L'écolier qui a marqué l'histoire du golf : la double vie trépidante de Ratchanon "TK" Chantananuwat, 15 ans

Mais Ratchanon n'est pas comme la plupart des enfants de son âge - il est déjà un golfeur amateur qui a marqué l'histoire et qui rivalise avec certains des meilleurs professionnels du jeu.

En avril, cinq semaines après son quinzième anniversaire, il a fait la une des journaux internationaux en devenant le plus jeune joueur masculin à s'imposer sur un circuit majeur, en remportant la Trust Golf Asian Mixed Cup, d'une valeur de 750 000 dollars, dans sa Thaïlande natale.

Ce mois-ci, il étudie pour d'importants examens de biologie et d'économie, un stress qu'il a dû jongler avec la représentation de son pays aux 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA), au Viêt Nam.

Il s'agit d'un exercice d'équilibre aux proportions impressionnantes, mais Ratchanon, imperturbable, a des arguments à faire valoir.

"C'est parfois un peu difficile, mais j'aime relever le défi", a-t-il déclaré à CNN. "J'aime réussir dans les deux disciplines et prouver à tous les sceptiques qu'ils ont tort.

"Apparemment, si vous êtes un athlète, vous ne pouvez pas réussir à l'école. J'essaie de changer cela".

La victoire sur l'Asian Tour a marqué un nouveau point culminant dans la carrière naissante de l'une des jeunes stars les plus brillantes de ce sport. Ratchanon a connu une ascension sensationnelle depuis qu'il est devenu, à l'âge de 13 ans et quatre mois, le plus jeune joueur à passer le cut dans l'histoire du All Thailand Golf Tour, en août 2020.

Et, chose incroyable, il est passé à deux doigts de remporter un tournoi de l'Asian Tour encore plus tôt, en terminant troisième de son premier tournoi professionnel international, le Singapore International, en janvier.

L'histoire des origines

L'histoire du golf de Ratchanon se lit comme une bande dessinée. Ayant commencé à jouer avec des clubs et des balles en plastique à l'âge de trois ans, TK - un surnom reprenant les initiales de ses parents - a terminé dernier de son premier tournoi à l'âge de quatre ans.

"J'ai vu le gamin qui avait reçu le trophée et je suis devenu très, très jaloux", se souvient Ratchanon. "Je ne savais pas pourquoi je n'en avais pas eu, alors j'étais très contrarié. Ensuite, mon père a dû m'expliquer comment il avait gagné, et c'est ainsi qu'il a obtenu le trophée.

Après un mois d'entraînement intensif sous la tutelle d'un père tout aussi compétitif et passionné de golf, il a mis la main sur le trophée lors de la tentative suivante.

Un an plus tard, lors de son premier tournoi mondial junior, des messages de motivation étaient inscrits sur les chaises à chaque départ. L'un d'eux disait : "Les gagnants n'abandonnent jamais et les abandonneurs ne gagnent jamais", une devise qui illustre bien la mentalité et l'éthique de travail de Ratchanon.

Son père lui sert de caddie et de troisième entraîneur, consacrant des heures supplémentaires à son fils afin de mettre à profit les leçons des deux autres entraîneurs. Les jours sans école, un régime d'entraînement déjà intensif s'intensifie encore, le jeune homme passant entre sept et neuf heures sur le parcours pour perfectionner son art.

Mis en garde contre l'épuisement, Ratchanon a commencé à s'absenter une demi-journée de temps en temps pour suivre des cours particuliers, des séances de kinésithérapie ou de remise en forme, mais il écarte tout soupçon d'épuisement professionnel.

"Je ne pense pas que cela puisse arriver. J'aime le golf. J'adore m'entraîner", déclare Ratchanon.

"Oui, c'est dur, ça fait mal et ça demande beaucoup de discipline, mais même deux mois de travail acharné juste pour obtenir un bon coup ou un bon résultat, je pense que c'est payant pour moi.

Un modèle à suivre

Et qui mieux que son compatriote Thongchai Jaidee, légende de l'Asian Tour avec 20 victoires professionnelles à son actif, peut superviser l'ascension de Ratchanon. L'icône de 52 ans a aidé le jeune homme dans divers aspects de son jeu depuis leur première rencontre en 2019.

Lorsque Ratchanon a voulu apprendre le spinning chip de son héros, les deux hommes ont passé les trois semaines suivantes à pratiquer la technique six heures par jour.

"Il m'a beaucoup aidé dans mon jeu. C'est un type formidable", a déclaré Ratchanon. "Je pense qu'il aime aider les golfeurs thaïlandais à se développer pour l'avenir du golf thaïlandais.

Thongchai a également contribué à façonner l'aspect mental du jeu de l'adolescent, en l'aidant à mettre en place une routine pour surmonter les baisses de performance sous pression. Désormais, Ratchanon a une méthode à appliquer dans les grands moments : ralentir, boire une gorgée d'eau et swinguer "sans hésitation".

Interrogé sur la pression liée à l'étiquette d'"adolescent prodige" et sur le fait de côtoyer l'élite du sport, le jeune homme de 15 ans répond simplement : "J'aime ça."

"Je ne me sens pas sous pression [...]. Je n'ai pas peur de jouer avec des gens bien", dit-il.

"Personne ne m'a vraiment poussé à le faire et j'ai la chance d'avoir beaucoup de bonnes personnes autour de moi qui m'aideront à me soutenir et à me maintenir dans le droit chemin.

Rester à l'école

C'est une attitude qui aide Ratchanon à prendre les choses étape par étape. Soucieux de ne pas précipiter son passage au monde professionnel, il s'attache à terminer ses études avec brio.

Ratchanon rêve déjà d'étudier la physique dans une université américaine, tout en continuant à jouer les équilibristes au golf. Il souhaite suivre l'exemple de Colin Morikawa et de la Thaïlandaise Patty Tavatanakit, respectivement diplômés de l'Université de Californie, Berkeley, et de l'UCLA avant de connaître la gloire.

"J'ai vu beaucoup de joueurs thaïlandais devenir professionnels prématurément, mais maintenant je pense que beaucoup de gens savent qu'il vaut la peine d'aller à l'université", a-t-il déclaré.

"Si nous devenons professionnels, c'est notre vie. On ne peut pas vraiment revenir en arrière.

