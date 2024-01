Le Barça remporte une victoire cruciale et Robert Lewandowski réalise un triplé en Ligue des champions

Le coup de tonnerre d'Ansu Fati en seconde période a permis au Barça de prendre les trois points cruciaux et d'augmenter ses chances de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Il s'agit de la première victoire à l'extérieur du Barça depuis le début de la saison, après une série de mauvais résultats qui a conduit au limogeage de l'ancien entraîneur Ronald Koeman.

L'entraîneur intérimaire du club catalan, Sergi Barjuan, a pris les rênes en attendant que les Blaugrana confirment le nom du remplaçant de Koeman, l'ancien joueur Xavi étant pressenti pour combler le vide.

"Nous savions tous que nous devions gagner à tout prix. Les joueurs étaient nerveux avant le match et vous les regardez maintenant et leurs visages sont différents. La victoire est toujours utile et j'espère que nous continuerons sur notre lancée pour le prochain match", a déclaré Barjuan aux journalistes.

Barcelone est deuxième du Groupe E derrière le Bayern Munich, après avoir perdu ses deux premiers matches dans la compétition cette saison.

Le meilleur attaquant du monde

Le Bayern, quant à lui, s'est déjà qualifié pour les huitièmes de finale après une victoire écrasante 5-2 contre Benfica mardi.

L'attaquant vedette Robert Lewandowski s'est une nouvelle fois illustré lors de ce qui était son 100e match de Ligue des champions, en inscrivant un brillant triplé.

La superstar polonaise a désormais inscrit 81 buts en Ligue des champions au cours de sa carrière, dont quatre triplés.

L'entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, a déclaré que Lewandowski, 33 ans, devrait viser la barre des 100 buts et a qualifié son joueur de "meilleur" attaquant au monde.

Seuls Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont marqué plus de 100 buts dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs européennes, mais Nagelsmann n'a pas voulu comparer Lewandowski à ces deux-là.

"Je pense que les trois ont été des joueurs très impressionnants ces dernières années", a déclaré Nagelsmann aux journalistes après le match.

"Je pense que Lewy peut accomplir beaucoup, même à un âge avancé, en raison de son physique, de son style de vie et de sa façon de vivre en tant que footballeur.

"Il continuera à être le meilleur attaquant du monde parce qu'il fait tout pour qu'il en soit ainsi".

Cependant, les nouvelles n'étaient pas toutes bonnes pour Lewandowski, qui a manqué un penalty contre Benfica mardi, son premier raté en Ligue des champions.

Sa tentative molle a été facilement repoussée par le gardien Odysseas Vlachodimos et ce ratage a semblé mettre un bémol à une soirée par ailleurs parfaite.

"Je ne sais pas si c'était le match parfait parce que j'ai raté un penalty", a déclaré Lewandowski après le match.

"Mais mieux vaut rater tôt que tard dans le match. Heureusement, nous avons marqué plusieurs autres buts et obtenu les trois points".

Il a ajouté : "Pour être honnête, je n'aurais jamais pensé jouer autant de matches en Ligue des champions et marquer autant de buts".

Source: edition.cnn.com