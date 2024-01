Les stars reviennent en Arabie saoudite, alors que le golf féminin se bat pour l'égalité

Le tournoi revient ce jeudi au Royal Greens Golf & Country Club, dans la King Abdullah Economic City, après être entré dans l'histoire l'année dernière en devenant le premier événement sportif professionnel féminin organisé en Arabie saoudite.

Avec l'un des prix les plus riches du calendrier du Ladies European Tour (LET) - un fonds de prix d'un million de dollars - il est rapidement devenu l'un des titres les plus convoités.

L'importance d'avoir un tournoi de rupture avec une grosse cagnotte n'échappe pas au PDG du LET, Alex Armas.

"Je pense que c'est extrêmement important parce que dans le monde entier, nous devons faire en sorte que la population soit plus active et plus impliquée dans le sport", a déclaré M. Armas.

"Je pense que le meilleur moyen d'y parvenir est, bien entendu, de diffuser du sport en direct à la télévision et de permettre aux gens de s'inspirer de ces athlètes et de les considérer comme des modèles à suivre. Le fait d'avoir autant d'événements sportifs de la qualité de ceux que l'Arabie saoudite apporte au Royaume sera extrêmement important pour accroître la participation à divers sports. Le nombre de personnes qui se sont inscrites au Ladies First Club et les réactions positives ont été immenses.

Un grand nombre de joueuses de renom ont été confirmées pour la compétition de cette semaine, aux côtés de la championne en titre, Emily Kristine Pedersen.

Lydia Ko, double vainqueur d'un tournoi majeur, a été confirmée, de même que Georgia Hall, Anna Nordqvist et Laura Davies, elles aussi vainqueurs d'un tournoi majeur.

Alors que l'événement en simple commence ce jeudi, un double-header saoudien se terminera par l'événement par équipe le mercredi 10 novembre.

Le deuxième des deux tournois LET d'un million de dollars qui se déroulent en l'espace de neuf jours, fait partie de l'Aramco Team Series qui a eu lieu à travers le monde, et a pour but d'aborder l'inégalité dans le golf féminin, selon le LET.

"Il y a un défi à relever dans le sport féminin", a déclaré Mme Armas. "Nous ne bénéficions pas de la même couverture que les hommes, mais il y a un changement dans ce domaine, et le mouvement pour l'égalité et les entreprises se rendent compte qu'il y a un déséquilibre.

"Nous devons les mettre en valeur, ainsi que leurs histoires et leurs incroyables parcours. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Les gens ne réalisent pas à quel point ces femmes sont de bonnes athlètes, et s'ils n'ont pas l'occasion de le voir, ils ne le comprennent pas. Elles peuvent concourir. Elles sont d'aussi bons athlètes que les hommes.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com