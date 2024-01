Des imitateurs d'Elvis et des poissons : Les Kraken de Seattle éliminent les Golden Knights de Las Vegas et remportent la Classique d'hiver de la LNH

Pour les Kraken, nouvelle franchise de la ligue, le Winter Classic était l'occasion de se tester sur l'une des plus grandes scènes du sport, et ils ont dûment enroulé leurs tentacules autour de la partie, arrachant toute vie au jeu et remportant une confortable victoire 3-0 sur le champion en titre de la Coupe Stanley.

Comme toujours, le Winter Classic s'est transformé en un festival de hockey sur glace, auquel ont assisté plus de 47 000 fans, avec toutes sortes d'animations : un bateau chaviré par les tentacules d'un kraken au milieu du terrain, des poissonniers qui se lancent des poissons pendant que les joueurs marchent entre eux, ainsi que des imitateurs d'Elvis.

Sur la patinoire, Eeli Tolvanen a marqué un but et délivré une passe pour les Kraken, tandis que Will Borgen et Yanni Gourde ont ajouté un but chacun.

Le gardien de but des Kraken, Joey Daccord, a réalisé une performance de premier ordre, réalisant 35 arrêts pour le premier blanchissage de l'histoire de la Winter Classic et le cinquième au total des 39 matchs extérieurs de la LNH depuis 2003.

"C'était une journée spéciale pour tout le monde - pour notre équipe, pour la ville, pour le hockey", a déclaré Daccord après la rencontre, selon la LNH.

"C'était une journée incroyable et je suis très reconnaissant d'y avoir participé. ... C'est quelque chose que je n'oublierai jamais et probablement l'un des jours les plus cool de toute ma vie", a ajouté Daccord.

Les Kraken ont maintenant remporté cinq matchs consécutifs et sont sur une série de neuf points, un record pour la franchise, alors qu'ils se rapprochent à un point de la deuxième place de wild card pour les séries éliminatoires de la Coupe Stanley, poursuivant ainsi leur redressement après un début de saison décevant.

"On ne peut pas comparer cela à des séries éliminatoires de hockey, mais en termes d'événements sportifs, je veux dire, c'était assez impressionnant ... juste l'énergie dans le stade tout au long du match de hockey", a déclaré l'entraîneur-chef des Kraken, Dave Hakstol, aux journalistes après le match.

"Bien sûr, nous avons pris un bon départ, ce qui a continué à alimenter l'énergie, mais le spectacle et l'ambiance de l'événement lui-même étaient, vous savez, exceptionnels.

Bien que les Knights restent en tête de la Conférence Ouest, à égalité avec les Canucks de Vancouver et l'Avalanche du Colorado, cette défaite est leur cinquième en six matchs et prolonge leur marasme de mi-saison.

