J'ai beaucoup de temps devant moi" : Novak Djokovic ne s'inquiète pas de sa blessure avant l'Open d'Australie

Le numéro un mondial a été battu 6-4 6-4 - sa première défaite sur le sol australien depuis 2018, soit une série de 43 matches - et a reçu des soins de l'entraîneur sur son poignet droit pour le deuxième match consécutif.

L'Australie a remporté le match 3-0 et s'est qualifiée pour les demi-finales de la United Cup.

"Je savais que je n'allais probablement pas être à 100 % physiquement, émotionnellement et mentalement lors de la première semaine de la saison", a déclaré Djokovic à la presse, selon Reuters. "Je ne m'y attendais pas non plus.

"Je n'étais pas à mon niveau, mais c'était juste un de ces jours où je ne me sentais pas au mieux sur le court et où [mon] adversaire a très bien joué.

"Je pense que ça va aller, pour être honnête", a ajouté Djokovic. "La blessure au poignet a eu un impact, en particulier sur le coup droit et le service. J'ai beaucoup de temps, je pense assez de temps pour me remettre en forme pour l'Open d'Australie.

Le vainqueur de 24 tournois du grand chelem est le grand favori pour défendre sa couronne en Australie et remporter un 11e titre record à l'Open d'Australie.

Le tournoi commence le dimanche 14 janvier, un jour plus tôt que d'habitude, les organisateurs essayant d'éviter les arrivées tardives qui ont suscité des critiques de la part de certains joueurs l'année dernière.

Djokovic a insisté sur le fait que le processus de retour à la pleine santé n'est "pas étrange" pour lui aujourd'hui.

"Ce n'est pas inhabituel", a-t-il déclaré. "J'ai été dans ce genre de situation tellement de fois et je sais ce que je dois faire avec mon équipe pour me préparer. J'espère que je ne serai pas blessé cette fois-ci.

"C'est ce sur quoi nous allons travailler, pour mettre mon corps dans la bonne forme, dans un état optimal, afin que je puisse être performante tout au long, je l'espère, de l'Open d'Australie.

Par ailleurs, la Pologne a battu la Chine 3-0 dans l'épreuve mixte à 18 équipes pour se qualifier pour les demi-finales, tandis que la France et la Norvège sont actuellement à égalité (1-1).

Nadal poursuit son retour de blessure

Rafael Nadal, 22 fois champion du Grand Chelem, a poursuivi son retour en force jeudi en battant le wildcard australien Jason Kubler 6-1 6-2 pour se qualifier pour les quarts de finale des Internationaux de Brisbane.

Nadal a pris un départ rapide, menant 5-0 dans le premier set, pour son deuxième match en simple après un an d'arrêt dû à une blessure contractée lors de l'Open d'Australie 2023.

Kubler a finalement réussi à prendre le dessus, mais l'Espagnol de 37 ans a continué sur sa lancée jusqu'à la deuxième manche, qu'il a remportée haut la main.

Nadal affrontera un autre Australien, Jordan Thompson, en huitième de finale.

