Faits marquants de l'histoire

Le conducteur d'une voiture électrique parcourt 90 000 km en trois ans grâce à des inconnus.

Wiebe Wakker reçoit de la nourriture, un lit et de l'électricité grâce à la générosité d'inconnus.

Le Néerlandais a entrepris depuis trois ans un voyage de la Hollande à l'Australie à bord d'une voiture électrique.

Désireux de faire passer le message d'un avenir sans carbone, le Néerlandais Wiebe Wakker est parti les poches vides, les 20 000 euros (22 618 dollars) qu'il a dépensés depuis son départ en mars 2016 ayant été entièrement consacrés aux réparations de la voiture et à la logistique de l'expédition, et gagnés en travaillant lors de ses voyages.

Le reste de l'argent nécessaire à sa Volkswagen électrique - surnommée "The Blue Bandit" - provient de la générosité d'étrangers, de la Norvège à l'Iran et du Myanmar aux Émirats arabes unis, tout au long de son périple jusqu'à son point d'arrivée à Sydney le mois prochain.

Wakker affirme qu'il est impossible d'estimer combien le voyage aurait pu coûter s'il avait payé de sa poche, alors que des inconnus ont réduit la facture en l'hébergeant et en le nourrissant gratuitement pendant qu'il roulait vers l'Australie.

Sa seule erreur, dit-il, a été de sous-estimer l'humanité.

"Cela a été mon plus grand échec, car tant de gens m'ont proposé leur aide pour ce voyage. J'ai voyagé dans des régions réputées dangereuses, comme le Moyen-Orient et l'Inde, mais partout j'ai pu constater la gentillesse de la population locale.

Dans le cadre de son projet "Plug Me In ", des personnes ont tracé sa route sur son site web et lui ont proposé trois types d'aide : un repas, un hébergement et un endroit pour recharger son véhicule.

Au départ, il avait prévu de parcourir en 18 mois l'itinéraire d'un voyage qu'il avait tracé pour la première fois en tant que routard aventureux en Australie il y a 10 ans, mais il s'est avéré que cet itinéraire était "plus opportuniste".

Il a laissé ses bailleurs de fonds déterminer cet itinéraire, ce qui signifie, entre autres, qu'il a emprunté un chemin très détourné en passant par la pointe de la Norvège septentrionale pour traverser l'Europe.

"Quand j'ai commencé, je n'avais aucune idée de l'itinéraire", a-t-il déclaré, "mais je sais que je n'aurais jamais pensé tenir aussi longtemps. Mais tant de gens m'ont proposé des lieux d'hébergement, ont organisé quelque chose, et je me suis dit que je ne pouvais pas laisser tomber et partir le plus vite possible.

"J'ai donc saisi cette occasion comme une opportunité unique dont je peux profiter au maximum.

Crowdfunding pour les réparations

Alors qu'il avale les derniers kilomètres de la route, il ne se réjouit que partiellement de l'approche de son point d'arrivée. "Il y a un peu de tristesse aussi en fait, car c'est presque fini et j'en profite encore. Je pensais qu'à la fin, je serais épuisé ou que j'aurais très faim, mais j'ai vraiment vécu une expérience unique".

En revanche, il ne conduit plus une voiture électrique sans climatisation - les fusibles ont sauté il y a environ un mois - alors que les températures ont atteint 49 degrés Celsius au cours d'un été austral particulièrement chaud. "J'ai dû mettre des grains de café dans la voiture pour atténuer l'odeur", dit-il en riant.

Tout au long du voyage, il a conduit lorsque c'était possible, mais a envoyé la voiture par bateau à trois reprises, et a collecté l'argent nécessaire en effectuant différents travaux le long du chemin.

Comme on pouvait s'y attendre, la voiture a connu des ratés à certains moments. D'abord en Inde, un ressort cassé a été soudé, mais les pneus arrière se sont usés et la voiture n'était plus praticable, puis il y a eu un court-circuit et le chargeur a explosé.

En Indonésie, la voiture a été inondée et il n'a pu la réparer qu'en faisant venir des mécaniciens de son pays d'origine, les 5 000 euros (5 654 dollars) ayant été récoltés par crowdfunding en l'espace de 10 jours seulement.

Voyageur né, Wakker est revenu de son aventure australienne il y a une dizaine d'années et a étudié la gestion d'événements à l'université, en terminant par une thèse sur l'entrepreneuriat.

C'est de là qu'est née l'idée de la voiture électrique, qui a mis 18 mois à voir le jour et qui a été rendue possible grâce à l'aide d'une société néerlandaise appelée Bundles, qui lui a prêté la voiture pendant toute la durée du voyage.

"Avec cette voiture, je voulais prouver la fiabilité des voitures électriques et ce qu'il est possible de couvrir", a-t-il déclaré. "Elle fonctionne encore très bien.

De son propre aveu, Wakker n'a pas toujours été très écologiste, mais il a changé d'avis en travaillant pour une société d'événementiel, qui s'est lancée dans des projets écologiques, notamment une piste de danse lors d'un festival de musique où les gens produisaient l'électricité du festival en dansant.

"Cela a montré que le développement durable n'est pas forcément ennuyeux, mais qu'il permet de réaliser des choses intéressantes", a-t-il déclaré.

Pour ce qui est de l'avenir, il souhaite rester actif dans le domaine du développement durable, mais il est conscient qu'il aura probablement besoin d'une période d'adaptation lorsqu'il rentrera chez lui.

"Je suis impatient de rentrer après trois ans de voyage, et j'ai vraiment hâte d'avoir une base, de ranger mes vêtements dans un placard et non dans une valise", a-t-il déclaré. "C'est une vie plus stable après cette folie. Mais ce que je fais est devenu un mode de vie, alors cela pourrait devenir un choc."

Source: edition.cnn.com