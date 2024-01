L'US Soccer annonce une enquête sur l'entraîneur principal de l'équipe masculine, Gregg Berhalter, et publie une déclaration sur l'incident de violence domestique survenu en 1991.

Alors que l'US Soccer n'a pas fourni de détails sur l'incident, Berhalter a publié une longue déclaration sur Twitter mardi, décrivant le moment en 1991 où il dit avoir donné un coup de pied à sa femme Rosalind, qui était sa petite amie à l'époque, au cours d'une dispute. La déclaration est signée par Berhalter et sa femme.

"Il n'y a pas d'excuses pour mes actions ce soir-là", a-t-il déclaré dans le communiqué, ajoutant qu'il s'agissait d'un "moment honteux" qu'il "regrette encore aujourd'hui" et que Rosalind a fini par lui pardonner.

L'entraîneur de football, qui a dirigé les États-Unis lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, a déclaré que quelqu'un avait contacté l'US Soccer pendant la Coupe du monde "en disant qu'il avait des informations sur moi qui me feraient tomber".

L'US Soccer a déclaré qu'elle avait immédiatement engagé une société extérieure pour mener une enquête indépendante.

Berhalter a déclaré que lui et sa femme ont coopéré avec l'enquête en cours. L'US Soccer a également déclaré qu'elle appréciait que le couple "se soit manifesté pour parler ouvertement de cet incident".

La déclaration de l'US Soccer indique également qu'au cours de l'enquête, l'organisation a pris connaissance d'autres comportements inappropriés potentiels en dehors de l'US Soccer.

"Grâce à ce processus, U.S. Soccer a appris l'existence d'un comportement potentiellement inapproprié de la part d'individus extérieurs à notre organisation à l'égard de plusieurs membres de notre personnel. Nous prenons ce type de comportement au sérieux et avons élargi notre enquête pour inclure ces allégations", a déclaré US Soccer.

L'organisation a ajouté qu'elle avait lancé un "examen technique" complet du programme de l'équipe nationale masculine le mois dernier, en plus de l'enquête, et qu'elle annoncerait dans les prochains jours qui dirigera le camp de janvier du programme.

L'avenir de Berhalter à l'US Soccer reste incertain. Il a été nommé à ce poste en décembre 2018.

La déclaration de l'entraîneur conclut : "Bien que nous préférerions ne pas parler de quelque chose de si personnel datant d'il y a si longtemps dans un forum public, nous saisissons cette occasion de partager ce qui nous a façonnés et combien nous avons grandi et appris de cette situation au cours des 31 dernières années."

Elizabeth Wolfe, de CNN, a contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com