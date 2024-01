Les Broncos nomment Nathaniel Hackett comme nouvel entraîneur principal : Aaron Rodgers le suivra-t-il ?

Hackett a été le coordinateur offensif des Packers au cours des trois dernières saisons, prenant ce rôle en 2019 après avoir occupé le même poste chez les Buffalo Bills (2013-14) et les Jacksonville Jaguars (2016-18).

Entraîneur principal pour la première fois, l'homme de 42 ans remplace Vic Fangio, évincé après que l'équipe a terminé 7-10 et manqué les playoffs pour une troisième saison consécutive sous sa direction.

"Nathaniel Hackett est un leader et un entraîneur dynamique dont l'intelligence, l'innovation et le charisme nous ont impressionnés dès le début de ce processus", a déclaré le directeur général des Broncos, George Paton.

"En plus d'avoir un esprit offensif brillant, Nathaniel est un enseignant et un communicateur exceptionnel avec une vision forte pour les trois phases de notre équipe.

"Qu'il s'agisse de former de jeunes joueurs ou de travailler avec les plus grands joueurs de tous les temps en tant qu'élément clé d'équipes gagnantes, Nathaniel a connu un succès considérable dans cette ligue. Il étudie le jeu et sait comment mettre les joueurs en position de gagner".

Au revoir, Green Bay ?

Les commentaires de Paton font écho à ceux de Rodgers cette semaine, le quarterback décrivant un Hackett "incroyable" comme un "professeur fantastique".

La défaite cuisante des 49ers de San Francisco lors du tour de division des playoffs a mis fin à une saison exceptionnelle pour le quarterback, MVP en titre de la NFL, et a suscité des questions immédiates sur ses projets d'avenir.

Rodgers, 38 ans, a passé toute sa carrière dans le Wisconsin - menant les Packers à une victoire au Super Bowl contre les Pittsburgh Steelers en 2011 - mais a admis cette semaine qu'il avait besoin de "s'éloigner" et de se poser quelques questions clés avant de s'engager pour une 19e année avec l'équipe.

"Pouvez-vous encore jouer ? Est-ce que vous avez toujours le même engagement et le même plaisir avec le jeu et est-ce que vous voulez signer pour le travail à nouveau ?" Rodgers a déclaré à l'émission "The Pat McAfee Show" mardi.

"Le seul moyen de le savoir est de s'éloigner un peu du jeu, de laisser son esprit s'éclaircir et de réfléchir à l'énormité de la tâche et à ce qui lui apporterait le plus de plaisir - ce qui est le mieux pour sa qualité de vie à ce moment-là.

Bien qu'il ait exclu la possibilité d'une agence libre, Rodgers a déclaré que toutes les options étaient envisageables, une déclaration qui, combinée aux éloges qu'il a faits de Hackett, a conduit à des prédictions selon lesquelles le quarterback pourrait suivre son ancien coordinateur offensif à Denver.

Respect mutuel

Lors de son passage chez Rodgers et les Packers, Hackett a aidé l'équipe à se classer dans le top 10 des meilleurs buteurs lors de chacune des deux dernières saisons et à mener la ligue en termes de score en 2020, selon les Broncos.

Pressenti par beaucoup pour conserver son statut de MVP pour une deuxième saison consécutive, Rodgers a de nouveau prospéré sous la supervision de Hackett avant de connaître un coup du sort en séries éliminatoires.

Il a mené la NFL pour l'évaluation du quart-arrière pendant la saison régulière avec 69,3, passant pour 4 115 verges en route vers 37 touchés et lançant seulement quatre interceptions pour aider les Packers (13-4) à se rendre aux séries éliminatoires en tant que champions du Nord de la NFC.

En novembre, Rodgers a déclaré dans une interview qu'il espérait que Hackett n'irait nulle part "à moins que je ne le fasse", et mardi, le quarterback a développé son admiration pour le nouveau coach des Broncos.

"Ce qu'il a fait à Jacksonville, je pense, c'est de la pure magie", a déclaré Rodgers à McAfee. "Il les a ramenés à un quart du Super Bowl.

"C'est un grand entraîneur, j'adore passer du temps avec lui. C'est un professeur fantastique. Il est incroyable devant la salle".

Il semblerait que le sentiment soit réciproque. Avant la visite des Los Angeles Rams en novembre, Hackett a fait l'éloge de Rodgers pour son "incroyable" ténacité.

"Mon respect pour lui en tant que joueur ne cesse de croître", a déclaré Hackett aux journalistes.

"Tout le monde parle de sa capacité à lancer le ballon, mais sa ténacité est incroyable.

"Il faut en parler encore plus avec ce gars, c'est un monstre".

Favre prévoit la sortie de Rodgers

Rodgers a assuré qu'il prendrait une décision sur son avenir avant le début de la free agency le 16 mars, affirmant que la retarder plus longtemps serait "irrespectueux" envers l'organisation des Packers et ses coéquipiers.

Le quarterback aurait failli quitter Green Bay lors de l'intersaison 2021, selon ESPN, qui a rapporté que Rodgers ne souhaitait pas revenir dans l'équipe.

Contactés par CNN, les Packers ont fourni une déclaration du directeur général Brian Gutekunst, qui avait déjà été communiquée à ESPN : "Comme nous l'avons dit depuis la fin de la saison, nous sommes engagés avec Aaron en 2021 et au-delà.

"Aaron a été un élément essentiel de notre succès et nous sommes impatients de disputer un nouveau championnat avec lui à la tête de notre équipe".

Rodgers est resté en poste avec succès, mais la légende des Packers, Brett Favre, ne croit pas que l'équipe survivra à une nouvelle frayeur de ce genre.

"Je pense que nous avons peut-être vu le dernier Aaron à Green Bay", a déclaré Favre à WNSP-FM en Alabama mardi.

"Je n'en suis pas certain, c'est juste une intuition. Il se peut qu'il tente sa chance ailleurs".

Comme Rodgers, Favre a mené les Packers à une victoire au Super Bowl, en battant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 35-21 au Super Bowl XXXI en 1997.

Cette victoire sur les Patriots a contribué à faire de Favre une icône à Green Bay, même si le conseil qu'il a donné à Rodgers pourrait ne pas plaire à certains fans des Packers.

Mon conseil est le suivant : si votre instinct vous dit : "Je veux essayer quelque chose d'autre. C'est un peu comme si je m'étais lassé ici, que j'avais stagné, que je m'étais engourdi ou que j'avais eu un autre sentiment, alors essayez", a déclaré Favre.

"Je pense que parfois, c'est revigorant", a-t-il ajouté.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com