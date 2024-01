Nous avons une chance de tout gagner" : Joel Embiid, superstar de la NBA, parle de son amour du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations

Avertissement : Les personnes se trouvant à proximité risquent d'entendre des applaudissements - des applaudissements forts, très forts. Le fait que ces sons puissent émaner de l'un des meilleurs joueurs de basket-ball de la planète ne fait qu'ajouter à l'intrigue.

Lorsqu'il ne joue pas le rôle de joueur le plus précieux pour les Philadelphia 76ers - et sa définition de "mauvaise soirée" est un quasi triple-double de 26 points, neuf rebonds et sept passes lors de la déroute de 105-87 contre les Los Angeles Lakers jeudi - Joel Embiid, cinq fois All-Star de la NBA, encourage son pays, le Cameroun, lors de la Coupe d'Afrique des Nations (AFCON), que son pays accueille justement.

Le quart de finale de samedi opposera les Lions indomptables à la Gambie, un match que l'équipe d'Embiid devrait remporter. Une victoire signifierait que le Cameroun est à deux matches de remporter un sixième titre de l'AFCON, le plus récent ayant eu lieu en 2017, année de début du centre pour les 76ers.

Embiid a été nommé recrue du mois de la Conférence Est trois jours seulement avant que le Cameroun ne batte l'Égypte 2-1 lors de la finale de 2017 ; un match qui, si tout se passe comme prévu, pourrait se reproduire le dimanche 6 février.

"Le niveau d'excitation a toujours été énorme", explique Embiid à Amanda Davies, de CNN Sport, à propos de son amour pour l'équipe nationale du Cameroun, qui remonte à l'enfance. "Ce qui est fou, c'est que lorsque le Cameroun jouait, à chaque fois qu'il marquait, tout le monde criait. On pouvait entendre tout le pays crier".

L'amour des Lions

Si le parcours remarquable d'Embiid l'a conduit aux États-Unis à l'âge de 16 ans - d'abord au lycée et à l'université en Floride et au Kansas, puis sélectionné par Philadelphie au troisième rang de la draft NBA 2014 - il est né quelques années après le parcours féerique du Cameroun jusqu'aux quarts de finale de la Coupe du monde 1990 en Italie.

Première nation africaine à se qualifier pour les quarts de finale, à sept minutes à peine du carré final, le Cameroun s'est finalement incliné face à l'Angleterre en prolongation. En chemin, les Lions indomptables ont impressionné le monde entier, en commençant par surprendre l'Argentine, championne en titre, lors du match d'ouverture.

"Roger Milla nous a en quelque sorte mis sur la carte", se souvient Embiid à propos de l'attaquant Milla, alors âgé de 38 ans, qui a marqué quatre buts à Italia '90 et s'est rendu célèbre pour sa célébration de but caractéristique, qui consistait à danser près du drapeau de coin.

"En regardant les matches et en apprenant l'histoire avant ma naissance, je me suis rendu compte que la célébration était une partie importante de cette histoire... Nous avons beaucoup d'histoire en provenance du Cameroun et chaque fois que j'ai l'occasion d'en faire partie, j'en suis toujours heureux.

Embiid pense que la classe 2022 peut régner en maître sur le tournoi phare de l'Afrique. "Nous jouons à domicile, donc chaque fois que vous avez le soutien de vos supporters, cela ajoute beaucoup à votre motivation pour aller de l'avant et gagner chaque match", observe-t-il.

"Jouer à domicile est un énorme avantage pour nous, et je pense que nous avons une chance de tout gagner [...]. Je suis impatient de continuer à regarder et à soutenir".

Malgré le succès du Cameroun à l'AFCON, la fortune d'une équipe de football fait pâle figure en comparaison des décès survenus au stade Olembe de Yaoundé lundi dernier à la suite d'un écrasement de stade. Au moins huit personnes ont été tuées et 38 blessées lors du match de huitième de finale entre le Cameroun et les Comores.

Embiid a déclaré : "Je suis un homme de Dieu, alors je prie pour que ces familles trouvent la paix et pour que leurs proches trouvent la paix et soient en paix. C'est tragique que cela se soit produit et j'en suis extrêmement désolé". Compte tenu des événements horribles, que signifierait pour Embiid et le Cameroun le fait que l'équipe soulève le trophée ?

"En tant que pays, nous avons vécu beaucoup de choses", explique-t-il. "Nous n'avons pas eu de compétition [organisée] là-bas depuis longtemps, alors pouvoir enfin l'obtenir et la gagner, je pense que ce sera énorme pour nous.

L'AFCON reçoit plus de crédit

Lors de la préparation de l'AFCON 2022, certains ont estimé que des stars telles que Mohamed Salah (Égypte) et Sadio Mané (Sénégal) de Liverpool, Riyad Mahrez (Algérie) de Manchester City et Achraf (Paris Saint-Germain) de l'équipe d'Égypte avaient besoin d'une plus grande reconnaissance de leur part, Achraf Hakimi (Maroc) et Kalidou Koulibaly (Sénégal) du Paris Saint-Germain quittant temporairement leur club était une pilule si amère à avaler pour leurs clubs et leurs supporters qu'elle éclipsait le prestige qui découle de la représentation de son pays, sans parler de l'élévation du tournoi aux niveaux atteints sur d'autres continents.

Embiid suit de près le football européen. Est-il d'accord pour dire que l'AFCON ne reçoit pas le crédit qu'elle mérite sur la scène mondiale ?

"C'est une erreur", conclut Embiid. "Quand il s'agit de l'Afrique, j'ai l'impression qu'il y a toujours deux poids, deux mesures. Je n'entends jamais de plaintes lorsqu'il s'agit de la Coupe d'Europe ou d'autres coupes.

"L'AFCON est un peu différente parce qu'elle se déroule évidemment pendant la saison là-bas, et certains des meilleurs joueurs, comme Mo Salah ou Sadio [Mané], sont censés jouer pour leur club. Mais je comprends aussi qu'ils veuillent rentrer et représenter leur pays, ce qui est une bonne chose.

"Je pense que nous sommes encore en train de gagner notre respect... Quand vous regardez le succès de l'Afrique en général, nous avons beaucoup de talent. Pas seulement en football, mais aussi en basket-ball et dans d'autres sports. Avec le temps, nous allons surmonter cela, mais nous y arrivons lentement".

Quant au grand homme lui-même, lorsqu'on lui demande ce qui signifierait le plus pour lui - le triomphe du Cameroun à l'AFCON ou le titre de MVP d'Embiid - il sourit. "C'est difficile ! Je veux les deux, ce serait génial !

"La question aurait été plus pertinente si vous m'aviez demandé de choisir entre la victoire du Cameroun et la mienne ! Interrogé sur ce qu'il préfèrerait, Embiid a répondu : "Les deux seraient parfaits, comme je l'ai dit, je suis un compétiteur - je veux gagner".

Après avoir évoqué les difficultés rencontrées par le Cameroun face aux Comores, les petits poucets du continent ayant joué une grande partie du match à dix et l'intégralité de la rencontre avec un joueur de champ dans les buts, Embiid adresse à l'équipe un message qui lui tient à cœur, en prévision des défis qui l'attendent.

"Allez-y et continuez à faire ce qu'ils ont fait. En fin de compte, ils se sont bien débrouillés. Ils ont tout notre soutien pour continuer à le faire et j'espère vraiment qu'ils seront en mesure de conserver cette coupe sur notre territoire. Comme je l'ai dit, je vais regarder le reste des matches.

Si les Lions indomptables remportent leur sixième titre de champion d'Afrique, verrons-nous une autre célébration emblématique comme la vidéo Twitter d'Embiid sur le premier titre de Formule 1 de Max Verstappen ? "J'espère que l'excitation de la finale sera la même [que celle de la finale de la F1]. Nous pourrions en décrocher un !"

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com