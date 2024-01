Euro 2022 féminin : Avec deux blessures majeures, l'Espagne, grand espoir de la compétition, peut-elle encore briller ?

L'ascension de l'équipe nationale, qui est passée du statut d'outsider à celui d'omniprésente dans les grandes compétitions au cours de la dernière décennie, est l'une des plus remarquables de la scène internationale féminine.

L'Euro 2022 était censé montrer comment un championnat national en plein essor, un accord de paiement historique et un système de formation dédié ont permis à l'Espagne, qui s'est qualifiée pour le tournoi sans avoir été battue, de devenir une force internationale.

Lors du match d'ouverture contre la Finlande, l'Espagne a impressionné en s'imposant 4-1, mais le choc des géants de mardi, lorsque la Roja affrontera l'Allemagne dans le groupe B, sera un test plus sévère pour une équipe privée de deux des meilleurs joueurs du monde.

À la veille du tournoi, l'Espagne a subi un deuxième coup dur en l'espace de quelques semaines. Après avoir annoncé en juin que la meilleure buteuse de tous les temps, Jenni Hermoso, manquerait l'Euro 2022 en raison d'une blessure au genou, la Roja a appris le 5 juillet que la milieu de terrain Alexia Putellas s'était rompu le ligament croisé antérieur gauche.

Il est difficile d'exagérer l'importance de Putellas pour cette équipe : une buteuse prolifique, une meneuse de jeu mercuriale et une joueuse au génie individuel capable de gagner n'importe quel match à elle seule.

L'Espagne devra maintenant essayer de rivaliser sans deux des meilleurs joueurs du monde, Putellas et Hermoso étant respectivement premier et deuxième au classement du Ballon d'Or en 2021.

"Alexia, c'est très fort de le dire, mais elle est tout", a déclaré à CNN Sport Amalia Fra, experte en football pour le journal sportif espagnol AS. "Elle est toute l'équipe parce qu'elle est comme une boussole au milieu du terrain qui distribue et déplace l'équipe adverse".

"En plus de cela, elle se transforme en numéro 9 et marque un but pour vous. Mais il ne faut pas sous-estimer le reste de l'équipe, car nous avons des défenseurs centraux extraordinaires : Mapi León et Irene Paredes sont parmi les meilleurs au monde.

"Au milieu de terrain, Aitana [Bonmatí] et Patri [Guijarro] sont également les meilleures et son jeu avec elles, avec lesquelles elle joue tous les jours au Barça, rend l'équipe fluide."

En l'absence de Putellas et Hermoso, ce sont les Paredes, León, Bonmatí et Guijarro qui mèneront les Espagnoles à leur premier grand trophée international.

Une croissance exponentielle

Avant la Coupe du monde 2015 au Canada, le football féminin espagnol n'avait rien à voir avec le niveau qu'il atteint aujourd'hui.

Fra se souvient que les joueuses devaient parcourir des centaines de kilomètres chaque jour pour s'entraîner et affirme qu'il n'existait aucune forme de plan nutritionnel.

"C'est après la Coupe du monde 2015, qui était la première fois que l'Espagne se qualifiait pour la Coupe du monde, que l'Espagne a vraiment commencé à s'engager dans le football féminin et que les joueuses ont commencé à être professionnelles", a déclaré Mme Fra.

"Elles ont commencé à recevoir des allocations financières et elles [la fédération] ont également parié sur la création d'une ligue plus puissante et sur sa professionnalisation, ce qui est presque sans précédent.

"Dès lors, l'équipe a connu une croissance exponentielle en termes de joueurs, de physique, de ressources et même du fait que les joueurs, comme l'a dit l'entraîneur de l'équipe nationale Jorge Vilda, sont maintenant des professionnels et peuvent en vivre.

Au début de l'année 2020, les joueuses de la première division féminine ont conclu un accord historique à l'échelle de la ligue qui garantissait à chaque footballeur un salaire annuel.

Le salaire minimum des joueuses à temps plein pour une semaine de 40 heures était de 16 000 € (18 000 $) et celui des joueuses à temps partiel pour une semaine de 30 heures était de 12 000 € (13 600 $), avec dans les deux cas un congé de maternité, une indemnité en cas de blessure et des congés payés.

Cet accord est l'aboutissement d'années d'améliorations progressives, qui comprennent également un accord de télévision et un sponsor titre majeur avec la société d'énergie renouvelable Iberdrola.

Mais le chemin n'a pas été facile. En novembre 2019, après que leurs demandes de salaire minimum n'ont pas été satisfaites, les footballeurs ont boycotté les huit matches de première division pendant un week-end, après que 189 représentants des 16 clubs de la ligue ont voté à 93 % en faveur d'une action de grève.

Toutefois, l'accord ayant finalement été conclu, les joueurs de première division ont pu commencer à consacrer leur vie professionnelle au football.

"Aujourd'hui, de nombreux joueurs de l'équipe nationale espagnole continuent d'étudier parce qu'ils pensent que leur carrière est trop courte et que ce qu'ils gagnent n'est pas suffisant pour vivre le reste de leur vie", a déclaré M. Fra.

"Mais aujourd'hui, une joueuse de n'importe quelle équipe de la ligue peut vivre avec ce qu'elle gagne dans son équipe et avec l'équipe nationale.

L'essence du Barça

Les négociations relatives au nouvel accord ont coïncidé avec le début de l'ascension fulgurante du FC Barcelone au sommet du football européen.

Plus tôt en 2019, le Barça était devenu la première équipe espagnole de l'histoire à atteindre les demi-finales ou la finale de la Ligue des champions féminine, avant de s'incliner 4-1 en finale face à la puissante équipe de Lyon.

Deux ans plus tard, l'équipe azulgrana mettait enfin la main sur le trophée le plus convoité du football européen, en écrasant Chelsea 4-0 en finale, annonçant ce qu'elle espérait être un changement de pouvoir dans le football européen.

Le Barça a de nouveau atteint la finale cette année, où il s'est incliné face à Lyon, et bon nombre des joueurs qui ont participé à l'ascension du Barça ont joué un rôle essentiel dans l'ascension de l'équipe nationale espagnole, qui s'est hissée à la septième place du classement mondial, un record.

On peut certainement établir un parallèle avec l'équipe nationale masculine qui a dominé le football mondial et européen entre 2008 et 2012, avec une majorité de joueurs issus du FC Barcelone de Pep Guardiola.

Huit joueuses - elles étaient neuf avant la blessure de Putellas - de l'actuelle équipe féminine de Barcelone ont été appelées dans la liste des 23 joueurs pour l'Euro 2022, et six d'entre elles ont débuté le premier match de l'équipe.

Comme le Barça de Guardiola et l'équipe d'Espagne de l'époque, le style de cette équipe nationale est fortement influencé par le géant catalan.

"Barcelone est l'équipe qui a la voix la plus chantante", explique Fra. "L'Espagne joue essentiellement de la même manière que le Barça : tiki taka, toucher et verticalité en attaque. C'est donc un honneur que le Barça se soit autant investi, car cela a permis à l'équipe nationale de se développer.

"Les styles sont très similaires. De plus, les joueuses qui pèsent le plus dans l'équipe nationale - les trois milieux de terrain Aitana [Bonmatí], Alexia [Putellas] et Patri Guijarro - ont l'essence du Barça, elles sont issues de l'académie.

"Quand elles étaient petites, leurs références étaient Xavi et [Andrés] Iniesta. Ils ont créé ce style au Barça, ils jouent comme ça et ce sont eux qui ont le poids dominant et qui font fonctionner l'équipe. En gros, je dirais que c'est exactement la même chose que le Barça en 2010".

Le style de jeu de Barcelone, fait de passes et d'accélérations, a récemment conduit Xavi, légende du club et actuel sélectionneur de l'équipe masculine, à qualifier l'équipe de "source d'inspiration".

Tempérer les attentes

Vilda a pris ses fonctions après que l'ancien sélectionneur Ignacio Quereda a été démis de ses fonctions après 27 ans à la tête de l'équipe suite à la performance décevante de l'Espagne lors de la Coupe du monde 2015 au Canada.

C'était la première fois que l'équipe nationale féminine se qualifiait pour une Coupe du monde, mais après avoir terminé à la dernière place de son groupe, les joueuses ont dénoncé un manque de professionnalisme au sein de l'équipe.

Depuis son échec à la Coupe du monde 2011, la Roja s'est qualifiée pour tous les grands tournois internationaux et a déjà assuré sa participation à la Coupe du monde de l'année prochaine en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Ce bilan contraste fortement avec les 26 années précédentes, au cours desquelles elle n'avait réussi à se qualifier que pour un seul grand tournoi - l'Euro 1997 - entre 1987 et 2013.

Vilda a été nommée après avoir mené les équipes féminines des moins de 17 ans et des moins de 19 ans à de multiples titres de championne d'Europe, et de nombreuses joueuses qui ont joué un rôle clé dans le succès de ces équipes font aujourd'hui partie intégrante de l'équipe senior.

Lors des qualifications pour l'Euro 2022, l'Espagne a remporté sept victoires et fait un match nul, inscrivant 48 buts et n'en encaissant qu'un seul, mais Fra a appelé à la prudence.

"Atteindre les demi-finales, bien sûr, serait un succès", a déclaré Fra. "Il ne faut pas perdre de vue que l'Espagne n'a jamais atteint une finale, ni même une demi-finale. Elle n'a pas l'expérience d'autres équipes comme l'Allemagne, l'Angleterre, la France, la Suède ou la Norvège.

"Il est vrai que le parcours de cette équipe au cours des dernières années a permis aux supporters de croire et de rêver, mais Jorge Vilda a un peu baissé le niveau d'exigence parce qu'il pense qu'il est négatif que les gens arrivent avec de telles attentes, qu'ils croient trop en quelque chose qu'ils n'ont jamais fait.

"S'ils n'atteignent pas les demi-finales, ce ne sera pas un échec. Un échec serait, par exemple, de ne pas passer la phase de groupes parce que je pense que l'Espagne a cette capacité et doit passer, mais c'est autre chose que nous exigeons déjà que l'équipe soit à Wembley le 31 juillet".

Il sera sans doute difficile de rivaliser avec certaines des meilleures équipes du monde sans ses deux joueurs vedettes, mais cette équipe possède encore une pléthore de talents que peu d'équipes seront ravies d'affronter.

