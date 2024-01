La Russie et les Etats-Unis s'affrontent en demi-finale de la Coupe Billie Jean King

Anastasia Pavlyuchenkova a remonté un set de retard pour battre Alize Cornet mercredi et aider la Fédération russe de tennis à battre la France, tenante du titre, et à atteindre les demi-finales de la Coupe Billie Jean King pour la première fois depuis 2015.

Les Russes affronteront les États-Unis après avoir battu l'Espagne 2-1 pour prendre la première place du Groupe C dans l'autre match de la journée à l'O2 Arena de Prague.

L'équipe de la RTF, dont les cinq joueuses à Prague sont classées dans le top 40 mondial, n'avait besoin de gagner qu'un seul match lors de son deuxième tour dans le Groupe A après avoir blanchi le Canada 3-0 lors de son entrée en lice.

Ekaterina Alexandrova a perdu la première manche contre Clara Burel, laissant Pavlyuchenkova, la mieux classée de l'équipe russe (12e), dans l'obligation de battre Cornet (59e) pour éviter que son destin ne dépende du double.

Cornet a fait preuve de courage face à la Russe pour remporter le premier set, mais Pavlyuchenkova a trouvé une vitesse supplémentaire et plus de puissance pour remporter un match exténuant 5-7 6-4 6-2.

Pavlyuchenkova a brisé le service de Cornet à trois reprises dans le set décisif et a converti sa première balle de match avec une volée tombante immaculée avant d'entamer une gigue avec sa coéquipière Daria Kasatkina sur le court.

"Je suis vraiment très fatiguée car j'ai tout donné physiquement et émotionnellement", a déclaré Pavlyuchenkova à la presse.

"Je ne me sentais pas très bien avant le match, et dans le premier set, j'étais un peu lente pour une raison quelconque ... mais à la fin, j'ai trouvé cette énergie incroyable et j'étais dans cette sorte de zone et de vibration.

Burel et Cornet sont revenues sur le court pour le double, dans l'espoir d'aider la France à remporter le match, mais les Russes Liudmila Samsonova et Veronika Kudermetova les ont complètement surclassées en s'imposant 6-2 6-1.

Selon le nouveau format du tournoi, 12 équipes ont été réparties en quatre groupes pour le tournoi à la ronde et les vainqueurs de groupe se qualifient pour les demi-finales de vendredi, la finale se déroulant samedi.

Les États-Unis, 18 fois champions du monde, étaient sous pression après leur défaite contre la Slovaquie lors de leur premier match et savaient que seule une victoire convaincante contre l'Espagne suffirait.

Sloane Stephens a ouvert le bal en battant Nuria Parrizas Diaz 6-4 6-4 avant que Danielle Collins ne batte Sara Sorribes Tormo en ne perdant qu'un seul jeu pour sceller la victoire.

Visitez CNN.com/sport pour plus d'informations, de reportages et de vidéos.

La victoire des Espagnoles Aliona Bolsova et Rebeka Masarova sur Caroline Dolehide et Coco Vandeweghewas a été purement académique, les Américaines de Kathy Rinaldi étant assurées de la première place du groupe grâce à un meilleur pourcentage de victoires et de défaites en sets.

La Russie, qui a remporté l'ancienne Fed Cup à quatre reprises entre 2004 et 2008, rencontrera les Etats-Unis vendredi.

La journée de jeudi s'achèvera par la rencontre entre l'Australie et le Belarus dans le groupe B et entre la Suisse et la République tchèque, pays hôte, dans le groupe D.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com