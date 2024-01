Marion Barber, ancien running back de la NFL, est mort d'un coup de chaleur, selon le médecin légiste

Selon le bureau du médecin légiste du comté de Collin, la mort de M. Barber est due à un "accident".

Le 1er juin, la police a répondu à un problème de bien-être dans un appartement qui serait loué par l'homme de 38 ans à Frisco, juste au nord de Dallas, où Barber a été retrouvé.

Barber a passé sept ans dans la NFL, dont six avec les Cowboys, avant de terminer sa carrière avec les Chicago Bears. Il a été repêché par les Cowboys au quatrième tour en 2005 à l'université du Minnesota.

"Marion était un joueur de football de la vieille école, un dur à cuire qui courait avec la volonté de gagner chaque down", ont déclaré les Cowboys dans un communiqué après son décès. "Il était passionné par le jeu et aimait ses entraîneurs et ses coéquipiers. Nous sommes de tout cœur avec la famille et les amis de Marion en cette période difficile.

Jill Martin, de CNN, a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com