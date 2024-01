Le bâtiment aux miroirs étincelants qui disparaît dans le désert

Maraya est le plus grand bâtiment couvert de miroirs au monde. À certaines heures de la journée, la structure semble s'évaporer dans le désert environnant.

Le bâtiment, dont le nom signifie "miroir" ou "reflet" en arabe, est une salle de concert de 500 places, un centre communautaire et un espace événementiel qui a accueilli des artistes tels qu'Alicia Keys, Andrea Bocelli, Enrique Iglesias et John Legend.

Mais c'est aussi une œuvre d'art à part entière.

Situé dans le paysage désertique spectaculaire d'AlUla, à seulement 14 miles du site architectural épique d'Hegra, Maraya est le fruit d'une collaboration entre le cabinet de design italien Giò Forma Studio et Black Engineering.

"Nous pensons vraiment que si un bâtiment ne peut pas rivaliser avec le paysage, il doit le mettre en valeur", explique Florian Boje, l'architecte de Maraya, à CNN à propos de son projet initial.

Il poursuit : Nous avons eu la chance de visiter le site et avons été profondément touchés par le paysage naturel et culturel. Lorsque nous avons soumis notre projet, la première chose que nous avons écrite était : "Rien de visible ne devrait être construit ici, donc si nous devons vraiment le faire, ce devrait être un cube miroir silencieux".

Le résultat, qui a pris six mois de la conception à la livraison et seulement 76 jours de construction, a été dévoilé en 2019.

Des défis spécifiques au site

Placer de grandes quantités de verre au milieu d'un désert brûlant peut sembler une recette pour une vision aveuglante.

Boje et son équipe se sont donc mis à la recherche de matériaux qui amélioreraient la vue sur le paysage sans exacerber les conditions ensoleillées et chaudes.

La première solution a été un nouveau type de verre, fabriqué avec du cuivre.

Giò Forma Studio a travaillé avec la société américaine Guardian Glass pour créer Guardian UltraMirror, un produit de revêtement sur mesure conçu pour tenir compte du climat chaud et ensoleillé de l'Arabie saoudite.

Au total, 9 740 panneaux recouvrent le bâtiment.

"L'ingéniosité et la persévérance ont été payantes pour Guardian Glass, car nous avons dû développer des solutions pour répondre aux besoins uniques du Maraya Concert Hall", a déclaré Jasmin Hodzic, directeur marketing de la société pour l'Asie et le Moyen-Orient, dans un communiqué.

"Les défis posés par le terrain et le calendrier étaient devant nous, mais nous sommes allés de l'avant", a-t-elle ajouté.

La chaleur intense peut entraîner l'oxydation du verre. L'équipe a donc mis au point un revêtement spécial pour le verre de Maraya, capable de résister aux tempêtes de sable, aux énormes fluctuations de température et aux autres problèmes météorologiques quotidiens qui peuvent survenir dans le désert.

"La subtile courbure de la façade fait que, de loin, le bâtiment ressemble à un mirage chatoyant du panorama environnant - mais lorsque les visiteurs s'approchent, ils voient un reflet parfait d'eux-mêmes.

L'art dans le désert

Bien que Maraya ait toujours été destiné à être situé dans la vallée d'Ashar d'AlUla, parsemée de palmiers, l'emplacement exact a été choisi d'une manière que l'architecte qualifie d'"analogique" - en sortant simplement de grands miroirs dans l'étendue de sable et en décidant de l'endroit qui serait le plus approprié.

Le plus grand défi a été de créer dans un territoire pur et vierge aux paysages inimaginables, qui est également en cours de développement et de découverte d'un point de vue culturel, et qui est donc encore en train de développer son identité et son langage de conception", explique Boje.

Quel est donc ce langage de conception auquel Boje fait référence ?

Outre Maraya, un véritable flot de lieux d'art se développe dans et autour de la zone historique, avec certains des noms les plus prestigieux du monde de la culture.

L'éditeur français de livres d'art Assouline a publié une série de titres sur l'archéologie et l'architecture saoudiennes. L'exposant d'art visuel DesertX s'est installé à AlUla à deux reprises, faisant venir des artistes du monde entier pour créer des œuvres spécifiques au site.

Mais ce n'est pas tout. Au début de l'année, Le Monde a rapporté que les "starchitectes" Renzo Piano et Richard Rogers étaient en train de signer un accord de consultation pour la construction d'un avant-poste du célèbre Centre Pompidou de Paris à AlUla, sous le nom provisoire de Perspective Galleries.

Mais l'expérience de Boje dans la conception de Maraya allait bien au-delà de la construction d'un bâtiment. Il explique à CNN qu'il est également tombé sous le charme d'AlUla, au point que son entreprise y a désormais un bureau permanent.

Aller plus loin

Si certains visiteurs peuvent se contenter de prendre des photos de Maraya et de tous ses angles étincelants, ils auraient tort de ne pas pénétrer à l'intérieur du bâtiment.

Outre ses spectacles musicaux, Maraya accueille des expositions d'art, la dernière en date étant la toute première exposition en Arabie saoudite d'Andy Warhol, le légendaire artiste américain qui s'est inspiré de la culture pop et de la publicité.

Le restaurant du Maraya, Maraya Social, perché sur le toit et offrant une vue imprenable sur le désert, constitue un autre attrait majeur du Maraya.

Dirigé par le chef britannique Jason Atherton, qui a obtenu une étoile Michelin pour son restaurant londonien Pollen Street Social, l'esthétique est celle d'un mélange d'Europe et de Moyen-Orient, le tout conçu sous forme de mezze à partager.

Ne manquez pas les excellents desserts, notamment le pudding aux bananes et aux dattes qui, si l'on considère que l'on peut pratiquement toucher les nombreuses fermes de dattes d'AlUla depuis le bâtiment, est le plat le plus local qui soit.

L'alcool étant interdit en Arabie saoudite, de nombreux restaurants et lieux de vie nocturne, dont Maraya Social, ont pris soin de créer des menus de mocktails artisanaux amusants et créatifs.

L'hôtel le plus proche de Maraya est le vaste complexe Banyan Tree.

Inspiré par la culture bédouine, l'hôtel propose des suites avec des sections extérieures sous des tentes modernes et élancées, ainsi que des foyers extérieurs, des piscines privées et des zones d'observation des étoiles.

Certains clients choisissent de parcourir à pied les deux kilomètres qui séparent la vallée, mais l'hôtel met également des voitures à leur disposition pour les transporter entre les deux endroits.

Que vous arriviez à pied ou en voiture, la meilleure façon de voir Maraya est d'y revenir plusieurs fois. Du coucher de soleil rose strié à l'aube scintillante, chaque moment de la journée crée une expérience totalement différente.

