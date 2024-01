Naomi Osaka nommée sportive de l'année par Laureus et Lewis Hamilton récompensé pour son action en faveur de la justice sociale

La jeune femme de 23 ans a été nommée sportive Laureus de l'année 2021 après avoir remporté son deuxième titre à l'US Open, mais ce n'est pas seulement son succès sur le court qui lui a permis de remporter cette distinction.

Pendant son parcours vers le succès du grand chelem à Flushing Meadows et en pleine campagne Black Lives Matter, Osaka a porté un masque différent pour chaque match, chacun portant le nom d'une victime noire de violences policières ou racistes présumées aux États-Unis.

Après avoir vu tant de ses "modèles" remporter le prix, Osaka a déclaré que cela "signifie beaucoup" pour elle de pouvoir le recevoir elle-même.

"En ce qui concerne mon activisme sur le court, je pense qu'il est important d'utiliser ma voix, parce que j'ai l'impression que je me retiens souvent et que je m'inquiète de ce que les gens pensent de moi, mais vous savez, si vous avez une plateforme, il est très important de l'utiliser", a-t-elle expliqué.

"En ce qui concerne l'avenir, mon principal espoir serait d'avoir aidé ou influencé autant de personnes que possible et, je l'espère, d'être une meilleure personne.

Habituellement, les Laureus Awards sont un événement clinquant, avec tapis rouge, qui a gagné le surnom d'"Oscars du sport", mais cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, ils ont été organisés en numérique.

Les prix ont raconté "les histoires inspirantes de personnes qui ont travaillé sans relâche pour combattre la pandémie, et ont mis en lumière le plaidoyer de sportifs qui ont utilisé leur position d'influence pour avoir un impact puissant sur des questions et des conflits qui dépassent le cadre du sport", selon un communiqué de Laureus.

READ : Comment un psychologue du sport a aidé l'adolescente Iga Swiatek à remporter son premier grand chelem de tennis

Utiliser sa plateforme

À l'instar d'Osaka, Lewis Hamilton, superstar de la Formule 1, a utilisé sa plateforme pour mettre en lumière les injustices sociales et les inégalités raciales au cours de l'année 2020.

Tout en égalant le record de Michael Schumacher (sept championnats du monde de F1), Hamilton s'est exprimé avec force contre les brutalités policières et l'injustice raciale après la mort de George Floyd à Minneapolis.

Le pilote Mercedes a porté un casque Black Lives Matter avec une combinaison de course noire, tout en s'agenouillant avant chaque grand prix et en encourageant ses collègues à faire de même. Sa voiture a été peinte en noir pour témoigner de l'engagement de l'équipe en faveur de la diversité.

En conséquence, Hamilton, qui a remporté l'année dernière le prix du sportif de l'année conjointement avec Lionel Messi, s'est vu décerner le premier prix Laureus Athlete Advocate of the Year Award pour 2021 "pour son engagement dans la lutte contre le racisme".

"L'année écoulée a été incroyablement difficile pour tant de personnes, mais il a également été réconfortant de voir le pouvoir de nos voix collectives susciter de nouvelles conversations et des changements", a déclaré Hamilton.

"L'impact de chacun d'entre vous qui s'est levé est très inspirant, et je tiens à vous remercier. Continuez à vous battre, continuez à faire briller votre lumière.

La mobilisation mondiale pour résoudre le problème de longue date du racisme systémique et de l'inégalité dans notre société a été monumentale, mais nous devons continuer à nous battre".

"Nous devons tous nous considérer comme responsables d'un changement positif dans notre monde et nous tenir pour responsables, afin que les promesses de l'année dernière se transforment en actions. Je crois sincèrement qu'ensemble, nous y parviendrons, et c'est pourquoi je me tiens à vos côtés pour aller de l'avant.

READ : "J'ai fait ce sport tout seul", déclare Lewis Hamilton après avoir remporté un titre record.

Pour clore l'histoire

Outre Hamilton, Rafael Nadal a également connu une année 2020 historique.

En juin, l'Espagnol a remporté son 13e titre à Roland-Garros, égalant au passage le record de Roger Federer de 20 victoires en carrière dans les tournois du grand chelem.

En guise de reconnaissance, Nadal a été nommé sportif de l'année 2020 par Laureus, son quatrième prix Laureus.

"J'ai eu des concurrents extraordinaires : les autres sportifs méritent probablement le trophée au même titre que moi, mais c'était l'année pour moi et je ne peux pas être plus heureux", a déclaré le joueur de 34 ans.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

"Gagner Roland-Garros et égaler le 20e grand chelem de Roger Federer a été un moment inoubliable. Cela signifie beaucoup d'égaler mon grand rival, mais aussi mon grand ami. C'est quelque chose de très spécial après toute l'histoire que nous avons vécue ensemble sur et en dehors des courts", a ajouté Nadal.

"La pandémie à laquelle nous sommes confrontés est sans précédent et je tiens à envoyer un message de soutien à toutes les familles qui ont souffert ou perdu quelqu'un.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com