Le dernier concert en plein air de Bob Marley inspire un nouveau maillot de football

Dans le cadre du dernier projet progressiste du club irlandais Bohemians, une équipe détenue par ses membres et à but non lucratif, le club a sorti un maillot extérieur spécial pour commémorer le dernier concert en plein air de l'icône rastafari, qui a eu lieu dans le stade du club, le Dalymount Park, le 6 juillet 1980.

De plus, 10 % des bénéfices générés par ce maillot seront utilisés pour acheter des équipements sportifs et musicaux pour les personnes vivant dans les centres d'asile, en partenariat avec le Mouvement des demandeurs d'asile en Irlande.

Le concept est né de l'esprit de Dan Lambert, directeur des opérations du club, qui souhaitait en partie rendre hommage à l'histoire du club - une histoire qui, en tant que plus ancien club de Dublin, remonte jusqu'en 1890.

"Nous essayons toujours d'utiliser les atouts naturels du club et l'un des meilleurs atouts que nous ayons est Dalymount et l'histoire de Dalymount", a déclaré Lambert à CNN Sport.

"Nous jouons sur ce terrain depuis 1901... Zidane, Pelé, Van Basten, Ruud Guulit, George Best et Bobby Charlton y ont tous joué".

Mais c'est surtout l'histoire musicale du stade, et en particulier le légendaire concert de Marley en 1980, qui a captivé l'imagination de la communauté locale du club à Phibsboro, dans le nord de Dublin.

"Nous avons beaucoup de concerts sur le terrain et d'histoire de la musique. Surtout dans les années 70 et 80. Nous avons eu Thin Lizzy, Meatloaf et Status Quo, mais personne n'était plus célèbre que Marley.

"Le concert de Marley est légendaire à Phibsboro, car il n'y a plus de concerts à Dalymount, ni de grands concerts... J'ai pensé qu'il serait intéressant de créer un tee-shirt autour de ce thème, non seulement en raison de l'histoire de la musique, mais aussi des liens entre Bob et le football.

Une révolution musicale

Selon Lambert, le concert a même trouvé un écho particulier auprès d'un membre spécifique du personnel du club.

"Lynn O'Neill est employée par Bohs depuis 40 ans. Elle a commencé à travailler pour Bohs en 1982. Elle a commencé à travailler pour Bohs en 1982. Pendant la majeure partie de ces années, elle a été notre seule employée en dehors du football.

Hier, nous étions au bureau et elle nous a dit : "J'étais à ce concert, j'ai des photos chez moi".

"Elle a apporté des photos de la scène, de très vieilles photos. Ils sont nombreux, ceux qui vont au Bohs depuis des années, à parler de ce concert".

Pat Egan était le promoteur musical qui avait organisé certains des concerts les plus célèbres dans le pays à cette époque, notamment ceux de Status Quo, Queen et Marley.

Il se souvient de l'importance de la visite de Marley, non seulement pour la communauté locale, mais aussi pour le pays.

"Je pense que Marley a été la première grande star internationale à venir en Irlande pour donner un concert en plein air", a déclaré M. Egan.

"Personne de ce calibre n'était à la tête d'une révolution musicale... Il était plus qu'une figure du rock, il était à la tête d'une révolution culturelle".

Egan se souvient notamment d'avoir vu certains membres de l'équipe et du groupe de Marley, les Wailers, jouer au football sur le terrain avant le concert.

"Ils ont fait les balances tôt le matin et ont commencé à jouer au football, d'abord sur le terrain jusqu'à ce que le gardien dise qu'on ne peut pas jouer autour des buts.

"Les Wailers jouaient bel et bien au football, tout comme l'équipe, et Bob était peut-être sur la touche", s'amuse Egan.

Mais ce dont Egan se souvient le mieux, ce sont les négociations qu'il a menées pour faire venir le célèbre auteur-compositeur jamaïcain dans le pays.

Selon lui, Marley n'avait qu'une seule condition : les billets devaient être abordables pour tout le monde.

"Il a baissé son prix, je voulais faire payer dix livres. Je le payais cher [pour le concert] et il a dit non, dix livres c'est trop cher, faisons sept livres [la monnaie du pays à l'époque] et il a baissé son prix d'environ 20 000 dollars si je me souviens bien".

"Il ne voulait pas que les fans soient surtaxés. Il était inquiet. Il ne voulait pas que les fans paient trop cher, alors il a accepté de baisser son prix", a déclaré M. Egan.

Vivre pour les autres, c'est revivre".

Cette générosité d'esprit est ce que Lambert, le directeur général de Bohs, avait également à l'esprit lorsqu'il a pensé à l'idée du maillot.

Selon lui, le fait qu'une partie des recettes de la vente des maillots soit destinée à une bonne cause constitue un hommage parfait à la vie et à l'héritage de Marley.

C'est la raison pour laquelle, selon Lambert, les représentants et la famille de Marley ont adhéré au concept.

"Le fait que nous soyons une coopérative à but non lucratif, que nous ne puissions pas tirer de profit personnel du club... c'est très important".

"C'est quelque chose que nous avons tenu à souligner [aux représentants de Marley] et qui a dû être bien reçu, de toute évidence, puisqu'ils ont choisi de le faire avec nous.

Parmi les paroles les plus célèbres de la star du reggae, on trouve "Vivez pour vous et vous vivrez en vain, vivez pour les autres et vous revivrez".

C'est un message sur lequel les Bohemians, en tant que club, semblent s'être modelés ces dernières années.

En dehors du terrain, l'équipe a pris un certain nombre d'initiatives ces dernières années pour aider les personnes dans le besoin et servir le bien commun.

L'année dernière, le club a embauché le premier responsable de la justice climatique du football afin de lutter contre la crise climatique.

En 2020, le club s'est associé à Amnesty International pour concevoir un nouveau maillot extérieur représentant une famille fuyant la guerre et portant le message "Refugees Welcome" (Réfugiés bienvenus).

Chaque année à Noël, le club achète également des cadeaux pour les enfants qui se trouvent dans le système d'asile irlandais. Le mois dernier, le club a récolté plus de 100 000 euros (112 000 dollars) dans le cadre de ces efforts.

Lambert a déclaré à CNN Sport qu'un grand nombre des mesures prises par Bohs ces dernières années n'ont fait que renforcer le club en tant que coopérative.

"De 1890 à 2017, nos effectifs se situaient toujours entre 450 et 500 personnes... aujourd'hui, ils sont un peu plus de 2 000, principalement des habitants de la région", a-t-il déclaré.

"Le changement le plus important est la perception. Si vous vous promenez dans la région avec un haut Bohs, tout le monde sait qui nous sommes. Les gens ont une attitude positive à notre égard".

Il attribue la réaction positive du public à un désir de communauté dans une société de plus en plus commercialisée, les Bohemians semblant combler un vide.

"Un club de football peut vraiment jouer ce rôle. Il peut être un endroit où l'on va, qui a des valeurs fortes dont on est fier, auquel on peut se rattacher et où l'on peut aller avec des amis ou des grands-parents, d'une génération à l'autre. Une expérience partagée alors que ces choses-là sont de moins en moins courantes.

"Nous ne pouvons pas garantir ce qui se passera sur le terrain, mais nous pouvons garantir notre comportement en dehors du terrain", a ajouté Lambert.

Source: edition.cnn.com