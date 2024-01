Faits marquants

Grand Prix des Etats-Unis : Lewis Hamilton, "parfait", relance les espoirs de titre en F1 grâce à sa victoire au Texas

Lewis Hamilton remporte le Grand Prix des États-Unis

Il relance les espoirs de titre en F1

Nico Rosberg termine deuxième

Rosberg mène le classement avec 26 points d'avance

Le double champion en titre a relégué le leader du championnat et coéquipier de Mercedes, Nico Rosberg, à la deuxième place sur le circuit des Amériques à Austin, au Texas.

Il a réduit l'écart entre les deux hommes à 26 points, à trois manches de la fin de la saison 2016.

"Une course parfaite, Lewis", a déclaré son équipe après une conduite impériale et sans faille.

C'était certainement une "victoire obligatoire" pour Hamilton, qui a pris la tête depuis le début de la grille, alors que Daniel Ricciardo, de Red Bull, a réussi à dépasser Rosberg pour prendre la deuxième place.

Lire : Hamilton en pole au Texas

L'Allemand Rosberg a réussi à dépasser Ricciardo pendant une période de voiture de sécurité virtuelle, ironiquement mise en place après que le jeune coéquipier de Ricciardo, Max Verstappen, a dû s'arrêter sur la piste en raison d'un problème technique.

"La deuxième place est correcte, c'était une limitation des dégâts", a admis Rosberg.

L'Australien Ricciardo a finalement terminé troisième, Sebastian Vettel quatrième pour Ferrari, qui a perdu Kimi Raikkonen à cause d'un abandon.

Le double champion Fernando Alonso a terminé cinquième pour McLaren, tandis que Carlos Sainz a terminé sixième pour Toro Rosso.

Il s'agit de la première victoire d'Hamilton depuis le GP d'Allemagne à la fin du mois de juillet. Son défi a été compromis par des problèmes de moteur et par les performances constantes de Rosberg, qui est à la recherche de son premier titre mondial.

Même en cas de victoire dans les courses restantes, dont le point culminant sera la finale à Abu Dhabi fin novembre, le destin d'Hamilton n'est pas entre ses mains, car Rosberg peut terminer en tête avec une deuxième place dans les trois courses.

"Tout ce que je peux faire, c'est donner le meilleur de moi-même, Nico a très bien conduit, donc la bataille va continuer, je vais y aller", a-t-il déclaré.

Il s'agit de sa septième victoire de la saison et de la 50e de sa brillante carrière, qui l'a vu remporter trois titres mondiaux, dont les deux derniers avec l'écurie Mercedes.

Le Texas reste également un terrain de chasse idéal pour le Britannique, qui y a remporté le titre la saison dernière et s'est imposé pour la quatrième fois sur ce circuit.

Sa popularité a contribué à alimenter l'intérêt pour la F1 aux États-Unis, avec des célébrités sportives comme la skieuse Lindsey Vonn et la superstar du tennis Venus Williams parmi la foule massive qui a regardé la course de 56 tours, tandis que Taylor Swift a assuré le spectacle avant la course.

Le cirque de la F1 se déplace maintenant au Mexique pour la course du week-end prochain, alors que la course au titre est toujours d'actualité.

Source: edition.cnn.com