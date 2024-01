De la terre, du danger et de l'air pur : Bienvenue à Red Bull Imagination

Les rampes les plus vertigineuses font place aux virages les plus serrés, un panneau publicitaire géant surplombe une énorme berme, tandis qu'un conteneur d'expédition sert de rampe de décollage pour les sauts les plus invraisemblables.

Si tout cela ressemble à une fantaisie, c'est parce que c'est ainsi que cette piste a vu le jour : il s'agit de la Red Bull Imagination, une fantaisie sans compromis sortie tout droit de l'esprit de la star du dirt bike Tyler Bereman, conçue pour tester les limites des meilleurs pilotes du monde.

Tout dans la tête

"J'ai tout dans la tête", explique le trentenaire à CNN Sport, le sourire aux lèvres, sous une tignasse blonde et une casquette de base-ball. "Nous sommes partis de rien, juste d'une colline roulante.

Une équipe de sept personnes a travaillé pendant trois semaines à l'aide de tracteurs et d'engins de terrassement pour creuser le premier parcours Imagination en 2020. Sous la direction de Bereman, les constructeurs ont eu la liberté de construire ce qu'ils voulaient, "en s'inspirant des caractéristiques d'autres sports d'action", explique-t-il.

Le Californien fait de la moto depuis qu'il est tout petit, et il a contribué à définir cette variante du sport.

"J'ai grandi en faisant de la moto, du supercross et du motocross dans les stades, puis j'ai été trop blessé et j'ai dû me mettre en retrait", explique-t-il. "Évidemment, en motocross, il y a le freestyle, où l'on fait des flips, des figures et tout le reste, et je me suis retrouvé entre ces deux genres. En fin de compte, c'est ce que j'appellerais le freeride.

Comme le snowboard de l'arrière-pays

Il existe des parallèles entre le snowboard et le skate, deux disciplines sur lesquelles Bereman a axé sa carrière. "La chose la plus importante à laquelle je peux me référer, pour le public extérieur, c'est qu'il y a le snowboard de compétition et le snowboard de l'arrière-pays, c'est-à-dire la poudreuse et les collines, et c'est la même chose pour le street skating, il y a le skating de compétition et le street skating où les gens se promènent dans les rues et filment".

Pour Bereman, le freeride, c'est avant tout la liberté de rider. "Il s'agit d'avoir notre propre forme d'expression à travers nos motos et d'être capable d'aller sur le terrain, de s'amuser, de trouver des sauts et, en fin de compte, d'être libre sur sa moto.

Les événements Red Bull Imagination poussent cette idée à l'extrême. Après le succès de la première édition de 2020, neuf pilotes se sont retrouvés à Fort Scott, dans le Kansas, pour le successeur de 2021, où l'esprit de Bereman a poussé la piste vers des frontières encore plus sauvages.

"Nous avons manqué de temps pour construire tout ce que nous voulions [en 2020], alors après la première année, la piste est restée là et n'a pas été touchée pendant un an. L'objectif de la deuxième année était de revenir et de continuer à ajouter des options, des options et des options à tous les sauts, pour créer plus ou moins un skatepark en terre battue.

Bien plus grand que je ne le pensais

Ryan Sipes, légende du flat track et du supercross, et champion du monde 2019 de l'International Six Days Enduro, est l'un des pilotes qui en redemande.

"Je pensais savoir à quoi m'attendre, mais quand nous sommes arrivés en 2020, je me suis dit : "Wow, c'est tellement grand, c'est tellement plus grand que tout ce que j'ai jamais vu"", raconte Sipes, 37 ans, à CNN Sport. En arrivant cette année, je me suis dit : "On sait déjà à quel point c'est grand, jusqu'où peuvent-ils aller ?" Eh bien, ils sont allés bien plus loin que je ne l'aurais cru.

Sipes explique qu'il a été attiré par l'événement Imagination par la perspective d'essayer quelque chose de nouveau. "J'ai fait du vélo toute ma vie, depuis l'âge de trois ans, et le fait de pouvoir apprendre quelque chose de nouveau et en même temps de pouvoir rivaliser avec les meilleurs du monde, c'est juste un défi cool à relever pour moi et de me dire, 'Laisse-moi comprendre ça, laisse-moi aller regarder ces gars, passer du temps avec ces gars'".

Mais avec ses compétences affinées plus près du sol, il admet qu'il craignait de ne pas être à la hauteur des riders habitués à des figures et des sauts spectaculaires.

"Je ne peux pas faire les mêmes figures qu'eux, je ne peux pas faire de backflip, je ne peux même pas lancer les fouets comme ils le font", sourit le vétéran. "J'ai juste essayé de faire la ligne la plus cool possible.

"La piste de l'année dernière était une piste, c'était 'Hey, tu vas un peu dans cette direction', et tu pouvais varier un peu, mais c'était un peu comme ça, c'est la façon dont tu es censé aller", poursuit-il. Cette année, il n'y avait rien de tout cela, c'était plutôt "Il y a un tas de sauts et quelques virages, vous n'avez qu'à vous débrouiller et faire ce que vous voulez".

De grands sauts pour de grands enjeux

Au fur et à mesure que les rampes et les caractéristiques de la piste s'élevaient, les enjeux pour les riders augmentaient également, et Bereman admet que la sécurité était au centre de ses préoccupations.

"Le ciel est la limite de la créativité, mais au bout du compte, la sécurité est primordiale", explique-t-il. "En fin de compte, ce que nous faisons n'est pas sûr, loin s'en faut, et c'était donc le plus important : essayer de rendre les choses aussi sûres que possible, mais aussi, évidemment, créer de nouvelles caractéristiques et des choses que l'on n'a jamais vues auparavant.

Sipes a offert à ses compagnons de route le plus grand moment d'émotion lorsque sa moto a mystérieusement décroché en plein vol, l'obligeant à abandonner en plein saut et à se précipiter vers le sol, avec sa machine dangereusement proche derrière lui.

"C'est un peu le scénario du cauchemar, les sauts sont tellement grands, et ce n'est pas seulement la distance, c'est aussi la hauteur que l'on atteint en sautant", explique Sipes. "Je pense que je suis un peu en dessous de la réalité quand je dis que j'étais probablement à 35 pieds du sol lors de ce saut, ce qui représente une longue chute... c'est vraiment très haut, et même sauter dans l'eau de cette hauteur est assez effrayant.

"À ce moment-là, on a probablement une demi-seconde pour décider si on va s'en sortir ou sauter - et ce n'est pas toujours mieux de sauter, souvent c'est mieux de s'accrocher - mais dans ce cas, je me suis dit : 'Ce vélo va me frapper au corps si je ne m'en éloigne pas'".

Par miracle, il s'en est sorti indemne. "J'étais très endolori et honnêtement assez effrayé, mais nous avions encore une journée de compétition, alors il fallait que je remonte dessus et que j'y aille.

C'est un panneau d'affichage à 15 pieds du sol

Parmi les parties les plus sauvages de la piste, il y avait un panneau d'affichage que les riders utilisaient comme point de contact vertical dans les airs. "Le wall ride était l'une des choses les plus folles. Il s'agit d'un panneau d'affichage situé à 15 pieds du sol, d'une hauteur de 15 pieds et d'une longueur de 25 pieds", se souvient M. Bereman. "C'était assez effrayant, car ce n'est pas quelque chose que nous faisons tous les jours.

Sipes est plein d'admiration pour les compétences de Bereman. "C'est l'un des gars les plus talentueux que j'aie jamais vus sur une moto, et cela tient en partie à sa capacité à juger de la vitesse à laquelle il doit s'élancer sur un obstacle qu'il n'a jamais franchi auparavant", sourit-il, les yeux écarquillés.

"Dans beaucoup de ces sauts, il n'y a pas de demi-mesure, c'est soit on y va à fond, soit on ne roule même pas dessus, et sa capacité à se dire 'je pense que je vais le faire en deuxième vitesse et aux trois quarts de l'accélérateur' et il y arrive, c'est incroyable de le voir faire ça.

L'événement Red Bull Imagination était une compétition, les pilotes étant jugés pour leur style par un jury de spectateurs. Axell Hodges a finalement été couronné vainqueur, suivi de Colby Raha, une autre star des X-Games, et de Bereman lui-même, en troisième position. Mais si la compétition était importante, le consensus semblait indiquer un autre type d'atmosphère.

"L'ambiance était incroyable", sourit Bereman. "Lorsqu'il s'agit de course ou de freestyle, vous êtes presque élevé pour battre votre concurrent ; avec le freeride, nous sommes tous dans le même bateau et nous nous nourrissons les uns des autres.

"C'est la semaine la plus amusante que j'aie jamais passée sur une moto tout-terrain", confirme Sipes. "J'ai roulé toute ma vie et j'ai fait des trucs vraiment cool, mais pour ce qui est de l'amusement, c'est le pompon.

Pour sa part, Bereman pense déjà à l'événement de l'année prochaine. "C'est une nouvelle voie pour notre sport", déclare-t-il. "C'est un travail en cours, nous apprenons au fur et à mesure, et chaque année, nous reprenons les choses que nous avons apprises et que nous pourrions améliorer, puis nous essayons de les mettre en œuvre l'année suivante.

"Si tout se passe bien, nous pourrons revenir avec 3.0 et continuer à construire.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com