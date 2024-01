Le Prince Andrew renonce à devenir membre du Royal and Ancient Golf Club de St Andrews

"Je peux confirmer que le Royal and Ancient Golf Club of St Andrews a été informé que le duc d'York renonçait à son statut de membre honoraire", a déclaré un porte-parole du club écossais dans un communiqué envoyé à CNN vendredi. "Nous respectons et apprécions sa décision.

Surnommé le "berceau du golf", ce sport est pratiqué sous diverses formes sur les parcours de St. Andrews depuis le XVe siècle. Cette ville historique, balnéaire et universitaire, située au nord-est d'Édimbourg, sur la côte est du Fife, compte sept parcours de golf, dont le Old Course.

La 150e édition de l'Open se déroulera à St Andrews sur le Old Course en juillet. L'Open est l'un des quatre tournois majeurs du golf.

Passionné de golf, Andrew était membre du club depuis 1992 et en a été le capitaine entre 2003 et 2004, période au cours de laquelle le Royal and Ancient a célébré son 250e anniversaire.

Il est le seul membre de la famille royale à avoir siégé au comité et est le sixième membre de la famille royale à être capitaine du club, ce qu'il a déjà qualifié d'"énorme privilège".

Lorsqu'un nouveau capitaine du Royal and Ancient Golf Club entame son mandat, il frappe un drive depuis un tee pour marquer son entrée en fonction.

Une peinture réalisée en 2006 par Anthony Oakshett, spécialement commandée par le club à l'occasion de son 250e anniversaire, représente Andrew "entrant en fonction", selon le site web du R&A.

Andrew a déjà été déchu de ses titres royaux par le palais de Buckingham et est désormais le seul de sa fratrie à ne plus être appelé Son (ou Sa) Altesse Royale.

Procès civil

Andrew a formellement nié les allégations selon lesquelles il aurait abusé sexuellement de Virginia Giuffre et a exigé un procès devant jury dans le cadre de son action civile, selon un document juridique déposé mercredi devant le tribunal de première instance du district sud de New York.

Mme Giuffre affirme qu'elle a été victime de la traite des êtres humains par le financier en disgrâce et délinquant sexuel Jeffrey Epstein et qu'elle a été forcée de se livrer à des actes sexuels avec la famille royale, ce que M. Andrew nie.

Mme Giuffre a intenté une action en justice en vertu de la loi sur les enfants victimes, une loi de l'État de New York promulguée en 2019 qui a étendu le délai de prescription dans les affaires d'abus sexuels sur des enfants afin de donner aux survivants davantage de possibilités de demander justice. Un avocat de Giuffre a déclaré à CNN en août que le dépôt de l'affaire civile visait à montrer que "tous les auteurs d'abus devraient être tenus pour responsables".

Elle demande des dommages et intérêts "d'un montant à déterminer lors du procès", ainsi que des honoraires d'avocat et d'autres réparations "que la Cour jugera justes et appropriées", selon la plainte.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

Andrew a formellement nié les allégations contre lui et a demandé un procès devant jury dans un document juridique de 11 pages mercredi.

Ses avocats avaient déjà déposé une requête en irrecevabilité, mais cette démarche a échoué début janvier.

La réputation du prince a déjà été sérieusement ternie par sa relation avec Epstein - et son amitié avec l'ancienne partenaire d'Epstein, Ghislaine Maxwell, qui a été condamnée en décembre pour son rôle dans la facilitation des abus d'Epstein.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com