Le "ministre du bonheur" tunisien Ons Jabeur veut entrer dans l'histoire à Wimbledon

Ce samedi ne sera pas différent puisque Jabeur tentera de devenir la première Tunisienne, la première Arabe et la première Africaine à remporter un tournoi du Grand Chelem dans l'ère ouverte.

"La Tunisie est liée au monde arabe et au continent africain", a-t-elle déclaré aux journalistes après avoir décroché sa place en finale de Wimbledon, où elle affrontera la Kazakhstanaise Elena Rybakina, elle-même entrée dans l'histoire.

"Dans la région, nous voulons voir plus de joueurs. Ce n'est pas comme en Europe ou dans d'autres pays. Je veux voir plus de joueurs de mon pays, du Moyen-Orient, de l'Afrique".

Jabeur, 27 ans, a été une pionnière pour sa région bien avant d'atteindre la finale de samedi. L'année dernière, elle est devenue la première joueuse arabe à remporter un titre WTA et à entrer dans le top 10 du classement en simple.

La victoire de samedi serait cependant le plus grand accomplissement de sa carrière.

"Je me suis souvent imaginée en train de faire le discours, de tenir le trophée (de Wimbledon), de voir le trophée", a déclaré Jabeur.

"J'ai fait tout cela. Maintenant, j'ai vraiment besoin de tenir le trophée. C'est la seule chose qui me reste à faire. Mais j'y crois. Je sais que je peux y arriver.

Jabeur a connu une ascension fulgurante dans les classements mondiaux ces dernières années, entrant dans le top 50 pour la première fois en 2020.

Elle a remporté son premier des trois tournois de la WTA l'année dernière et s'est adjugé les deux suivants - à Madrid et à Berlin - au début de la saison, ce qui l'a propulsée au deuxième rang mondial, son meilleur classement de tous les temps.

Ses succès sur le court - associés à son comportement amical et décontracté en dehors - lui ont permis de devenir une figure extrêmement populaire en Tunisie, où elle a gagné le surnom de "ministre du bonheur".

"Les temps sont parfois durs en Tunisie", a déclaré Jabeur. "Quand ils voient mes matches, ils disent toujours que le sport unit les gens. Je suis heureux qu'ils me suivent. Ils me poussent à faire mieux. J'espère que je pourrai conserver ce titre pour toujours".

READ : Nadal se retire de Wimbledon en raison d'une blessure

Jabeur n'a perdu que deux sets jusqu'à présent à Wimbledon, contre Marie Bouzkova en quart de finale et Tatjana Maria en demi-finale.

La grande Rybakina, en revanche, n'a perdu qu'un seul set et sera probablement l'adversaire la plus coriace de Jabeur jusqu'à présent, après avoir démantelé Simona Halep, championne de Wimbledon 2019, lors de sa demi-finale de jeudi.

Quel que soit le vainqueur, l'histoire sera écrite car lorsque les deux se rencontreront sur le Centre Court, un vainqueur de Wimbledon pour la première fois sera couronné et la Tunisie ou le Kazakhstan célèbreront leur premier champion du grand chelem en simple.

Rybakina, qui est née et a grandi à Moscou, a changé d'allégeance de la Russie au Kazakhstan il y a quatre ans - un changement qui semble particulièrement pertinent pour le tournoi de cette année étant donné la décision des organisateurs de Wimbledon d'exclure les joueurs russes et biélorusses dans le contexte de la guerre qui sévit actuellement en Ukraine.

"Je joue déjà pour le Kazakhstan depuis longtemps", a déclaré Rybakina à la presse jeudi lorsqu'on l'a interrogée sur sa nationalité.

"Je suis très heureuse de représenter le Kazakhstan. Ils ont cru en moi. Il n'y a plus de question sur ce que je ressens. Mon parcours en tant que joueuse kazakhe est déjà très long : J'ai participé aux Jeux olympiques et à la Fed Cup.

Comme Jabeur, Rybakina réalise le meilleur tournoi du Grand Chelem de sa carrière, n'ayant jamais dépassé les quarts de finale.

Les deux joueuses se sont affrontées à trois reprises, Jabeur l'emportant deux fois, y compris lors de leur dernière rencontre à Chicago l'année dernière.

La finale de samedi mettra en évidence des styles contrastés : Jabeur apporte un éventail de coups divertissants à son jeu, déployant des coups slicés et des coups tombés à bon escient, tandis que Rybakina apporte de la puissance - de la ligne de fond ainsi qu'avec son service.

READ : Trois agents de sécurité de Wimbledon arrêtés pour s'être battus entre eux

La joueuse de 23 ans a réussi 49 aces depuis le début du tournoi, soit 19 de plus que n'importe quelle autre joueuse, et a enregistré le deuxième service le plus rapide du tableau féminin, à 122 miles par heure.

Jabeur est bien consciente des défis que lui posera son adversaire.

"Elle sert très bien, donc mon objectif principal est de renvoyer autant de balles que possible, de la faire travailler dur pour gagner le point", a déclaré Jabeur.

"J'ai joué contre elle plusieurs fois. Je sais qu'elle peut frapper très fort et faire beaucoup de coups gagnants. Je sais que mon jeu peut vraiment la gêner. J'essaie vraiment de me concentrer sur moi-même, de faire beaucoup de slices, d'essayer de la faire travailler dur.

Mais pour celle que l'on surnomme la "ministre du bonheur", le match de samedi sera aussi l'occasion de profiter de l'événement - un moment que Jabeur pensait ne jamais vivre dans sa carrière.

"Dans l'ensemble, j'essaie de prendre du plaisir à jouer au tennis parce que c'est parfois difficile de le faire quand on joue toutes les semaines, quand on perd peut-être toutes les semaines. C'est vraiment difficile.

"Mais pour moi, j'ai dû me rappeler pourquoi j'ai commencé à jouer au tennis, quel genre de joie le tennis m'apporte. Dès que je m'en souviens, je suis gonflé à bloc, motivé pour aller jouer mes prochains matches.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com