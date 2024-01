Marion Hollins : La "It Girl" du golf qui a fait tomber les barrières

Le golf peut être un sport impitoyable pour les femmes, en particulier à une époque où les droits des femmes étaient sévèrement limités aux États-Unis.

Pourtant, Hollins est devenue l'une des figures de proue de ce sport au cours de la première moitié du siècle dernier, ses empreintes digitales ayant été apposées sur quelques-uns des parcours les plus célèbres d'Amérique.

De golfeuse amateur vedette à rouage essentiel dans la création du parcours le plus célèbre du monde, son entrée au World Golf Hall of Fame en 2022 était sans doute attendue depuis longtemps.

Emily Chorba, membre du conseil d'administration de Pasatiempo et historienne - l'un des parcours emblématiques développés et fondés par Hollins - estime qu'elle était bien plus qu'un simple développeur de parcours de golf.

Je pense qu'elle est devenue la "It Girl", a déclaré Emily Chorba à CNN Sport. "Mais elle était aussi une influenceuse sociale bien avant les outils de médias sociaux d'aujourd'hui.

"Et elle le faisait à l'époque des lettres et des télégraphes. Elle était tout simplement une grande influenceuse et apparemment très amusante à fréquenter. Elle était une influenceuse sociale avant que ce terme n'existe vraiment".

Jouer

Née en 1892, l'argent n'était pas un problème pour Hollins et sa famille.

Son père, H.B. Hollins, travaillait à Wall Street, où il possédait une société de courtage et était un associé de William K. Vanderbilt et de J. P. Morgan.

En grandissant dans la propriété familiale à Long Island, Hollins a été exposée à différents sports.

Elle montait très bien à cheval et s'est essayée à de nombreux sports, dont la natation, le tennis, le pilotage de voitures de course et le golf. Chorba la décrit comme un "garçon manqué" ayant grandi avec quatre frères.

Selon David Owen, auteur de "The Making of the Masters : Clifford Roberts, Augusta National, and Golf's Most Prestigious Tournament" - Hollins était la seule femme aux États-Unis à avoir un handicap de polo masculin.

Bien que la succession de son père ait fait faillite en 1913, cela n'a pas semblé entraver la carrière florissante de Hollins dans le golf.

La même année, elle termine deuxième à l'U.S. Women's Amateur. Huit ans plus tard, elle remporte enfin le prestigieux tournoi. À l'époque, il s'agissait du plus grand tournoi de golf féminin.

Plus tard, elle sera capitaine de la toute première équipe américaine à la Curtis Cup en 1932 - le tournoi biennal qui voit s'affronter les équipes des États-Unis et de la Grande-Bretagne et de l'Irlande.

Mais une expérience vécue en 1922, combinée à son engagement dans la lutte pour les droits des femmes, a éveillé son intérêt pour le développement de parcours de golf spécifiquement destinés aux femmes.

Le début

Au début du XXe siècle, les femmes aux États-Unis n'avaient pas le droit de vote. Leurs droits, en général, étaient rares.

Dans les années 1920, Marion Hollins était socialement active, défilant avec les suffragettes sous la bannière "L'échec est impossible", selon David Outerbridge - qui a épousé l'une des nièces de Marion Hollins - dans son livre "Champion in a Man's World : La biographie de Marion Hollins".

Et selon Chorba, après que Marion Hollins et certaines de ses amies se sont vu refuser l'accès à un club de golf en raison de leur sexe, elles ont décidé de prendre les choses en main.

Elle s'est mise en tête de créer un club de golf et de tennis exclusivement réservé aux femmes, un havre de paix où elles pourraient venir pratiquer le sport qu'elles aiment à l'abri de tout préjugé.

"Je pense que c'est ce qui a éveillé son intérêt, car elle s'est battue pour le droit de vote des femmes dans les années 20", explique Mme Chorba. "En 1920, les femmes ont obtenu le droit de vote, et elle a participé au lobbying en ce sens. Je pense que c'est ce qui l'a amenée à concevoir des terrains de golf, car les hommes lui ont dit : "Oh, les femmes ne sont pas autorisées".

Pour préparer l'élaboration de son premier parcours, Mme Hollins a effectué une mission d'enquête au Royaume-Uni. Armée d'une caméra et d'un petit équipement cinématographique, elle a non seulement acquis des connaissances sur la manière de développer un parcours de golf et une appréciation de l'architecture, mais elle a également été présentée à Ernest Jones, décrit comme le "grand professeur de golf de l'époque" par Owen.

Ainsi, lorsqu'elle est retournée aux États-Unis avec Jones à ses côtés, il a été nommé professionnel en chef de son premier parcours : le Women's National Golf and Tennis Club.

Au lieu de s'éloigner du développement du club, Hollins s'est impliquée tout au long du processus. Elle a travaillé en étroite collaboration avec l'architecte Devereaux Emmet, s'est occupée de la recherche et de l'acquisition du terrain, a trouvé les fonds nécessaires et a supervisé la construction.

La création d'un club de golf réservé aux femmes en 1923 a été un événement marquant, mais Hollins ne faisait que commencer.

Prochaines étapes

La prochaine étape importante pour Hollins est une rencontre qu'elle a faite quelques années plus tôt.

Elle avait rencontré Samuel Morse, et l'intérêt qu'il portait à Hollins, "l'une des meilleures vendeuses qu'il ait jamais connues", explique M. Chorba, était tel qu'il décida de lui proposer un rôle dans son secteur d'activité.

L'un des rêves de Morse était d'utiliser sa société Del Monte pour transformer la péninsule de Monterey en un centre de golf, où hommes et femmes pourraient venir étancher leur soif de ce beau jeu.

En tant que directrice des sports de la Del Monte Company, Hollins a organisé de nombreux tournois, notamment le Pebble Beach Championship for Women en 1923, qui a attiré certains des meilleurs golfeurs amateurs des États-Unis.

En 1924, Hollins décide de se lancer dans sa prochaine grande entreprise, pour laquelle elle aura besoin du soutien de Morse.

Elle propose des plans pour un "club exclusif comme les clubs de Long Island", explique Chorba, sur la côte ouest des États-Unis. Ce club deviendra le Cypress Point Club, connu dans le monde entier.

Elle a vu la propriété de Cypress Point et a dit : "Vous savez, il y a 150 hectares ici. Nous pourrions y concevoir un parcours très chic", explique Mme Chorba.

Les détails et les recherches effectués sur les plans étaient tels que Morse a décidé de réserver 150 acres pour le projet et de lui en confier la responsabilité. Il engage également C.B. Macdonald et Seth Raynor comme concepteurs, principalement en raison de leurs liens avec Hollins pour le Women's National.

Alors que Raynor décède avant que les choses n'avancent, Hollins se tourne vers Alister MacKenzie pour prendre sa place - une décision qui s'avérera payante pour les deux parties.

Travaillant côte à côte sur chaque trou, MacKenzie et Hollins ont conçu l'un des plus beaux parcours côtiers du pays, dont le joyau est l'un des trous les plus courts du parcours.

Le 16e par trois - qu'Owen décrit comme "le plus grand par trois au monde" - dont le départ est situé sur une falaise rocheuse à gauche du clubhouse, traversant la baie jusqu'à un green en promontoire, a déconcerté plus d'un joueur en raison de son emplacement périlleux.

"Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un ait un jour l'occasion de construire un autre parcours comme Cypress Point, car je ne pense pas qu'il existe dans le monde une combinaison aussi glorieuse de côte rocheuse, de dunes de sable, de forêts de pins et de cyprès", a déclaré MacKenzie.

Pourtant, après avoir conçu l'un des parcours les plus emblématiques de ce sport, le plus grand projet solo de Hollins était encore à venir.

Plus d'informations

Devenue une promotrice de renommée mondiale, Hollins a saisi l'occasion de concevoir quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant : un complexe sportif/résidentiel en Amérique du Nord.

Elle ne voulait pas se contenter de créer un endroit où les gens viendraient jouer au golf ; Hollins voulait plus.

"Elle voulait un terrain de golf, du tennis, de la natation, de l'équitation, des sentiers équestres, des sentiers pour les mariées, etc.

Elle est tombée par hasard sur l'emplacement idéal à Santa Cruz alors qu'elle se promenait à cheval un jour.

Hollins a financé ce parcours grâce à un ami qui l'a informée de l'existence d'une réserve de pétrole non découverte en Californie, dont la valeur a considérablement augmenté après que Hollins en a acheté des parts, ce qui lui a fourni l'argent nécessaire pour se lancer dans un projet aussi ambitieux. Selon Chorba, sa participation s'élevait à environ 50 millions de dollars en monnaie d'aujourd'hui.

Forte des relations qu'elle a développées dans le cadre de ses autres projets, Hollins se lance. Elle engage les frères Olmsted - une société d'architecture paysagère - Thomas Church - un autre architecte paysagiste - ainsi que les architectes Clarence Tantau et William Wurste.

Une fois de plus, elle a demandé à MacKenzie de développer le parcours, bien que Chorba la décrive comme la "seule visionnaire" du projet Pasatiempo.

Et c'est la bonne impression que ses parcours ont faite sur une autre légende du golf qui a ouvert les portes à l'implication de Hollins dans l'un des plus grands projets de ce sport à l'époque.

Bobby Jones, le golfeur légendaire de l'époque, se trouvait en Californie et n'avait pas grand-chose à faire après avoir quitté prématurément un tournoi, il décida donc de jouer à Cypress Point.

Jones a été très impressionné par le parcours et a été invité par Hollins - les deux hommes se sont rencontrés et ont joué ensemble pour la première fois lors d'une exhibition à East Lake à Atlanta en 1924 - à jouer le jour de l'ouverture de Pasatiempo.

Jouant aux côtés d'autres champions de golf, Cyril Tolley et Glenna Collett-Vare, et avec MacKenzie à leurs côtés, Jones a eu un aperçu direct de Pasatiempo, tout en ayant beaucoup de temps pour discuter de ses projets d'avenir.

Au cours de leur visite, ils ont discuté du désir de Jones et de Clifford Roberts de créer un "grand club de golf où l'US Open pourrait être joué dans le Sud", a expliqué Owen.

L'impression de Pasatiempo était telle que Jones et Roberts décidèrent d'utiliser un grand nombre des méthodes utilisées par Hollins - MacKenzie en tant que développeur et les frères Olmstead pour l'aménagement paysager et le plan de développement immobilier - pour leur propre projet.

Ce projet est devenu Augusta National.

Faire des rencontres

Grâce aux relations établies par Hollins, Jones et Roberts avaient tout en main pour créer le parcours de leurs rêves.

Owen a déclaré que les deux hommes avaient "fondamentalement reproduit la conception de Pasatiempo de Hollins" pour Augusta National, avec "au moins quelques douzaines de terrains résidentiels, tout autour du parcours, surplombant le parcours, et leur espoir était de les vendre et de faire signer 1 800 membres du monde entier".

"Il devait y avoir un sentier nuptial où les gens pourraient monter à cheval, des courts de tennis. Il y aura deux terrains de golf, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes.

"Ils allaient démolir ce qui est aujourd'hui le clubhouse de golf le plus immédiatement reconnaissable au monde, probablement même plus que le Royal and Ancient de St. Andrews, parce que c'était un dépotoir, une épave, et ils allaient construire ce qu'ils voulaient vraiment, c'est-à-dire cette gigantesque sorte de manoir méridional avec un immense vestiaire pour les hommes et un immense vestiaire pour les femmes".

Cependant, en 1929, les États-Unis ont connu la pire crise économique de leur histoire.

À la suite du krach de Wall Street et de la Grande Dépression qui s'ensuivit, non seulement ils ont eu du mal à susciter l'intérêt, mais ils ont également dû se contenter d'une version "beaucoup plus petite" de leurs plans initiaux, explique Owen.

Jones et Roberts ont eu tellement de mal à trouver de l'argent qu'ils n'ont pas pu payer les honoraires de MacKenzie, bien qu'il les ait réduits à plusieurs reprises. Même à sa mort, quelques mois avant le premier Masters, MacKenzie devait encore de l'argent.

De plus, en raison de l'instabilité financière du pays à l'époque, MacKenzie avait du mal à se déplacer de la Californie à la Géorgie pour vérifier l'état d'avancement du parcours. C'est là qu'intervient Hollins.

MacKenzie fait tellement confiance au jugement de Hollins qu'il l'envoie à sa place pour évaluer les progrès réalisés.

Bien que Roberts ait remis en question la décision de MacKenzie d'envoyer Hollins, ce dernier n'a pas changé d'avis : "Je ne connais aucun homme qui ait des idées plus saines".

Hollins fait un rapport "favorable", selon Owen, et avec son aide, le parcours devient l'un des plus célèbres du monde et accueille le tournoi de golf le plus prestigieux.

Bien qu'un accident de voiture l'ait affectée plus tard dans sa vie et qu'elle soit décédée à l'âge de 51 ans en 1944, Hollins avait déjà eu un effet profond et multiforme sur le jeu de golf.

Comme le titre le livre d'Outerbridge, Hollins était une "championne dans un monde d'hommes".

