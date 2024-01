Euro féminin 2022 : L'Angleterre, hôte de l'événement, assomme la Norvège en lui infligeant une défaite record de huit buts.

Après une victoire tendue et sans éclat contre l'Autriche (1-0) lors du match d'ouverture du tournoi, les chaînes sont tombées lors de la deuxième journée, l'Angleterre devenant la première équipe de l'histoire de l'Euro - hommes ou femmes - à marquer sept buts ou plus dans un match.

L'équipe a battu le précédent record qu'elle avait établi lors de l'Euro 2017 avec une victoire 6-0 sur l'Écosse.

Avant le match, le sélectionneur norvégien Martin Sjögren a essayé de se mettre dans la tête des Anglais en insistant sur le fait que les Lionnes "ressentent beaucoup de pression du fait qu'elles sont à la maison et qu'elles font partie des favorites."

De toute évidence, il n'aurait pas pu se tromper davantage.

L'Angleterre menait 6-0 avant la mi-temps grâce à des buts de Georgia Stanway et Lauren Hemp et des doublures d'Ellen White et Beth Mead, avant que la tête d'Alessia Russo et le troisième but de Mead ne scellent la victoire en seconde période.

Ce résultat est d'autant plus étonnant que la Norvège figurait parmi les favoris de l'Euro 2022 et qu'elle possède de nombreux talents de premier plan, notamment le trio offensif composé d'Ada Hegerberg, lauréate du Ballon d'Or Fémenin 2019, de Guro Reiten, star de Chelsea, et de Caroline Graham Hansen, joueuse du FC Barcelone.

"Je n'arrive tout simplement pas à mettre des mots sur ce que j'ai vécu", a déclaré Mead à la BBC. "Je ne pense même pas en avoir rêvé. Je suis tellement heureuse d'avoir pu marquer des buts pour aider l'équipe. J'adore être ici, j'adore faire partie de cette équipe et j'adore chaque minute.

"C'est un sentiment incroyable de se sentir comme ça en ce moment. Les filles doivent profiter de ce moment. Ce sont des moments que nous devons apprécier".

Après plus de 68 000 spectateurs lors du premier match de l'équipe contre l'Autriche, 28 847 personnes sont venues assister à la victoire de l'Angleterre sur la Norvège et ont créé une atmosphère que l'attaquante White a qualifiée d'"absolument folle".

"Nous sommes très reconnaissants de ce soutien", a-t-elle ajouté. "J'espère que nous pourrons continuer à progresser en tant qu'équipe, mais j'espère que tout le monde est fier de nous.

La sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman, qui maintient son invincibilité à la tête des Lionnes, a qualifié cette soirée de "spéciale", tout en admettant que même les Lionnes n'avaient pas vu venir ce genre de victoire.

"Nous avons vraiment exploité leurs faiblesses et nous sommes très heureuses, mais en même temps, ce n'est qu'un match", a-t-elle déclaré à la BBC. "Nous allons profiter de l'instant présent, mais nous allons garder les pieds sur terre. C'est ce qui m'a traversé l'esprit.

"La Norvège n'avait pas les réponses. Nous nous sommes créé des occasions, nous avons marqué des buts et c'était très agréable à regarder. Nous avons vraiment montré nos qualités.

"Les supporters ont encore été très gentils, ils sont près de 30 000. Nous devons juste profiter de ce moment, nous détendre un peu et commencer à nous préparer pour le prochain match.

Source: edition.cnn.com