L'Open : Tiger Woods se sent "beaucoup plus fort" mais accepte son futur programme limité

Le quinzième vainqueur d'un tournoi majeur s'est remis rapidement mais douloureusement au golf depuis qu'il s'est gravement blessé à la jambe dans un accident de voiture en février 2021.

Woods a passé le cut mais, avec une tige et des broches dans la jambe droite, il a visiblement eu du mal à s'adapter au terrain vallonné d'Augusta. Le mois suivant, il se qualifie à nouveau pour le PGA Championship de Tulsa, mais se retire du tournoi majeur après le troisième tour, après avoir admis qu'il souffrait de douleurs intenses à la jambe. En juin, il a annoncé qu'il ne jouerait pas l'US Open pour donner à son corps "plus de temps".

Malgré ces difficultés, Woods s'est fixé un objectif clair dès qu'il a réalisé qu'il pouvait à nouveau jouer à un "haut niveau" : disputer le 150e Open dans "la maison du golf".

"Mon objectif était de revenir ici", a déclaré le joueur de 46 ans aux journalistes à St Andrews mardi.

"C'est incroyable, l'histoire derrière, les champions qui ont gagné ici... On a l'impression que c'est le plus grand Open Championship que nous ayons jamais eu.

"Je suis très fier d'avoir pu participer à ces tournois alors qu'il semblait que je n'aurais plus jamais l'occasion de le faire", a-t-il ajouté.

Beaucoup plus fort

Considéré comme son parcours préféré, le Old Course de St. Andrews occupe une place particulière dans le cœur de Woods, puisqu'il a accueilli deux de ses trois victoires à l'Open, en 2000 et 2005 respectivement. La première de ces victoires a permis à l'Américain de devenir l'un des cinq golfeurs - et le plus jeune - à réaliser le Grand Chelem en carrière.

Plus plat qu'Augusta, le parcours offre également un environnement plus favorable à Woods, aidé par le travail de préparation qu'il a effectué au cours des mois précédents et qui lui a permis de se sentir "beaucoup plus fort".

"J'ai eu l'occasion de travailler dans la salle de musculation, de devenir plus fort et d'améliorer l'endurance de ma jambe", a-t-il déclaré.

"En jouant à Augusta, ma jambe n'était pas en état de jouer 72 trous. Elle n'avait plus d'énergie, mais c'est différent maintenant".

Pourtant, avant Augusta, il avait utilisé la même expression - "beaucoup plus fort " - et, faisant référence au terrain rocailleux de St. Andrews, Woods a été franc au sujet des défis physiques qu'il doit encore relever.

Après avoir joué 18 trous dimanche et neuf trous chacun les deux jours suivants, il prévoit de prendre congé mercredi avant le début du tournoi jeudi.

"Mon corps peut certainement s'améliorer, mais en réalité, il n'y a pas grand-chose à faire", a-t-il déclaré.

"C'est l'irrégularité qui est encore difficile pour moi, j'ai beaucoup de matériel dans ma jambe, donc c'est ce que c'est. Ce sera difficile".

Un adieu à St. Andrews ?

C'est le genre de difficultés qui ont forcé Woods à réduire considérablement son programme, au point qu'il a admis qu'il ne jouerait plus jamais un programme complet. Ses deux participations majeures au Masters et au PGA Championship en début d'année ont été ses deux seuls événements sur le PGA Tour cette saison, avec l'entraînement à domicile comme seule préparation.

L'Open se déroulant sur plusieurs sites, il reste à voir si la 150e édition représentera la sixième et dernière participation de Woods au tournoi majeur de St.

Par conséquent, jouer son dernier Open sur le Old Course - le site de ses débuts dans l'épreuve - serait poignant pour le triple vainqueur.

"Je ne sais pas, si c'est dans six ou sept ans, si je serai capable d'être physiquement compétitif à ce niveau d'ici là", a déclaré Woods.

"C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je voulais participer à ce championnat. Je ne sais pas à quoi ressemblera ma carrière.

"Je ne jouerai plus jamais un programme complet, mon corps ne me le permet pas. Je ne sais pas combien de championnats Open il me reste ici à St. Andrews, mais je voulais celui-ci.

"Il a commencé ici pour moi en 1995, et s'il se termine ici en 22, c'est qu'il se termine. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Si j'ai la chance d'en jouer un de plus, ce serait formidable, mais il n'y a pas de garantie.

McIlroy "voit" une victoire de Woods

Interrogé sur la condition physique de Woods plus tôt dans la journée de mardi, Rory McIlroy a partagé l'avis de l'Américain selon lequel il se sentait en meilleure forme, malgré les difficultés rencontrées.

"Il se déplaçait mieux que je ne l'avais vu depuis longtemps", a déclaré l'Irlandais aux journalistes.

"Frapper la balle de golf et balancer le club n'est pas le problème, c'est la marche qui est difficile.

"Mais il avait l'air de bien se déplacer. Tout avait l'air d'aller bien hier, c'est encourageant".

McIlroy vise sa deuxième victoire à l'Open après son triomphe au Royal Liverpool en 2014 et pense que Woods est en mesure de sceller ce qui serait une quatrième victoire époustouflante si les vents forts se poursuivent pendant le week-end.

"Je pense qu'au vu de l'état du parcours et des conditions, c'est tout à fait envisageable", a déclaré McIlroy à propos d'une victoire de Woods.

"Ce sera une partie d'échecs cette semaine, et personne n'a été meilleur que Tiger pour jouer ce genre de partie d'échecs sur un parcours de golf au cours des 20 dernières années.

