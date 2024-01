Les "billets les plus recherchés" de Wimbledon mis en vente pour 105 000 dollars

Jeudi, 2 520 laissez-passer de cinq ans ont été mis en vente, chaque billet coûtant 80 000 livres sterling (105 000 dollars).

La quinzaine annuelle de tennis sur gazon est l'un des joyaux de la couronne du sport britannique et les billets de Wimbledon sont comme de la poussière d'or sportive, offrant à leur propriétaire un accès inégalé au plus ancien tournoi du grand chelem du sport.

En plus de donner accès à tous les matchs du Centre Court entre 2021 et 2025, la débenture offre potentiellement une opportunité d'investissement intéressante. En février, un détenteur de laissez-passer a ainsi acheté une obligation de cinq ans pour 66 149 dollars, avant de vendre les deux dernières années de son billet à tarif préférentiel pour 138 892 dollars trois ans plus tard.

Certains détenteurs de billets vendent leur laissez-passer pour certains jours du championnat annuel, tandis que d'autres sont connus pour revendre le laissez-passer dans son intégralité à un prix record.

"Si vous aimez le tennis, Wimbledon est une véritable Mecque", explique Claire-Estelle Bertrand, responsable du marketing et de la communication chez Wimbledon Debenture Holders, l'un des nombreux revendeurs officiels de billets d'entrée. "C'est prestigieux, c'est une classe raréfiée, mais surtout, c'est la quintessence de la Grande-Bretagne.

"Ce sont vraiment les billets les plus recherchés au monde. Non seulement ils vous donnent les meilleures places pour voir le meilleur tennis du monde, mais ils vous donnent également accès à un monde exclusif où vous pouvez rencontrer d'autres influenceurs mondiaux et des champions de tennis actuels et passés.

"Je pense personnellement que ces sièges sont les meilleurs de la maison, vous avez la possibilité de vous asseoir à côté des loges de la famille du joueur et de la loge royale".

Le package, qui donne droit à une place réservée sur le Centre Court par jour des Championnats pendant cinq ans, comprend l'accès à des salles de visionnage spéciales, qui permettent aux détenteurs de débentures de regarder l'action sur les courts extérieurs à partir d'un espace exclusif.

L'établissement comprend également un restaurant exclusif, qui propose des plats des célèbres chefs Albert Roux et Bryn Williams, ainsi que des salons, des bars et un parking privé - bien que l'obligation ne donne pas droit à la nourriture et aux boissons gratuites.

La vente, pour laquelle les candidatures sont ouvertes jusqu'au 10 mai, pourrait permettre au All England Club (AELTC) de lever près de 250 millions de dollars.

"Quel que soit le prix des places, elles sont essentielles au fonctionnement du club", a déclaré M. Bertrand.

"L'argent récolté grâce aux ventes d'obligations a permis de financer un certain nombre d'améliorations des installations, notamment le toit du court central et le court n° 1.

"Le All England Lawn Tennis Ground plc. utilise les fonds provenant de la vente d'obligations pour compenser les dépenses considérables liées à la gestion de l'AELTC et des championnats de Wimbledon, qui ne seraient pas possibles sans les fonds générés par les détenteurs d'obligations.

Les 2 520 laissez-passer représentent 16,8 % des places assises du Centre Court et, sur les 15 000 places disponibles du stade, un peu plus de la moitié de la capacité de l'arène est mise à la disposition du public.

Dans une lettre ouverte du président de l'AELTC, Philip Brook, aux détenteurs de pass dans le guide des débentures 2018, il a remercié les acheteurs pour leur soutien. "Depuis 1920, les détenteurs d'obligations ont joué un rôle de premier plan en nous aidant à améliorer les terrains", a-t-il déclaré.

L'importance de ce dernier cycle quinquennal n'est pas différente, l'AELTC préparant d'importants travaux de réaménagement des terrains de Wimbledon.

Le club est en train de rénover le court n° 1 - le deuxième plus grand court après le Centre Court, avec l'ajout d'un toit rétractable, de plus de places assises et d'une place publique à deux niveaux.

En décembre, un accord a été conclu avec le Wimbledon Park Golf Club, qui permettra à l'AELTC d'acheter le site de 73 acres du club voisin pour une valeur de 85,6 millions de dollars, après qu'une majorité des membres du club de golf a voté en faveur de la ratification de l'accord.

Le terrain, qui se trouve en face du site principal de la compétition dans le sud-ouest de Londres, a été mentionné par les dirigeants de l'AELTC comme un site possible pour l'épreuve de qualification de Wimbledon.

Wimbledon est actuellement le seul grand chelem de tennis où le tournoi de qualification n'est pas organisé sur place. Le précurseur du tournoi se déroule à proximité, à Roehampton.

En plus de libérer de l'espace pour le tournoi de qualification, le domaine adjacent permettra à Wimbledon d'étendre et d'améliorer ses installations d'entreprise, les trois autres tournois du Grand Chelem ayant tous récemment modernisé leur offre.

Le précédent cycle de 2016 à 2020 a permis de lever 138,6 millions de dollars d'obligations au prix de 66 000 dollars chacune. Toutefois, la valeur de réinvestissement des débentures explique pourquoi la demande pour les titres à cinq ans reste si forte.

Tim Webb, courtier chez Dowgate Capital Stockbrokers - le partenaire officiel du marché secondaire des obligations de Wimbledon - a expliqué à CNN : "La dernière que nous avons vendue en février s'élevait à 105 000 livres sterling (138 000 dollars). Et il restait deux ans à courir, ce qui fait qu'ils ont des billets pour deux ans. Il a été émis à 50 000 £ (65 700 $) pour une durée de cinq ans, et il a été négocié à 105 000 £ pour une durée de deux ans en février.

"L'offre et la demande entraînent le prix là où il se trouve. Je suis sûr que la majorité des personnes qui achètent des obligations sont des amateurs de tennis. C'est une expérience merveilleuse et, évidemment, les gens sont prêts à payer une prime pour obtenir des billets d'entrée".

Les détenteurs de débentures peuvent non seulement tirer profit de la revente de leurs laissez-passer, mais aussi de la revente de billets pour des journées particulières.

Pour les prochains championnats de 2019, les prix de revente vont de 700 à 5 732 dollars sur le site Web des détenteurs de débentures de Wimbledon. Ce dernier chiffre - pour un billet de revente de la débenture pour la finale masculine - représente près d'un dixième de la valeur initiale de l'ensemble du cycle 2016-20, ce qui souligne le potentiel de réinvestissement de l'achat d'une débenture.

Les organisateurs du tournoi ne se soucient toutefois pas de la propension à revendre et à réinvestir les débentures. La transférabilité des billets premium est considérée comme un privilège acquis grâce au soutien apporté à l'AELTC par les détenteurs de laissez-passer. La revente ou le transfert de billets non débenturés les rend immédiatement caducs.

Un porte-parole de l'AELTC a déclaré à CNN : "Les billets débentures sont les seuls billets de Wimbledon qui sont librement transférables, car l'AELTC estime que c'est juste pour ceux qui ont investi des sommes considérables dans l'achat de billets débentures".

En effet, le premier refus de renouvellement du billet de cinq ans est accordé aux anciens détenteurs en signe de reconnaissance de leur engagement financier.

Bien que les dommages subis par les anciens registres aient légèrement assombri les statistiques officielles, on pense que certaines familles ont acquis leur carte de débenture dès le début du concept.

"Nous pensons qu'il y a au moins une famille qui détient des débentures depuis le début", a déclaré un porte-parole de l'AELTC.

En janvier, M. Brook a également laissé entendre que les organisateurs du tournoi pourraient envisager de modifier le processus de demande de billets ordinaires.

Alors que les demandes de débentures peuvent être faites en ligne, les offres de billets pour le Royaume-Uni se font toujours par courrier, une tradition de longue date de la compétition. À l'étranger, le scrutin se déroule désormais en ligne.

Cependant, Brook, qui devrait quitter son poste à la fin de l'année 2019, a déclaré au podcast 2 Barrys Tennis Takeaway: "C'est un travail difficile. Il faut envoyer un formulaire avec une enveloppe timbrée. Depuis trois ou quatre ans, nous avons mis en ligne notre bulletin de vote pour l'étranger. C'est un peu un test pour voir ce qui se passe.

"Nous examinons de près toute la question du scrutin et nous nous demandons si nous pourrions le mettre en ligne. Nous sommes un peu inquiets à ce sujet, car nous pourrions être complètement submergés par la demande. D'autre part, nous pensons qu'avec un système sur papier, il est plus difficile pour les gens de tricher".

Le scrutin existe depuis 1924, soit quatre ans de moins que le système des obligations, qui est entré en vigueur pour la première fois en 1920. Le financement de ce premier cycle - il y a 99 ans - a permis de financer la construction initiale du Centre Court.

La nature du scrutin public est telle que l'inscription offre simplement aux candidats une place initiale dans le tirage au sort des billets, la demande étant bien supérieure à la capacité du terrain.

Le tirage au sort est ensuite effectué électroniquement, attribuant aux candidats retenus des jours et des courts de manière aléatoire. Les supporters ne peuvent pas demander des jours ou des terrains spécifiques et n'ont pas le choix des jours, des terrains et des matches qui leur sont attribués.

