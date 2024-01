Gianni Infantino : Le président de la FIFA affirme que ses propos sur les réfugiés "traversant la Méditerranée" ont été "mal interprétés".

S'adressant à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) mercredi, M. Infantino a consacré la dernière partie de son discours à la FIFA et à son initiative "Avenir du football".

Cette initiative prévoit d'organiser une Coupe du monde tous les deux ans - au lieu de quatre - après l'expiration des calendriers de matches internationaux pour le football féminin et le football masculin en 2023 et 2024 respectivement.

"Il ne s'agit pas de savoir si nous voulons une Coupe du monde tous les deux ans, mais ce que nous voulons faire pour l'avenir du football", a déclaré M. Infantino, qui a poursuivi en affirmant qu'en Europe, on a l'impression que la Coupe du monde "a lieu deux fois par semaine parce que les meilleurs joueurs jouent [là-bas]".

Il a poursuivi : "Nous devons trouver des moyens d'inclure le monde entier, de donner de l'espoir aux Africains afin qu'ils n'aient pas à traverser la Méditerranée pour trouver, peut-être, une vie meilleure, mais plus probablement la mort dans la mer.

"Nous devons donner des opportunités et de la dignité, non pas en faisant la charité, mais en permettant au reste du monde de participer.

"Peut-être que la Coupe du monde tous les deux ans n'est pas la solution. Nous en discutons. Nous en débattons. Nous avons entamé le processus.

Tony Burnett, directeur général de l'association antiraciste Kick It Out, a déclaré plus tard dans un communiqué envoyé à CNN qu'il était "totalement inacceptable" qu'Infantino suggère qu'une Coupe du monde bisannuelle "pourrait être une solution pour les migrants qui risquent leur vie, fuyant parfois des pays déchirés par la guerre, à la recherche d'une vie meilleure".

Selon les données du HCR, l'agence des Nations unies pour les réfugiés, près de 5 000 réfugiés et migrants sont arrivés en Italie, en Grèce, en Espagne, à Chypre et à Malte par la Méditerranée depuis le début de l'année.

Non aux propositions extravagantes pour la Coupe du monde

Infantino, 51 ans, a déjà déclaré qu'une Coupe du monde tous les deux ans donnerait aux pays "une chance plus réaliste de jouer sur la scène mondiale", tandis que la FIFA estime également que 4,4 milliards de dollars de recettes supplémentaires seraient générés.

Dans un communiqué publié par la FIFA mercredi, M. Infantino a répondu aux critiques formulées à l'encontre de ses précédentes déclarations : "Étant donné que certaines remarques que j'ai faites devant le Conseil de l'Europe plus tôt dans la journée semblent avoir été mal interprétées et sorties de leur contexte, je tiens à préciser que, dans mon discours, mon message plus général était que toute personne en position de décision a la responsabilité d'aider à améliorer la situation des gens dans le monde entier.

"S'il y a plus d'opportunités disponibles, y compris en Afrique, mais certainement pas seulement sur ce continent, cela devrait permettre aux gens de saisir ces opportunités dans leur propre pays.

"Il s'agissait d'un commentaire général, qui n'était pas directement lié à la possibilité d'organiser une Coupe du monde de la FIFA tous les deux ans.

Les instances dirigeantes du football en Amérique du Sud et en Europe se sont opposées au projet d'une Coupe du monde bisannuelle. Des inquiétudes ont également été exprimées quant au risque d'épuisement des meilleurs joueurs du monde en raison du nombre accru de matches.

Toutefois, la Confédération africaine de football (CAF), l'instance dirigeante du football en Afrique, a soutenu les propositions.

Mercredi, le président de l'UEFA, Aleksander Čeferin, a souligné la position de l'organisation contre une Coupe du monde tous les deux ans.

"Les institutions européennes et le football européen, ainsi que le mouvement sportif européen, sont fermement unis derrière nos valeurs et notre modèle basé sur la solidarité", a déclaré M. Čeferin après que l'UEFA a reçu le soutien du Conseil de l'Europe pour son modèle de jeu.

"Il n'y a pas de place pour l'interprétation ou la négociation. C'est 'non' aux super ligues égoïstes et 'non' aux propositions extravagantes de Coupe du monde. Mais 'Oui. Oui. Oui' pour travailler ensemble à la protection et au renforcement de notre modèle qui fonctionne dans l'intérêt du football européen et de la société".

Source: edition.cnn.com