La course au titre en Premier League s'achève, mais Manchester City garde l'avantage sur son rival Liverpool

Toutefois, un match nul ou une défaite de City donnerait à Liverpool , quadruple tenant du titre, l'occasion de s'emparer du titre et de l'arracher au champion en titre.

Il y a trois ans, City a devancé Liverpool d'un point pour le titre de Premier League.

Depuis le match nul 2-2 contre Liverpool à l'Etihad Stadium le 10 avril, City a confortablement remporté ses trois matches suivants à domicile, marquant 13 buts.

Avant la journée de dimanche, l'équipe de Guardiola a également bénéficié d'une semaine de repos, tandis que Villa a joué jeudi, faisant match nul 1-1 avec Burnley. Liverpool a également joué en milieu de semaine, s'imposant 2-1 à Southampton.

Selon les statistiques, Liverpool devrait battre les Wolves à Anfield dimanche. Depuis sa défaite à Leicester le 28 décembre, Liverpool est invaincu et a remporté 14 de ses 17 derniers matches de championnat.

Si Liverpool parvient à remporter le titre, l'équipe de Jürgen Klopp aura la possibilité de réaliser un quadruplé sans précédent en battant le Real Madrid en finale de la Ligue des champions le 28 mai au Stade de France.

Nous avons essentiellement atteint la "finale" de toutes les compétitions auxquelles nous avons participé", a déclaré Klopp avant le match de dimanche contre les Wolves.

"Deux coupes nationales, la Coupe d'Europe - et mener la campagne de Premier League jusqu'à la dernière journée, c'est l'équivalent d'une finale. Dire à quel point je suis fier de notre équipe et de notre club est un euphémisme".

Il y a dix ans, City avait failli gâcher un match à domicile dans des circonstances similaires contre les Queens Park Rangers - jusqu'à ce que Sergio Aguero marque les esprits à la 94e minute.

Alors que City était mené 2-1 à la 92e minute et qu'il lui fallait gagner contre les QPR pour remporter son premier titre de champion d'Angleterre en 44 ans, Edin Dzeko a égalisé.

Puis, à 93:20, dans la dernière minute du match, un Aguero serein s'est frayé un chemin à travers la défense frénétique de QPR et a marqué le but de la victoire et du titre de champion d'Angleterre 2011/12.

Le but d'Aguero a été immortalisé sous la forme d'une statue à l'extérieur de l'Etihad Stadium, qui a été inaugurée au début du mois.

Se battre jusqu'au bout

Le match de dimanche à l'Etihad pourrait offrir de nombreux rebondissements.

L'entraîneur de Villa est l'ancien joueur de Liverpool Steven Gerrard, qui aimerait certainement contribuer à offrir un titre à un club avec lequel il n'a pas pu le gagner en tant que joueur.

L'équipe actuelle de Villa comprend également deux anciens joueurs de Liverpool : Philippe Coutinho et Danny Ings.

"C'est plus difficile [de gagner la Premier League]", a déclaré Guardiola au site Internet de la ville. "Il y a beaucoup de semaines, de matchs, de luttes avec les blessures et les mauvais moments, des adversaires difficiles.

"Le succès, c'est d'être là tout le temps au cours des cinq dernières années, sauf l'année où Liverpool était inarrêtable", a ajouté Guardiola, en référence à l'équipe de Klopp qui a remporté le titre de Premier League lors de la saison 2019/2020.

"C'est tous les jours, quand vous vous battez en Premier League et que vous vous battez jusqu'à la fin, cela vous donne du bonheur. Vous êtes plus heureux quand vous gagnez.

"Ce n'est pas une coupe, c'est une routine. C'est la routine qui est la plus difficile dans notre vie".

Après 370 matches de Premier League cette saison, huit des dix matches de dimanche ont des implications pour le titre, la qualification pour les compétitions européennes la saison prochaine ou la relégation en Championship.

Tottenham Hotspur peut s'assurer une place en Ligue des champions en évitant une défaite contre Norwich, déjà relégué, et en éliminant son rival Arsenal dans la foulée.

Norwich City et Watford étant déjà relégués, Burnley doit égaler le résultat de Leeds United pour assurer sa sécurité en Premier League.

Mais si cette saison nous a appris quelque chose, il faut s'attendre à l'inattendu aux deux extrémités du tableau.

Selon Opta, cette saison est la première dans l'histoire de la compétition où il est mathématiquement possible que chaque position change avant la dernière journée.

Source: edition.cnn.com