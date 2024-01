La légende du golf Tom Watson se souvient de son Open classique à St Andrews

En riant et en plaisantant, l'impatience du groupe de jouer sur un parcours légendaire imprégné de l'histoire de l'Open Championship n'échappe pas à son auditoire. Il s'agit de Tom Watson, et peu de personnes et de lieux sont plus synonymes de l'Open que cet homme de 72 ans et St Andrews.

L'un des noms les plus emblématiques du golf, Watson a remporté cinq fois le tournoi majeur, tandis que l'Old Course de St Andrews a accueilli l'Open plus de fois que n'importe quel autre site et accueillera la 150e édition du tournoi à la fin du mois.

Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître - et ce n'est pas faute d'avoir essayé - Watson n'a jamais soulevé la Claret Jug sur ce parcours historique.

Avec huit victoires majeures et 39 victoires sur le PGA Tour, l'Américain est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Ses cinq victoires à l'Open entre 1975 et 1983 le placent en deuxième position derrière Harry Vardon (six) pour ce qui est du nombre de victoires dans cette épreuve, consolidant ainsi sa réputation de golfeur de links exceptionnel.

S'il n'avait pas été finaliste à deux reprises, Watson aurait éclipsé le record de Vardon. Pourtant, même lors du premier de ces échecs, en 1984 à St Andrews, il insiste sur le fait qu'il ne pensait pas à ce record.

"Je n'y ai pas pensé", a déclaré Watson à CNN Sport. "Mon travail consiste à jouer tous les coups jusqu'à ce que je termine ici en 18 et à espérer que ce sera le score le plus bas de la semaine.

"Il fallait que je devienne un héros"

À un trou de la clôture en 1984, le travail de Watson était presque terminé lorsqu'il est arrivé au fameux 17e trou de la route, à égalité de tête avec Seve Ballesteros.

Son premier drive a dévié vers la droite, à deux doigts d'être hors limites, et s'est écrasé sur un monticule en pente. Trente-huit ans plus tard, alors qu'il revient sur ses pas sur le parcours, Watson peut encore distinguer la bosse qui l'a conduit à tenter un deuxième coup tout ou rien.

"Maintenant, je devais être un héros. J'allais prendre un risque et frapper le coup parfait pour gagner l'Open Championship", se souvient-il. "Le reste appartient à l'histoire, mais le lie a dicté le coup que j'ai essayé de jouer ici. J'ai décidé d'adopter un jeu agressif.

La suite de l'histoire, c'est que, comme le montre l'une des plus belles photos de golf, Watson s'est retrouvé contraint de jouer la position la plus inconfortable, à quelques centimètres du mur et des fans qui le regardaient. Bien qu'il n'ait que très peu de marge de manœuvre pour son swing arrière, Watson fait rebondir un coup impressionnant à travers la route et sur le green.

Alors qu'il aligne un improbable putt à longue distance, son homologue espagnol, un trou plus loin, est en train de participer à une séance photo qui deviendra bientôt emblématique.

"J'ai entendu le rugissement de la foule", se souvient Watson, alors que Ballesteros marquait son étonnant putt pour birdie au 18e trou par sa légendaire célébration du poing levé.

Watson bogeyait avant de parer le dernier pour sceller la quatrième victoire majeure de Ballesteros, qui triompherait à nouveau à l'Open en 1988.

"Je savais que j'avais une très bonne chance de gagner"

Watson n'a plus jamais été aussi proche de St Andrews - une 31e place en 1995 étant son meilleur résultat par la suite - mais il est passé tout près d'une incroyable victoire à l'Open ailleurs en 2009.

À 59 ans, il a stupéfié le monde à Turnberry, en Écosse, en jouant 65, 70 et 71 pour mener d'un coup à quatre sous la normale avant le dimanche du championnat. Il n'est plus qu'à 18 trous de battre le record du vainqueur majeur le plus âgé, établi par Julius Boros, 48 ans, lors du championnat de la PGA en 1968 (et dépassé par Phil Mickelson, 50 ans, en 2021).

Treize ans plus tard, Watson a déclaré qu'il "se fichait" de cet exploit, mais qu'il ressentait la pression de participer à l'événement.

"Je me sentais nerveux parce que je savais que j'avais une très bonne chance de gagner", a-t-il admis.

Rebondissant superbement après deux bogeys sur les trois premiers trous, Watson a réussi un birdi sur l'avant-dernier trou pour arriver au 18e, un trou à quatre trous, où il devait faire le par pour devancer son compatriote Stewart Cink et s'assurer la victoire.

Après un départ idéal qui l'a placé au centre du fairway, Watson pense encore aujourd'hui qu'il a frappé l'approche "parfaite". Pourtant, comme en 1984, les éléments n'ont pas été de son côté, puisque la balle a atterri confortablement sur le green, avant de dépasser le drapeau et de s'installer dans l'herbe longue en bas de la colline.

"Il y avait beaucoup de vent dans mon dos et il y avait encore plus de rafales de vent quand j'ai frappé, et je pense que la balle qui est passée au-dessus du green était en grande partie due à cette rafale supplémentaire", a-t-il déclaré.

Watson a fait un chip-put sur le green, mais son incapacité à convertir le putt de 10 pieds qui a suivi a forcé un playoff de quatre trous. Cink a remporté la victoire grâce à une paire de pars et de birdies, tandis que Watson a terminé quatre fois au-dessus du par.

"Ce n'est pas un enterrement, vous savez ? Watson a plaisanté à l'ouverture de sa conférence de presse, tout en ajoutant que la défaite lui avait "déchiré" les tripes. En fin de compte, ce manque cruel n'a pas entamé son amour pour le golf.

"Je suis un golfeur, je joue pour gagner ma vie. C'est une vie facile", a-t-il déclaré.

"Je voulais être le meilleur golfeur possible pour moi-même. Si c'était suffisant pour battre tous les autres, tant pis pour eux.

L'observation de la camaraderie du groupe de passionnés sur le premier trou ne fait que consolider les réflexions de Watson, mais elle suscite également un autre sentiment : l'absence de l'excitation de la compétition.

"J'apprécie d'être entouré des personnes que j'ai rencontrées au fil des ans sur les sites des tournois", a-t-il déclaré. "Mais lorsque la compétition a lieu, je préfère être sur le parcours de golf plutôt que de traîner sous l'arbre à Augusta ou sur le patio ici.

"Je veux être sur le terrain - on ne perd jamais cela.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com