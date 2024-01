Le président de la FIFA, Gianni Infantino, appelle les supporters à "faire taire tous les racistes" après des insultes lors d'un match en Italie

Lors du match entre Lecce et la Lazio en première division italienne, le défenseur français Samuel Umtiti et l'attaquant zambien Lameck Banda ont été victimes d'insultes racistes.

Sous un post Instagram avec des photos des deux joueurs, Infantino a écrit : "Solidarité avec Samuel Umtiti et Lameck Banda - crions-le haut et fort : NON AU RACISME !".

"Que l'immense majorité des supporters, qui sont de bonnes personnes, se lèvent pour faire taire tous les racistes une bonne fois pour toutes !".

Un tweet posté par le compte officiel de Lecce après le match se lit comme suit : "Les chants racistes ont été noyés par les chants d'encouragement. Tous les supporters de Lecce se sont mis à crier un seul nom : Samuel Umtiti".

Umtiti lui-même a répondu au message d'Infantino en ligne, en écrivant : "Il n'y a que le football, le plaisir et la joie. Le reste n'a pas d'importance.

En réponse à CNN, la Serie A a déclaré : "La ligue condamne toujours toutes les formes de discrimination dans le football, et il en sera de même pour l'épisode d'hier.

La Serie A a également déclaré que les sanctions pour les abus seraient prononcées par le Giudice Sportivo, qui fait partie de la Fédération italienne de football, et non par la ligue elle-même.

Dans un communiqué publié jeudi, la Lazio a déclaré qu'elle "s'est toujours opposée à toutes les formes de racisme et de discrimination par tous les moyens disponibles".

"Aujourd'hui, la Lazio condamne à nouveau ceux qui ont mené ces actes méprisables, honteux et dépassés, et comme toujours, elle coopérera pleinement avec les autorités pour identifier les individus responsables", a déclaré le club.

"Les supporters de la Lazio ne sont pas racistes et ne peuvent pas être associés à quelques individus qui portent gravement atteinte à la réputation du club.

Selon les médias italiens, Umtiti était en larmes à la fin du match, après que son équipe soit revenue au score pour gagner 2-1. Lors de la retransmission du match et sur les réseaux sociaux, on peut entendre les supporters de Lecce scander son nom après le coup de sifflet final.

Source: edition.cnn.com