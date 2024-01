Les spéculations vont bon train quant à la participation de Naomi Osaka à l'Open d'Australie.

La question de savoir si Naomi Osaka, double championne de l'Open d'Australie, sera présente au tournoi fait l'objet de spéculations croissantes.

Bien qu'elle soit inscrite sur la liste des participants au tournoi, qui commence le 16 janvier à Melbourne, Osaka a posté mercredi une image la montrant dans un studio de pilates basé aux États-Unis. On ne sait pas exactement quand la photo a été prise.

La joueuse de 25 ans a également passé du temps en Europe : le 28 décembre, la quadruple championne du Grand Chelem a posté une série de photos de son voyage, dont une avec son partenaire Cordae au musée du Louvre à Paris, avec la Joconde en arrière-plan.

L'ancienne numéro un mondiale n'est pas inscrite sur la liste des tournois d'échauffement d'Adélaïde et de Hobart la semaine prochaine. Les joueurs utilisent ces deux tournois pour s'acclimater à la chaleur de l'Australie en été.

CNN a contacté Tennis Australia et les représentants de Naomi Osaka pour un commentaire.

Osaka a pris du recul par rapport au tennis de compétition et a fait plusieurs révélations très médiatisées sur ses problèmes de santé mentale à la suite d'un incident survenu en août 2021, au cours duquel elle était visiblement stressée et émotive alors qu'elle s'adressait aux médias lors d'une conférence de presse obligatoire à Roland Garros.

Osaka s'est ensuite retirée de Roland-Garros cette année-là et a révélé qu'elle avait "souffert de longs épisodes de dépression" depuis qu'elle a remporté son premier grand championnat en 2018.

La saison la plus récente d'Osaka a été gâchée par les blessures et la maladie : elle s'est retirée du tournoi Summer Set 1 de Melbourne en janvier dernier en raison d'une blessure abdominale et s'est retirée du Pan Pacific Open de Tokyo en septembre pour cause de maladie.

Elle a également manqué toute la saison sur gazon en raison d'une blessure au talon d'Achille et a déclaré forfait pour son premier match à l'Open du Canada en raison d'une blessure au dos.

Loin des courts, la star s'est plongée dans d'autres activités - la jeune femme de 25 ans a déclaré qu'elle appréciait "d'être productive" dans un message publié sur Twitter le 20 décembre.

Son livre illustré pour enfants "The Way Champs Play" a été publié par l'éditeur Harper Collins en décembre.

Elle a également travaillé en tant que productrice exécutive sur "MINK !", un court-métrage sur Patsy Mink, la première femme de couleur élue à la Chambre des représentants des États-Unis et la première femme asiatique-américaine à siéger au Congrès.

"Croyez en vous. Je vous promets que cela vous mènera bien plus loin que vous ne pouvez l'imaginer", a-t-elle écrit sur Twitter le 26 décembre.

Issy Ronald et David Close de CNN ont contribué au reportage.

Source: edition.cnn.com