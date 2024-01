Les groupes de défense des droits de l'homme appellent à une action de la F1 en faveur d'un militant bahreïni

Les groupes, dont Human Rights Watch, ont appelé lors d'une conférence de presse à l'annulation de l'étape bahreïnie du calendrier de la F1 en 2019, en réponse à l'absence d'enquête sur les allégations de Mme Yusuf. Cette dernière affirme avoir été détenue et battue pour s'être exprimée contre la course sur les médias sociaux, ce que le gouvernement de Bahreïn nie.

Amnesty International a également publié une déclaration soulignant "le sombre bilan du pays en matière de droits de l'homme".

Les groupes de défense des droits de l'homme ont également exhorté les pilotes, notamment le Britannique Lewis Hamilton, à boycotter la course, qui a lieu ce week-end.

Ni Hamilton, le champion 2018, ni aucun autre pilote n'a répondu publiquement à ces préoccupations. Hamilton devrait participer à la première manche de qualification vendredi soir.

Son grand rival Sebastian Vettel, ainsi que Valtteri Bottas, le vainqueur finlandais de la course d'ouverture de la saison à Melbourne le 17 mars, sont également attendus sur le circuit international de Bahreïn.

Allégations d'abus

Yusuf, une ancienne fonctionnaire bahreïnienne, a écrit dans le journal britannique Guardian qu'elle avait été "battue et agressée sexuellement" depuis son emprisonnement une semaine après l'édition 2017 du Grand Prix de Bahreïn.

Elle dit avoir signé une confession forcée après cinq jours d'incarcération, à la suite de coups et de menaces de viol.

Yusuf a déclaré qu'elle et de nombreux compatriotes considèrent le jamboree du sport automobile comme "rien d'autre qu'un rappel annuel de nos souffrances dans notre lutte contre la tyrannie et la répression."

Elle affirme que "chaque instant" de son emprisonnement "entache la réputation de la Formule 1, qui a renoncé à son engagement en faveur de la liberté d'expression et a permis que l'injustice soit perpétrée en son nom".

Le gouvernement de Bahreïn affirme que l'emprisonnement de Mme Yusuf n'est pas lié à l'activisme autour de l'événement sportif, mais plutôt à des "infractions terroristes".

"À aucun moment, Najah Yusuf n'a été inculpée ou accusée de commentaires relatifs à la F1. Mme Yusuf a été condamnée pour de graves délits de terrorisme. À aucun moment au cours de son procès, la défense de Mme Yusuf n'a prétendu que son droit à la liberté d'expression, ou de protester contre la F1, avait été violé. Les tentatives de lier cette affaire au sport sont une tentative rétrospective et trompeuse de subvertir la justice", peut-on lire dans une déclaration du gouvernement reçue par CNN.

Le gouvernement a également déclaré qu'il avait travaillé avec la F1 pour "clarifier" les affirmations de Mme Yusuf et qu'"à aucun moment de ce processus, des preuves n'ont été apportées pour soutenir les affirmations de Mme Yusuf, en dépit de leur répétition mal informée".

Dans une déclaration à CNN, le directeur des initiatives mondiales de Human Rights Watch, Minky Worden, a qualifié les accusations de terrorisme portées contre Mme Yusuf de "tactique que nous avons observée pour d'autres militants des droits de l'homme et journalistes, où ils sont traités de terroristes, emprisonnés et souvent torturés".

Dans sa déclaration d'engagement en faveur des droits de l'homme, la Formule 1 s'engage à "identifier et évaluer, en faisant preuve de diligence raisonnable le cas échéant, toute incidence négative réelle ou potentielle sur les droits de l'homme à laquelle nous pourrions être associés, que ce soit dans le cadre de nos propres activités ou en raison de nos relations d'affaires".

F1 : "Surprise" face aux exigences

La coalition de groupes de défense des droits, dont des organisations bahreïnies, a envoyé une lettre commune au président de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), Jean Todt, demandant à l'organisation de course automobile d'envoyer une "délégation de haut niveau" pour enquêter sur le cas de Mme Yusuf et lui rendre visite, ainsi qu'à d'autres prisonniers d'opinion à Bahreïn.

Dans une déclaration envoyée par courriel à CNN, la F1 se dit "surprise" que des militants "demandent publiquement à la Formule 1 de rendre visite à Mme Yousif (sic)".

"Lors de discussions récentes avec les militants, ces demandes n'ont jamais été soulevées. En fait, ils ont soutenu les actions privées et les prochaines étapes que nous entreprenons et que nous leur avons exposées lors de notre rencontre.

"Nous avons tous convenu qu'il ne serait pas utile de faire d'autres commentaires publics à ce stade. Nous avons respecté ces engagements, conformément à notre engagement de respecter les droits de l'homme internationalement reconnus partout dans le monde, et de collaborer avec les promoteurs pour veiller à ce que personne ne fasse l'objet d'une action punitive en raison de la liberté d'expression.

M. Worden, directeur de Human Rights Watch, a déclaré que la Formule 1 avait la responsabilité morale de s'opposer aux violations des droits des opposants bahreïnis à la course.

"Les organisateurs de Formule 1 ne devraient pas fermer les yeux sur le fait que Bahreïn utilise la publicité et la grandeur des courses tout en intensifiant la répression contre les personnes qui s'opposent à l'organisation de la course à Bahreïn", a-t-elle déclaré dans le communiqué de presse.

L'année dernière, le ministère bahreïni des affaires étrangères a déclaré au Guardian que les allégations de mauvais traitements formulées par Mme Yusuf avaient été prises au sérieux et transmises à son unité d'enquête spéciale (SIU), et que sa condamnation relevait "des tribunaux bahreïnis".

Il a été cité comme ayant déclaré que "tous les individus dans le Royaume sont garantis d'un traitement juste et égal au sein du système de justice pénale".

Annulation précédente pour cause de troubles

La course a été annulée en 2011, après que les manifestations du Printemps arabe ont englouti une grande partie de la petite nation insulaire et se sont concentrées sur le célèbre monument de la Perle de la ville. L'année suivante, les manifestations antigouvernementales n'ont pas réussi à arrêter le GP, qui s'est déroulé alors que les rues voisines étaient bloquées par des pneus enflammés et des ordures.

Le tollé suscité par la course de 2019 est la deuxième affaire récente impliquant le sport et les droits de l'homme dans la nation insulaire du Moyen-Orient.

En novembre dernier, Hakeem al-Araibi, un footballeur qui a déclaré avoir fui Bahreïn en 2014 après avoir été torturé et avoir obtenu le statut de réfugié en Australie, a été arrêté à l'aéroport de Bangkok alors qu'il était en lune de miel, après qu'Interpol a émis une "notice rouge", c'est-à-dire un mandat d'arrêt international.

Il a croupi dans une prison thaïlandaise pendant trois mois avant que la pression internationale ne contraigne la Thaïlande à céder et à le rapatrier en Australie. Bahreïn a nié les allégations de torture formulées par M. al-Araibi.

La Formule 1 est le sport automobile le plus populaire au monde, attirant une audience télévisuelle mondiale de plus de 490 millions de téléspectateurs uniques lors de la saison 2018, selon ses propres estimations.Note de la rédaction : cette histoire a été mise à jour pour inclure une réponse du gouvernement de Bahreïn.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com