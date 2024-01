Le pilote d'IndyCar Robert Wickens conduit une voiture de course pour la première fois depuis son accident qui l'a paralysé.

L'accident d'août 2018 s'est produit quelques mois seulement après les débuts de Wickens dans la série IndyCar. Sur le circuit de Pocono en Pennsylvanie, la Dallara-Honda du Canadien s'est envolée dans les airs, a heurté la barrière de sécurité extérieure, puis a effectué une série de violents tête-à-queue avant de tomber dans la trajectoire des pilotes arrivant en sens inverse.

Wickens, aujourd'hui âgé de 32 ans, affirme ne pas se souvenir de l'accident, ce qui explique peut-être pourquoi il n'a pas hésité à reprendre le volant d'une voiture de course.

Wickens a piloté la Hyundai Veloster N TCR n°54 avec Bryan Herta Autosport. Équipée de commandes manuelles pour l'accélération et le freinage, elle est normalement pilotée par Michael Johnson, un pilote paralysé qui a gagné des courses.

Robert Wickens a piloté la Hyundai Veloster N TCR n°54 pour son premier retour au volant d'une voiture de course.

Wickens a fait un tour sur le Mid-Ohio Sports Car Course à Lexington, Ohio, mardi. C'est le dernier circuit sur lequel Wickens a couru avant son accident.

"J'ai de très bons souvenirs ici, donc c'est plutôt approprié que je retourne dans une voiture de course sur le même circuit que celui où j'ai terminé ma dernière course", a déclaré Wickens à CNN.

Il a déclaré que le fait d'être à nouveau dans le siège du conducteur lui était un peu étranger, en particulier avec les commandes manuelles, mais il a dit qu'il s'était amusé comme un fou.

"J'étais très excité dans les jours qui ont précédé la course. Dès que je me suis réveillé ce matin, j'ai eu l'impression de me remettre au travail, prêt à faire ce que j'avais l'intention de faire depuis longtemps", a-t-il ajouté.

Il se remet encore de sa grave blessure à la colonne vertébrale, qui l'a paralysé à partir de la poitrine. Bien qu'il ait fait des progrès et qu'il puisse désormais se tenir debout, sa mobilité reste limitée. Mais Wickens affirme qu'il devient de plus en plus fort chaque jour.

"Je suis un peu perfectionniste lorsqu'il s'agit de mon travail, de cette industrie et de ma guérison - je ne l'ai pas traitée différemment", a-t-il déclaré. "Ma théorie est la suivante : si deux heures de douleur et de travail acharné se traduisent par une mobilité accrue et un meilleur état de santé, je suis prêt à tout pour y arriver.

Wickens a déclaré que même s'il était impatient de courir à nouveau, il prenait les choses au jour le jour, et qu'il s'était amusé à conduire juste pour le plaisir.

"L'avantage d'aujourd'hui, c'est que je peux faire ça juste pour moi", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'occasion d'avoir une journée de piste comme celle-ci où l'on peut juste, sans pression, conduire pour soi et conduire vraiment pour la satisfaction d'avoir accompli quelque chose que l'on voulait accomplir. Et vous ne pouvez le faire qu'avec des gens formidables autour de vous".

Bianca Britton de CNN a contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com