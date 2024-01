Kylian Mbappé prolonge son contrat de trois ans avec le Paris Saint-Germain et renonce au Real Madrid

Le contrat de Mbappé avec les géants français se terminant à la fin de la saison, la prochaine destination du joueur de 23 ans était incertaine depuis des mois : Choisira-t-il de rester au PSG ou de rejoindre Madrid, le club dont il est tombé amoureux quand il était enfant ?

Mais après des mois de spéculation, Mbappé a annoncé qu'il continuerait à jouer pour le club parisien, en signant une prolongation de contrat de trois ans jusqu'en 2025.

"Je voudrais annoncer que j'ai choisi de prolonger mon contrat au Paris Saint-Germain, et bien sûr je suis ravi", a déclaré Mbappé. "Je suis convaincu qu'ici je peux continuer à grandir dans un club qui offre tout ce qui est nécessaire pour performer au plus haut niveau. Je suis également ravi de continuer à jouer en France, le pays où je suis né, où j'ai grandi et où je me suis fait un nom.

"Je tiens à remercier le Président Nasser Al-Khelaïfi pour sa confiance, sa compréhension et sa patience. Je tiens également à remercier tous les supporters du Paris Saint-Germain, en France et dans le monde, pour leur soutien, en particulier ces derniers mois. Ensemble, côte à côte et avec ambition, nous ferons de la magie à Paris".

Unique en son genre

Mbappé a connu un début de vie professionnelle historiquement rapide.

Placé dans l'équipe première de l'AS Monaco à l'adolescence, il a fait ses débuts en équipe première à l'âge de 16 ans et 347 jours. Il est ainsi devenu le plus jeune joueur de l'équipe première de l'AS Monaco, battant le record établi par le grand joueur français Thierry Henry.

Quelques mois plus tard, Mbappé a battu un autre record d'Henry en marquant son premier but et en devenant le plus jeune buteur de l'équipe première.

Au cours de sa première saison complète, Mbappé a été un membre clé de l'équipe monégasque qui a devancé le PSG pour le titre de champion de Ligue 1 et a atteint les demi-finales de la Ligue des champions. Il a marqué 26 buts en 44 matches.

C'est son excellence cette saison-là qui a attiré l'attention des Parisiens, qui se sont empressés de s'attacher les services d'un Mbappé âgé de 18 ans.

Mbappé, qui est né à Paris, a d'abord été prêté au PSG pour un an avant de signer un contrat permanent.

Aucun des deux clubs n'a révélé le montant du transfert, mais une somme de 214 millions de dollars a été largement évoquée, ce qui aurait fait de Mbappé le deuxième joueur le plus cher du monde à l'époque, juste derrière son nouveau coéquipier, Neymar.

En cinq saisons complètes dans la capitale française, Mbappé est devenu une superstar, tant en club qu'en sélection.

Il a marqué plus de 150 buts pour le PSG, remportant quatre titres de champion de France, trois coupes de France et deux coupes de la Ligue.

Il a également joué un rôle clé dans l'équipe qui a atteint la finale de la Ligue des champions en 2020, avant de s'incliner face au Bayern Munich.

En équipe de France, Mbappé est devenu un titulaire régulier, jouant un rôle essentiel dans la victoire de la France à la Coupe du monde 2018, marquant notamment une fois en finale et étant élu meilleur jeune joueur du tournoi.

Bien qu'ils fassent partie de l'une des équipes les plus chères de l'histoire, Mbappé et le PSG ont connu des difficultés en Ligue des champions, l'un des principaux objectifs du club.

Saison après saison, les éliminations dramatiques et déchirantes de la compétition se sont succédé avec Mbappé en tête, avec en point d'orgue l'échec le plus récent de cette année contre le Real Madrid, au cours duquel le PSG a encaissé trois buts en 27 minutes pour gâcher un avantage de 2-0 sur l'ensemble des deux matches.

Alors qu'il semblait sur le point de partir, Mbappé a annoncé qu'il resterait en fait au club jusqu'en 2025.

C'est scandaleux

À l'annonce du nouveau contrat de Mbappé, la Liga a publié un communiqué indiquant qu'elle déposerait une plainte au sujet de l'accord en raison du "non-respect par le PSG du fair-play financier de l'UEFA".

"La Liga souhaite affirmer que ce type d'accord porte atteinte à la stabilité économique du football européen, mettant en péril des centaines de milliers d'emplois et l'intégrité du sport, non seulement dans les compétitions européennes, mais aussi dans les ligues nationales.

La Liga a qualifié l'accord de "scandaleux" et a déclaré qu'elle déposerait une plainte auprès de l'UEFA, des autorités administratives et fiscales françaises et des autorités de l'Union européenne afin de "continuer à défendre l'écosystème économique du football européen et sa durabilité".

"Ce comportement démontre une fois de plus que les clubs appartenant à l'État ne respectent pas et ne veulent pas respecter les règles d'un secteur aussi important que le football. Ces règles sont essentielles pour protéger et maintenir des centaines de milliers d'emplois.

"Ce type de comportement mené par Al-Khelaifi, président du PSG, membre du Comité exécutif de l'UEFA et président de l'ECA, met en danger le football européen au même titre que la Super Ligue européenne.

