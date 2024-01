Liverpool domine l'Atlético de Madrid en Ligue des champions et se qualifie pour les huitièmes de finale

Diogo Jota a donné l'avantage aux hôtes contre les champions d'Espagne en titre dès les 15 premières minutes, en reprenant de la tête un centre délicieux de l'international anglais Trent Alexander-Arnold.

Et alors que Liverpool semblait être l'équipe largement supérieure, Sadio Mane a doublé la mise moins de 10 minutes plus tard, en marquant à bout portant sur un autre centre d'Alexander-Arnold.

La soirée allait de mal en pis pour l'Atlético, qui se faisait expulser par Felipe plus tard dans la première mi-temps. Avec l'avantage d'un homme pendant plus de 50 minutes, Liverpool a continué à mettre la pression, gaspillant de nombreuses occasions de creuser l'écart.

Cela signifie qu'à deux journées de la fin de la phase de groupes, Liverpool est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, tandis que l'Atlético occupe la troisième place avec quatre points, à une longueur de Porto.

Après le match, Jurgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, a qualifié la performance de "presque parfaite".

Les gens veulent voir plus de buts, mais nous nous sommes créés plus d'occasions. Je pense que le match a été presque parfait", a-t-il déclaré à BT Sport.

"Nous avons marqué les buts au bon moment. Ils ont commencé le match beaucoup plus en force que lors du match à domicile, mais nous avons bien démarré. C'était aussi des finitions fantastiques, surtout celle de Sadio. Avec le carton rouge, on n'aime pas ça, on ne veut pas jouer à dix, mais au final c'est 2-0 et c'était une belle soirée".

Il a poursuivi : "On gagne beaucoup d'argent pour gagner des matches de Ligue des champions ! Le premier objectif était de sortir de ce groupe. Mais nous l'avons fait à deux journées de la fin. Que pouvons-nous faire ? Nous verrons bien. Je ne m'attendais pas à ce que nous soyons qualifiés après quatre matches, mais les garçons l'ont fait et c'est vraiment mérité.

Impressionnant dès le début

Lors de leur première rencontre à Madrid, les deux équipes ont offert un spectacle époustouflant, Liverpool menant 2-0 avant que l'Atlético ne se batte et n'égalise, Mohamed Salah inscrivant le but de la victoire dans les derniers instants de la partie.

Liverpool avait remporté ses trois premiers matches de la phase de groupes et occupait la tête du Groupe B. Mais l'Atlético se rendait au Royaume-Uni dans l'obligation de faire un résultat, n'ayant remporté qu'un seul de ses trois premiers matches.

Les hommes de Diego Simeone n'auraient pas pu commencer plus mal, puisqu'ils ont encaissé un premier but dès les premiers instants du match.

L'international portugais Jota a profité d'un somptueux centre d'Alexander-Arnold pour tromper de la tête un Jan Oblak désespéré.

Connu pour sa solidité défensive, l'Atletico a été ébranlé par ce but, mais le pire était à venir pour les Espagnols.

L'Atlético était mené de deux buts à la 21e minute, lorsque Mane marquait de nouveau à bout portant pour assommer Simeone sur le banc de touche.

Bien que l'Atlético ait produit sa meilleure période de jeu offensif après avoir été mené de deux buts, cela n'a pas duré.

Après avoir commis une faute à l'entrée de la surface de Liverpool pour stopper une attaque rapide, le défenseur brésilien Felipe refusait d'obéir à l'arbitre Danny Makkelie qui lui demandait de venir accepter son carton jaune ; Makkelie décidait de donner le rouge à Felipe à la place.

Liverpool mettait Oblak à l'épreuve à plusieurs reprises au terme d'une première mi-temps animée, laissant Simeone songeur à la pause.

Il ne fallait que quelques minutes pour que Liverpool ait à nouveau le ballon dans les filets de l'Atlético, mais le but de Jota était refusé par l'arbitre assistant vidéo (VAR) pour cause de hors-jeu.

Salah, Joel Matip et Jota ont été à deux doigts de donner trois longueurs d'avance à Liverpool.

Mais contre le cours du jeu, Luis Suarez, de retour sur le terrain où il a connu tant de succès en tant que joueur de Liverpool, a semblé donner une bouffée d'oxygène à l'Atlético, sa frappe déviée trompant Alisson dans les buts.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

Mais Suarez n'a pas eu gain de cause, la VAR ayant annulé le but pour hors-jeu.

Malheureusement pour l'Atlético, la situation se répète et Liverpool maintient sa pression sur le but de Liverpool, avec une frappe lointaine de Virgil van Dijk qui passe de peu au-dessus.

Le reste du match a été une parfaite démonstration de gestion de la part de Liverpool, les blessures apparentes de Roberto Firmino et d'Alex Oxlade-Chamberlain étant les seules taches qui ont entaché une soirée par ailleurs parfaite.

Liverpool est désormais invaincu depuis 25 matches toutes compétitions confondues, ce qui constitue la plus longue série de matches sans défaite depuis son entrée dans le championnat anglais en 1893.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com