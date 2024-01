Neuf des douze clubs de Super League se réengagent auprès de l'UEFA et admettent que le projet était une erreur

Dans un communiqué de presse publié vendredi, l'UEFA déclare qu'Arsenal, l'AC Milan, Chelsea, l'Atlético Madrid, l'Inter Milan, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur ont reconnu et accepté que "le projet de Super League était une erreur et présentent leurs excuses aux supporters, aux associations nationales, aux ligues nationales, aux autres clubs européens et à l'UEFA".

L'UEFA a imposé des sanctions financières aux neuf équipes. Collectivement, les équipes feront don de 15 millions d'euros (18,25 millions de dollars) à des associations caritatives et renonceront à 5 % des recettes qu'elles auraient perçues dans le cadre des compétitions. Selon l'UEFA, les clubs ont accepté de se voir infliger une amende pouvant aller jusqu'à 100 millions d'euros (121,7 millions de dollars) s'ils ne respectent pas leurs engagements vis-à-vis de l'UEFA.

Le président de l'UEFA, Aleksander Čeferin, a déclaré dans le communiqué : Ces clubs ont reconnu leurs erreurs rapidement et ont pris des mesures pour démontrer leur contrition... on ne peut pas en dire autant des clubs qui restent impliqués dans la soi-disant "Super League" et l'UEFA s'occupera de ces clubs ultérieurement."

Les trois autres clubs fondateurs de la Super League, le FC Barcelone, la Juventus et le Real Madrid, sont toujours en conflit avec l'UEFA.

Plus tôt dans la journée de vendredi, Joel Glazer, coprésident exécutif et directeur de Manchester United, a écrit une lettre au forum des supporters pour réitérer ses "excuses sincères pour les erreurs commises" lors de l'inscription à la Super League.

"En particulier, je tiens à reconnaître la nécessité d'un changement", a-t-il ajouté. Je souhaite en particulier reconnaître la nécessité d'un changement", a-t-il ajouté, "en vous consultant de manière plus approfondie en tant que principale instance représentative des supporters sur toute une série de questions importantes, y compris les compétitions dans lesquelles nous jouons".

"Nous voulons travailler ensemble pour proposer un ensemble de mesures ambitieuses qui transformeront notre relation avec les supporters et renforceront le club à long terme. Dans cet esprit, nous allons contacter les membres du forum pour organiser une réunion à laquelle je participerai dès que possible après le dernier match de la saison."

