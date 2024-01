L'ancien kicker des Chiefs estime que Joe Burrow va avoir un "réveil brutal" au Arrowhead Stadium.

Le meneur de jeu de deuxième année doit relever le défi de conduire son équipe au-delà des Chiefs de Kansas City et au Super Bowl lors du match de championnat de l'AFC, dimanche, sur la route, dans un stade Arrowhead notoirement bruyant.

Pourtant, après que Burrow a déclaré aux journalistes pendant la saison régulière que les stades "sont beaucoup plus bruyants" au niveau universitaire dans la Southeastern Conference (SEC), l'ancien botteur des Chiefs, Lawrence Tynes, a déclaré que le quarterback allait avoir un "réveil brutal" sur l'un de ses anciens terrains de prédilection.

"Pour être honnête, Joe n'a jamais joué à Arrowhead", a tweeté lundi Tynes, qui a joué deux fois avec les Chiefs avant de remporter deux Super Bowls avec les New York Giants.

"Cela dit, il va avoir un réveil brutal. Il n'y a pas d'endroit plus bruyant dans le sport et ce n'est pas à débattre".

Faisant à nouveau référence au bruit de la SEC mercredi, Burrow semble déterminé à poursuivre la discussion, tout en admettant qu'il s'attend à ce qu'Arrowhead soit "très bruyant" dimanche.

"Dans la SEC, chaque semaine, on a l'impression que tous les stades sont très bruyants, qu'il y a des centaines de milliers de personnes", a déclaré Burrow.

"Ce sera la même chose ici. Nous nous attendons à ce qu'il soit très bruyant, nous en parlons tout au long de la semaine.

"Nous allons devoir être très performants dans notre communication, notre communication non verbale, comme chaque semaine sur la route.

Fidèle à sa parole, Burrow et les Bengals se sont entraînés mercredi dans leur stade Paul Brown avec un bruit simulé - monté si haut qu'un agent de sécurité se serait excusé d'être si bruyant à l'extérieur du terrain.

Silence radio

Lors de la victoire spectaculaire des Bengals sur les Titans du Tennessee, tête de série numéro 1, la semaine dernière, le bruit était le cadet des soucis de Burrow - c'était plutôt l'absence de bruit.

Après que la radio de son casque a perdu le contact avec les casques de ses entraîneurs, y compris le meneur de jeu et entraîneur principal Zac Taylor, Burrow a été laissé à lui-même pendant une partie du match.

Bien qu'il ait été attaqué neuf fois - un record en playoffs NFL - par une défense des Titans déchaînée, Burrow s'est battu pour lancer 348 yards en route vers une victoire de 19-16.

"Je n'avais jamais été dans cette position auparavant", a déclaré Burrow à propos de l'abandon de la communication.

"C'était assez excitant pour moi. Zac plaisante toujours en disant : "Hé, ne fais pas semblant que le micro-casque s'éteint pour que tu puisses appeler tes propres actions".

"Mais samedi, le casque est tombé en panne et j'ai dû lancer trois ou quatre actions tout seul. Et toutes ont fonctionné, c'était sympa".

Après 33 ans sans victoire en playoffs, les Bengals ne sont plus qu'à une victoire d'un premier Super Bowl - avec les 49ers de San Francisco ou les Rams de Los Angeles - au SoFi Stadium de Californie le 13 février.

Pour y parvenir, Burrow devra prendre le dessus sur le quarterback adverse Patrick Mahomes, qui a ébloui les Chiefs lors de leur épique victoire 42-36 en prolongation contre les Buffalo Bills.

Surnommé la "Faucheuse" par l'entraîneur Andy Reid, la superstar a passé 378 yards et trois touchdowns, en plus de 69 yards et un score sur les courses.

Burrow a promis après la victoire contre les Titans que les Bengals étaient "là pour faire du bruit" - la journée de dimanche montrera si le bruit est suffisant.

Source: edition.cnn.com