : il a pris une avance considérable et ne l'a pas lâchée pour remporter un septième titre à Wimbledon, ce qui est tout à fait remarquable.

Après le match, Kyrgios n'a pas tari d'éloges à l'égard de Djokovic, malgré leurs différends passés, le qualifiant d'"un peu de dieu".

Cependant, lorsqu'on lui a demandé si le fait d'avoir atteint sa première finale d'un grand chelem l'avait rendu avide d'en gagner d'autres, Kyrgios s'est montré catégorique.

"Absolument pas ! Honnêtement, je suis tellement fatigué. Moi-même, mon équipe, nous sommes tous épuisés. Nous avons joué tellement de tennis", a-t-il déclaré à Sue Barker sur le Centre Court.

"Je suis très heureux de ce résultat et peut-être qu'un jour je reviendrai ici, mais je n'en sais rien.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com