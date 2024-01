Les propriétaires de la NFL approuvent un accord unique sur un site neutre après l'annulation du match Bills-Bengals

La ligue a tenu une réunion virtuelle spéciale avec les 32 propriétaires d'équipes ou leurs représentants vendredi afin de déterminer les scénarios possibles pour les séries éliminatoires, car deux équipes, les Bills et les Bengals, auront joué moins de matchs en saison régulière.

Le match de lundi soir entre les Bills et les Bengals a été annulé après que Damar Hamlin se soit effondré sur le terrain et ait été transporté à l'hôpital. Alors que d'autres équipes auront joué 17 matchs, Buffalo et Cincinnati aborderont les séries éliminatoires après avoir disputé 16 rencontres.

"Je reconnais qu'il n'y a pas de solution parfaite", a déclaré jeudi Roger Goodell, commissaire de la NFL, après que la proposition a été approuvée par la commission des compétitions et avant qu'elle ne reçoive l'approbation des clubs. "La proposition que nous demandons aux propriétaires d'examiner aborde toutefois les questions d'équité les plus importantes créées par la décision difficile, mais nécessaire, de ne pas jouer le match dans ces circonstances extraordinaires.

Les propriétaires de la NFL ont approuvé le plan unique visant à organiser le match de championnat de l'AFC sur un site neutre si les deux équipes participantes ont joué un nombre inégal de matchs et si les deux équipes auraient pu être des têtes de série potentielles si le match Bills-Bengals avait été joué jusqu'à son terme.

Les Kansas City Chiefs (13-3) abordent le week-end en tant que tête de série potentielle, ce qui, en temps normal, signifie qu'ils joueraient tous leurs matchs des playoffs à domicile.

Les Bills, qui affichent un bilan de 12 victoires et 3 défaites, occupent la deuxième place avant les derniers matches de la saison, qui auront lieu samedi et dimanche. Les Bengals, 11-4, occupent la troisième place dans le tableau des éliminatoires. Les équipes sont classées en fonction de leur pourcentage de victoires en saison régulière, a indiqué la NFL vendredi.

Il existe trois scénarios dans lesquels le match pour le titre de l'AFC se déroulerait sur un site neutre. Ils impliquent que les Chiefs et les Bills obtiennent le même résultat (victoire, défaite ou match nul) ce week-end.

Voici les possibilités, selon un communiqué de la NFL

- Scénario 1 - Si Buffalo et Kansas City gagnent tous les deux ou font match nul, le match de championnat entre Buffalo et Kansas City se déroulera sur un site neutre.

- Scénario 2 - Si Buffalo et Kansas City perdent tous les deux et que Baltimore gagne ou fait match nul, le match de championnat Buffalo - Kansas City se déroulera sur un site neutre.

- Scénario 3 - Si Buffalo et Kansas City perdent tous les deux et que Cincinnati gagne, un match de championnat Buffalo ou Cincinnati vs Kansas City se déroulerait sur un site neutre.

Les propriétaires ont également approuvé vendredi un plan visant à déterminer le terrain à domicile à pile ou face si les Bengals et les Ravens de Baltimore (10-6) se retrouvent adversaires dans un match de wild card.

Les Ravens et les Bengals jouent dimanche et, en raison du déséquilibre du calendrier, les Ravens n'ont plus aucune chance de remporter l'AFC North.

"Si Baltimore bat Cincinnati en semaine 18, il aura battu deux fois Cincinnati, un adversaire de division, mais ne pourra pas accueillir un match de playoffs car Cincinnati aura un pourcentage de victoire plus élevé pour un calendrier de 16 matchs que Baltimore pour un calendrier de 17 matchs", a expliqué la NFL dans son communiqué de presse de jeudi. Une victoire de Baltimore amènerait les Ravens à une fiche de 11-6, tandis que les Bengals seraient 11-5.

Si les deux équipes avaient terminé à 11-6, les Ravens auraient remporté la division en battant les Bengals deux fois.

Pour que les scénarios soient adoptés, il fallait qu'au moins 24 des 32 propriétaires approuvent les résolutions.

Steve Almasy, de CNN, a contribué à ce reportage.

