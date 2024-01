Lewis Hamilton se reprend pour dépasser Max Verstappen et remporter un cinquième Grand Prix d'Espagne d'affilée.

Ces deux rivaux se sont battus pour remporter les courses dans chacun des quatre grands prix depuis le début de la saison, mais la victoire de Hamilton sur le circuit de Barcelona-Catalunya - la 98e victoire en Formule 1 de sa carrière - lui permet de prendre 14 points d'avance en tête du classement des pilotes.

Valtteri Bottas, coéquipier de Hamilton chez Mercedes, a terminé troisième, Charles Leclerc quatrième et Sergio Perez cinquième dans l'autre Red Bull.

Hamilton, septuple champion du monde, a perdu son avance depuis la pole position dans le premier virage et il a fallu une réflexion stratégique créative de la part de Mercedes pour qu'il finisse par la regagner.

Mercedes a pris Red Bull - et tous les autres spectateurs - par surprise et a appelé Hamilton pour un deuxième arrêt aux stands au 43e tour, alors que le Britannique soufflait dans le cou de Vertstappen.

Hamilton est revenu en piste à la troisième place et à 22 secondes de Verstappen, mais, fait crucial, avec des pneus plus frais et plus rapides. Il y avait des similitudes immédiates avec le Grand Prix de Hongrie 2019, lorsque Hamilton a chassé Verstappen après une stratégie d'arrêt aux stands similaire pour finalement le dépasser et remporter la victoire.

L'ingénieur de course de Verstappen l'a également pensé. "C'est comme si la Hongrie recommençait", s'est-il lamenté sur la radio de l'équipe.

Hamilton devait encore retrancher une seconde par tour aux chronos de Verstappen pour le dépasser dans le dernier tour. En fin de compte, ce fut bien plus confortable que cela, Hamilton dépassant son rival pour le titre mondial à six tours de la fin.

"J'étais juste en train de chasser", a déclaré Hamilton à Sky Sports après la course. "J'étais si proche pendant si longtemps et je ne pensais pas qu'en faisant cela, j'allais pouvoir faire durer les pneus - mais j'y suis parvenu. C'était un long chemin à parcourir pour revenir d'une vingtaine de secondes, mais c'était un bon pari, une très bonne stratégie de la part de l'équipe.

"J'étais vraiment en conflit. Est-ce que je rentre ou est-ce que j'ignore l'appel et je reste à l'écart ? Évidemment, j'ai fait ce que l'équipe m'a demandé et c'est naturellement parce qu'il y a une grande confiance entre nous. Tout le monde dans cette équipe a fait un travail remarquable. Quelle journée !

Cette victoire a permis au pilote de 36 ans d'étendre sa remarquable domination en Espagne, en remportant une cinquième victoire consécutive, ce qui porte son palmarès à six victoires en Grand Prix d'Espagne.

Cependant, avec une victoire et trois deuxièmes places pour Verstappen depuis le début de la saison, le jeune pilote reste sur les talons d'Hamilton.

Correction : Cet article a été mis à jour pour refléter l'ordre d'arrivée des pilotes.

Source: edition.cnn.com