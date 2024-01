Emma Raducanu quitte le court blessée et en larmes avant l'Open d'Australie

La Britannique Emma Raducanu a abandonné à 6-0 5-7 son match de deuxième tour contre la Slovaque Viktoria Kuzmova au WTA 250 Auckland Classic, jeudi, après s'être roulé la cheville, jetant le doute sur sa participation à l'Open d'Australie de ce mois-ci.

L'ancienne championne de l'US Open, Raducanu, a remporté le premier set en 22 minutes, mais a faibli dans le deuxième et s'est fait examiner la cheville gauche lors d'une pause médicale avant de quitter le court en larmes après avoir été incapable de terminer le premier point de la manche décisive.

"J'ai beaucoup travaillé physiquement ces derniers mois et je me sens bien et optimiste", a déclaré Raducanu, citée par Stuff Media.

"C'est donc très décevant d'être stoppé par une blessure bizarre, une cheville qui roule, et ce dès la première semaine. Je pensais que je jouais du bon tennis.

"Les courts sont incroyablement lisses, très glissants, donc pour être honnête, ce n'est pas une surprise que cela soit arrivé à quelqu'un... Nous allons évaluer les prochains jours et voir quelles sont les prochaines étapes".

L'Open d'Australie débute le 16 janvier.

Un peu plus tôt, Coco Gauff a battu sa compatriote américaine Sofia Kenin 6-4 6-4 pour se qualifier pour les quarts de finale contre la Chinoise Zhu Lin, qui a battu Venus Williams 3-6 6-2 7-5 dans un match qui a duré 2 heures et 23 minutes et qui a été interrompu par la pluie.

Williams, 42 ans, a servi pour le match à 5-4 dans le dernier set, mais Zhu a fait le break et a repoussé quatre balles de break avant de s'imposer.

Azarenka au bout du rouleau

A l'Adelaide International 1 WTA 500, Victoria Azarenka, double championne de l'Open d'Australie, s'est débarrassée de Zheng Qinwen 6-2 7-5 pour se qualifier pour les quarts de finale aux côtés d'Irina-Camelia Begu et Linda Noskova, toutes deux non têtes de série.

La Chinoise Zheng, élue révélation de l'année par la WTA en 2022, a réussi 10 aces et 34 coups gagnants, mais a aussi commis 35 fautes directes lors de ce tournoi de préparation à l'Open d'Australie.

"Elle a un grand talent", a déclaré l'ancienne numéro 1 mondiale Azarenka. "Je pense qu'elle va devenir une très, très bonne joueuse.

"Je pense que j'ai bien respecté mon plan de jeu aujourd'hui... J'ai été cohérente, j'ai pris mes coups et je me suis bien battue. J'ai été cohérente, j'ai saisi mes chances quand je le pouvais. J'ai continué à me créer des occasions. J'ai été beaucoup plus agressive, un peu plus à l'aise aujourd'hui sur le court".

La Biélorusse Azarenka affrontera ensuite la jeune Tchèque Noskova, qui, après avoir battu Daria Kasatkina au premier tour, s'est imposée 6-2 6-2 face à Clair Liu, une autre joueuse issue des qualifications.

La Roumaine Begu a atteint les quarts de finale en battant 6-3 6-0 la Lettone Jelena Ostapenko, septième tête de série, qui a commis 41 fautes directes.

Begu a remporté 11 jeux consécutifs pour renverser un déficit de 3-1 dans la première manche et s'imposer en 73 minutes. Elle affrontera Veronika Kudermetova, quatrième tête de série, pour une place en demi-finale.

Ons Jabeur, qui a failli remporter son premier Grand Chelem en terminant finaliste à Wimbledon et à l'US Open l'année dernière, a traversé le premier set pour battre Sorana Cirstea 7-6(3) 6-1 et se qualifier pour un quart de finale contre Marta Kostyuk à Adélaïde.

"Cirstea est une grande joueuse, elle m'a poussé à faire de mieux en mieux dans le premier set", a déclaré Jabeur.

La Tunisienne, classée deuxième, a également fait part de ses objectifs pour l'année : "Je veux la première place, je veux gagner des tournois du Grand Chelem".

Source: edition.cnn.com