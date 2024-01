L'Open : Cameron Smith remporte son premier Majeur après une fin de parcours incroyable

Pour ses débuts, le joueur de 28 ans a enchaîné cinq birdies consécutifs sur les neuf derniers jours du Old Course, signant une carte de 64 sous la normale pour devancer son partenaire Cameron Young d'un coup à 20 sous la normale.

Après avoir commencé la journée avec quatre coups d'avance sur Smith, Rory McIlroy a terminé à deux coups derrière, à la troisième place, après avoir signé un parcours sans bogey de 70.

L'Irlandais du Nord, qui cherchait à mettre fin à huit ans de disette, a vu sa deuxième victoire dans la Claret Jug lui échapper après une journée marquée par des occasions manquées au niveau des putts.

Après avoir partagé la tête avec Viktor Hovland au sommet après un duel palpitant le samedi, McIlroy semblait sur la bonne voie pour remporter enfin son cinquième Majeur après avoir pris l'avantage au cinquième trou sur le Norvégien, qui a réalisé une carte de deux au-dessus de 74 pour terminer à la quatrième place. L'Anglais Tommy Fleetwood a rejoint le joueur de 24 ans à 14 sous zéro après avoir réalisé une impressionnante carte de 67.

Cependant, alors que le joueur de 33 ans n'a réalisé qu'un seul birdi, Smith, qui avait déjà doublé son score au cinquième trou, a explosé sur les neuf derniers trous avec une série de cinq birdies, avant d'en ajouter un autre au 18.

Young ayant réussi un dernier eagle quelques instants plus tôt, le huitième et dernier birdie de l'Australien lui a épargné un playoff, sa victoire étant assurée après que McIlroy n'ait pas réussi le chip d'eagle spéculatif nécessaire pour égaliser.

L'enfant du retour

Submergé par l'émotion et presque incapable de sortir ses mots lors de la présentation du trophée sur le 18e tee, Smith a commencé sa conférence de presse en se félicitant simplement de pouvoir respirer à nouveau.

"Gagner l'Open Championship en soi est probablement le point culminant de la carrière d'un golfeur", a déclaré Smith aux journalistes.

"Le faire à St Andrews est tout simplement incroyable. Cet endroit est tellement cool. J'adore le terrain de golf. J'adore la ville".

Avec ce triomphe, Smith devient le premier Australien à soulever le Claret Jug depuis près de 30 ans, après la victoire de Greg Norman au Royal St George's en 1993. En outre, sa victoire de quatre coups a permis à Smith d'égaler la plus grande remontée jamais réalisée à St. Andrews, la plus récente ayant été réalisée par John Daly en 1995.

Les plus grandes implosions de l'Open

Cette victoire scellait la remarquable remontée de Smith, dont le tour décevant de 73 coups samedi avait gâché une première partie de 67 coups et une superbe partie de 64 coups qui lui avaient permis de conserver la tête à l'approche du week-end.

Loin de regretter de s'être donné du mal, Smith a révélé que c'était une "bonne chose" d'avoir été distancé avant le jour décisif.

"Il est très facile de se mettre sur la défensive et de continuer à frapper à 60, 70 pieds, et vous pouvez faire des pars toute la journée, mais vous ne ferez pas de birdies", a-t-il déclaré.

"Je pense que c'est une bonne chose d'avoir été derrière. Je pense que mon état d'esprit aurait été un peu différent à l'arrivée, surtout sur le dernier neuf, si j'avais été devant.

Ce n'est pas une question de vie ou de mort

La troisième place marque une répétition de l'arrivée de McIlroy à St. Andrews en 2013. Participant à son 13e Open Championship, l'Irlandais du Nord n'avait pas caché son "rêve" de gagner dans la "maison du golf" pour ajouter à sa Claret Jug soulevée au Royal Liverpool en 2014.

Il est arrivé sur le Old Course en bénéficiant d'une vague de soutien local ainsi que de sa forme, ayant terminé deuxième au Masters et dans les huit premiers des deux autres tournois majeurs de la saison.

McIlroy a fait preuve d'une forme exceptionnelle en jouant ses coups de départ et ses approches tout au long de la journée, mais le vainqueur du 21e circuit de la PGA a finalement échoué à cause de son jeu court, puisqu'il n'a pas réussi à faire un seul putt depuis le green pendant toute la durée du dernier tour.

"Je regrette quelques putts manqués, mais la semaine a été bonne dans l'ensemble", a déclaré McIlroy aux journalistes.

"Je joue l'un des meilleurs golfs que j'ai joués depuis longtemps, alors il faut juste continuer à frapper à la porte, et il y en aura une qui s'ouvrira.

"En fin de compte, ce n'est pas une question de vie ou de mort. J'aurai d'autres occasions de gagner l'Open Championship et d'autres occasions de gagner des Majeurs. J'ai l'impression d'avoir laissé passer une occasion, mais il y en aura d'autres.

Après avoir bavardé avec Hovland tout au long de leur passionnante bataille du samedi, McIlroy a été une image de concentration tout au long du tour décisif, au milieu des cris de la foule, souvent assourdissants, pour le favori des fans locaux.

"J'ai certainement apprécié le soutien, et c'était incroyable d'être acclamé tout au long des 72 trous, mais je n'ai pas laissé cela me mettre plus de pression", a-t-il déclaré.

"J'essaie de le faire pour moi à la fin de la journée. Oui, c'est formidable d'être soutenu, mais la personne la plus heureuse au monde si j'avais gagné le Claret Jug, c'était moi".

Pendant ce temps, Hovland a réfléchi à une fin "anti-climatique" pour ce qui a été une performance très impressionnante pour sa deuxième participation à l'Open. Après avoir réalisé une carte de score sans faute samedi, le joueur de 24 ans a bogeyé trois fois - et n'a fait qu'un seul birdi - lors du dernier tour.

Bien qu'il ne soit devenu professionnel qu'en 2019, le Norvégien a semblé à l'aise en tête du classement tout au long de la semaine. Bien qu'il n'ait pas été en mesure de maintenir le rythme nécessaire pour réaliser son rêve d'un premier majeur, la quatrième place marque son meilleur résultat dans un majeur à ce jour, après des 12e places à l'événement de l'année dernière et à l'US Open en 2019.

"Je m'attendais à ce que je m'accroche un peu plus longtemps", a déclaré Hovland à la presse.

"Je suis un peu déçu de ne pas l'avoir fait aujourd'hui, mais c'était une grande expérience aujourd'hui et évidemment hier aussi. Toute la semaine a été une bonne expérience d'apprentissage, et je sens que je vais m'améliorer grâce à cela.

