Noah Hoffman : l'ancien skieur de fond olympique a "peur" pour les athlètes qui s'expriment à Pékin 2022

M. Hoffman, qui s'est retiré du ski de compétition après les Jeux de PyeongChang en 2018, se dit préoccupé par le bilan du Parti communiste chinois (PCC) en matière de droits de l'homme et par le manque de soutien du Comité international olympique (CIO).

Au début du mois, un responsable de Pékin 2022 a déclaré que les athlètes dont le comportement "va à l'encontre de l'esprit olympique, et en particulier des lois et règlements chinois" seraient soumis à "certaines sanctions".

Le CIO a par la suite réaffirmé que toute forme de protestation ne devait pas avoir lieu pendant les compétitions ou les cérémonies de remise des médailles, mais le Comité olympique a déclaré que les athlètes étaient libres d'exprimer leurs opinions lors des conférences de presse et des interviews.

"J'ai peur pour les athlètes qui se rendent en Chine, car ils vont se retrouver dans une situation très difficile en raison des restrictions d'expression en Chine", explique M. Hoffman à CNN Sport.

"Les athlètes ont été prévenus par le comité d'organisation que s'ils violaient les lois chinoises, ils seraient punis, mais les lois chinoises en matière de liberté d'expression sont extrêmement opaques.

"On ne sait pas du tout quel type de discours peut être considéré comme illégal.

Selon M. Hoffman, le traitement de l'affaire Peng Shuai montre à quel point les athlètes qui décident de s'exprimer contre la Chine peuvent être dangereux.

En novembre dernier, on craignait que Peng ne soit détenue au secret par le gouvernement chinois après avoir publié sur les médias sociaux chinois un long récit dans lequel elle accusait le vice-premier ministre Zhang Gaoli, aujourd'hui à la retraite, de l'avoir forcée à avoir des relations sexuelles au cours d'une relation intermittente de plusieurs années.

Dans les 30 minutes qui ont suivi, ce message a été supprimé et les censeurs chinois se sont mis au travail pour effacer toute trace de son accusation, supprimant ainsi toute référence sur les ondes chinoises.

En fait, lorsque CNN diffuse l'histoire, les capteurs chinois changent la diffusion du réseau en barres de couleur, interdisant toute mention de l'histoire en Chine.

On dit aux athlètes de se procurer des téléphones à écran plat.

Peng a par la suite nié avoir porté plainte pour agression sexuelle et le CIO a été contraint de défendre sa gestion de la situation après avoir publié des images d'appels vidéo avec la star du tennis chinois et déclaré qu'elle était saine et sauve.

Cependant, aucune vérification indépendante de son bien-être n'a été confirmée.

"Le CIO a traité cette affaire comme quelque chose qu'il fallait balayer sous le tapis. Quelle triste situation", a déclaré Christine Brennan, analyste sportive à CNN.

"On se souviendra longtemps du CIO pour cette affaire", a-t-elle ajouté.

Des images de Peng assistant à une compétition de ski et apparaissant avec la légende du basket-ball Yao Ming lors d'une compétition de ski à Shanghai ont également été diffusées.

Lesdéfenseurs des droits de l'homme ont depuis déclaré que le CIO exposait Peng à un "risque accru" et que les appels vidéo avaient été mis en scène.

Le gouvernement chinois n'a pas reconnu les allégations d'agression sexuelle. Mais son ministère des affaires étrangères a déclaré qu' il espérait que les "spéculations malveillantes" à son sujet cesseraient.

Risque de surveillance

Des personnalités sportives de premier plan, dont la star de la NBA Enes Kanter Freedom, ont également critiqué le traitement réservé par la Chine à la communauté ouïghoure, au Tibet, à Taïwan et à Hong Kong.

Le département d'État américain a déclaré qu'il pensait que la Chine commettait un génocide à l'encontre de sa population ouïghoure. Il affirme qu'environ deux millions de personnes sont détenues dans un réseau de camps d'internement et qu'elles sont soumises à la torture, à la stérilisation et à la privation de nourriture.

La Chine nie toute violation des droits de l'homme. Elle insiste sur le fait que ses camps de rééducation sont nécessaires pour prévenir l'extrémisme religieux et le terrorisme dans la région.

"Le CIO a prouvé qu'il était bien plus intéressé par l'apaisement des autorités chinoises que par la protection des athlètes", a ajouté M. Hoffman.

"Malheureusement, nous avons vu le CIO collaborer avec le PCC pour étouffer l'affaire Peng Shuai et ignorer ses allégations d'agression sexuelle au lieu de chercher à la protéger.

M. Hoffman s'en est également pris à la Chine après avoir été mis en garde contre le manque de respect de la vie privée.

Les comités olympiques nationaux de plusieurs pays occidentaux ont conseillé aux athlètes de laisser leurs téléphones et appareils personnels à la maison et d'utiliser des téléphones temporaires en raison des risques liés à la sécurité et à la surveillance.

"J'ai donc peur pour les athlètes qui se rendent à Pékin", a déclaré M. Hoffman. "On leur dit de se procurer des téléphones jetables et de louer des ordinateurs parce qu'ils n'auront aucune intimité numérique à Pékin.

La Chine a condamné à plusieurs reprises toute tentative de politiser le sport, affirmant que le boycott diplomatique des États-Unis et d'autres pays était fondé sur des "préjugés idéologiques", des "mensonges et des rumeurs" et qu'il s'agissait d'une tentative de perturber les Jeux.

Le risque n'en vaut pas la peine

Si Hoffman affirme avoir toujours eu un franc-parler, il admet avoir évité les sujets controversés au cours de sa carrière d'athlète.

L'athlète de 32 ans, qui a récemment travaillé sur une initiative avec le Purple Project afin de collecter des fonds et de sensibiliser les gens aux abris pour les victimes d'abus domestiques, souhaite que d'autres athlètes utilisent leur plateforme pour s'exprimer sur les sujets qui leur tiennent le plus à cœur.

Toutefois, il conseille aux athlètes qui se rendent à Pékin 2022 d'attendre d'être rentrés chez eux avant de s'exprimer.

"Tout d'abord, je pense que les athlètes devraient toujours être autorisés à s'exprimer. Je pense qu'ils sont avant tout des êtres humains et que, comme tout être humain, ils ont le droit d'exprimer leur opinion", ajoute-t-il.

"Je ne crois pas que les administrateurs sportifs aient le droit de limiter l'expression des athlètes.

"Mais une fois que les athlètes sont en Chine, cela ne vaut tout simplement pas la peine de prendre le risque qu'ils viennent faire une déclaration politique.

"J'espère qu'aucun athlète ne se retrouvera dans une situation comme celle de Peng Shuai".

Hoffman travaille maintenant avec Global Athlete, un mouvement qui cherche à donner aux athlètes une voix unifiée pour prendre leurs propres décisions.

L'espoir est d'aplanir le "déséquilibre de pouvoir" entre les athlètes et les administrations sportives.

Critique du CIO

M. Hoffman souhaite notamment que des changements radicaux soient apportés au CIO et a appelé les athlètes, ainsi que les organes politiques, à veiller à ce que l'organisation soit tenue responsable de ses actions, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme.

"Le Mouvement olympique n'existe pas sans les athlètes, et ce type d'influence est essentiel lorsque vous essayez de changer une organisation aussi solide que le CIO", explique-t-il.

"Le CIO fonctionne vraiment comme une organisation autoritaire. À ce stade, il n'est pas entièrement responsable devant un gouvernement, un sponsor ou un soutien financier. Il n'est certainement pas responsable devant les athlètes.

"Le CIO utilise les athlètes pour légitimer ce qu'il fait, au lieu d'écouter les athlètes, de négocier avec eux et de répondre à leurs besoins.

Le CIO n'a pas encore répondu à la demande de CNN concernant le commentaire de M. Hoffman, mais il a déjà déclaré à CNN : "Les Jeux Olympiques sont le seul événement qui rassemble le monde entier dans une compétition pacifique.

"Étant donné la diversité de la participation aux Jeux Olympiques, le CIO doit rester neutre sur toutes les questions politiques mondiales.

"En tout temps, le CIO reconnaît et défend les droits de l'homme tels qu'ils sont inscrits dans les principes fondamentaux de la Charte olympique et dans son Code d'éthique.

"Nous sommes chargés de veiller au respect de la Charte olympique en ce qui concerne les Jeux olympiques et nous prenons cette responsabilité très au sérieux.

"Toutes les parties intéressées doivent donner l'assurance que les principes de la Charte olympique seront respectés dans le contexte des Jeux".

Le CIO a également créé la commission des athlètes qui, selon lui, sert de lien entre les athlètes et l'organisation.

Les Jeux olympiques d'hiver de Pékin débuteront le 4 février.

Source: edition.cnn.com