Comment une destination inattendue du Moyen-Orient devient un paradis de l'escalade

"Cette zone est vraiment loin de tout le monde", dit-il en s'interrompant dans son travail. "Il y a peut-être quelques randonneurs qui viennent explorer. Mais... ce sont surtout les habitants qui vivent ici et qui gardent les moutons".

Alabdu est le premier instructeur d'escalade certifié d'Arabie saoudite. Pendant son temps libre, il crée de nouvelles voies d'escalade, dans l'espoir d'attirer davantage de personnes vers ce sport. Au cours des quatre dernières années, il a ouvert 11 voies à Tanomah, une ville du sud-ouest de l'Arabie saoudite.

Alors que l'Arabie saoudite investit dans le sport à l'étranger et dans le pays, M. Alabdu déclare qu'il souhaite personnellement améliorer le profil de l'escalade.

"La plupart des gens ne pensent pas que l'Arabie saoudite est une destination pour l'escalade. C'est ce que nous nous efforçons de faire, en multipliant les voies, en les rendant accessibles et en en faisant la promotion.

Des dépenses importantes pour le sport

Ces dernières années, l'Arabie saoudite a fait la une des journaux pour ses investissements dans le domaine du sport. Qu'il s'agisse de somptueux contrats de football - dont la Coupe du monde de football de 2034 - ou du lancement de la série de tournois de golf LIV, le pays a dépensé des milliards dans des transactions de haut niveau. Les critiques qualifient ces dépenses de "sportwashing", une manière de détourner l'attention de son bilan en matière de droits de l'homme. Mais les responsables affirment qu'il s'agit d'une stratégie visant à diversifier l'économie basée sur le pétrole, dans le cadre du plan Vision 2030 de l'Arabie saoudite.

Sur le plan intérieur, l'Arabie saoudite ne ménage pas ses efforts pour encourager ses citoyens à être plus actifs et à mener une vie plus saine. Le pays espère augmenter le nombre de Saoudiens faisant de l'exercice une fois par semaine d'ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement organise des événements sportifs, des campagnes nationales et des compétitions.

Si le football est le sport le plus populaire en Arabie saoudite, le nombre de fédérations sportives a triplé entre 2015 et 2022 : Aujourd'hui, le pays en compte plus de 95, dont la Fédération saoudienne de randonnée et d'escalade, créée en 2018.

Trouver de nouvelles voies en Arabie saoudite

Alabdu est né dans la ville d'Abha, dans le sud-ouest du pays, et a grandi entre cette ville et Jeddah. Il a commencé à grimper en 2014 et, de l'Australie au Vietnam, il dit avoir escaladé dans au moins 17 pays. Pendant un certain temps, il a pensé qu'il ne pourrait s'adonner à sa passion qu'à l'étranger.

"Quand je suis revenu en Arabie saoudite [...] Je n'ai pas pu trouver le rocher de qualité que j'escaladais en dehors de l'Arabie saoudite", raconte-t-il. "Je me suis dit que je ne ferais de l'escalade qu'en voyage. Cela m'a un peu contrarié."

Tout a changé en 2016, lorsqu'il a visité Tanomah pour la première fois. La région connaît des températures modérées la majeure partie de l'année et abrite les monts Sarawat, qui s'étendent du sud-ouest de l'Arabie saoudite au Yémen. Non seulement Alabdu y a trouvé des parois rocheuses plus solides, plus sûres à escalader, mais la chaîne de montagnes offrait également une variété de voies d'escalade. Et elles étaient accessibles depuis la ville.

"Tanomah est un peu éloigné de Riyad et de Jeddah", explique-t-il. "Mais le jeu en vaut la chandelle, car on peut facilement aller de l'hôtel à la falaise en moins de 10 minutes. Et je pense que c'est un gros avantage".

Inspiré par cette découverte, Alabdu s'est rendu dans le Nevada pour se former auprès de l'Association américaine des guides de montagne (AMGA). En 2019, après avoir suivi le programme d'instructeur de single-pitch de l'AMGA, il est devenu le premier instructeur d'escalade certifié en Arabie saoudite.

Partager une passion

En 2021, Alabdu fonde une entreprise qui s'appelle aujourd'hui Granite Climbing. Il conseille le gouvernement et les entreprises qui souhaitent mettre en place des activités d'escalade en salle ou en plein air en Arabie saoudite. Il dirige également des expéditions pour les touristes désireux d'escalader les montagnes du pays. Enfin, il propose des cours privés et collectifs.

"Beaucoup de gens pensent que c'est un sport difficile, mais en réalité, il y a tous les niveaux... des voies très faciles d'accès aux voies très avancées", explique M. Alabdu en fouillant dans les outils de son sac à dos. Il y a des gens qui se disent : "Je ne pourrai jamais faire ça". Et puis ils le font, puis ils en font un autre, et tout d'un coup, ils sont devenus des grimpeurs".

"C'est ce que j'aime dans l'escalade et dans l'enseignement de l'escalade.

Alabdu estime avoir donné des cours d'escalade à environ 300 personnes en Arabie saoudite. La plupart viennent pour un seul cours d'initiation, mais une poignée d'entre eux sont devenus des clients réguliers.

Lorsqu'il n'enseigne pas, Alabdu est souvent à Tanomah pour ouvrir de nouvelles voies. Il s'agit d'abord de nettoyer une paroi rocheuse de toute roche détachée, de décider où placer les boulons en acier inoxydable, puis de les percer.

Ce matin de septembre, Alabdu boulonne une voie sur une falaise du parc Alsharaf. Il explique que la paroi rocheuse sur laquelle il travaille s'élève à environ 2 300 mètres d'altitude. En plus des 11 voies qu'il a tracées à Tanomah, Alabdu dit en avoir tracé une dizaine d'autres dans une petite ville au sud de Riyad.

La mission d'Alabdu est inspirée par son désir de partager sa passion avec d'autres. Mais il n'hésite pas à reconnaître ses motivations personnelles. De nombreuses expéditions d'escalade nécessitent des partenaires - quelqu'un doit être au sol pour faire contrepoids au grimpeur, une technique connue sous le nom d'assurage. Et comme l'escalade est encore très récente en Arabie saoudite, il est parfois difficile de trouver des assureurs.

"C'est généralement un gros problème en Arabie saoudite : trouver des partenaires d'escalade. Mais on résout généralement ce problème en rendant le site d'escalade populaire", explique M. Alabdu. "Plus la fréquentation est importante, moins il est difficile de trouver des partenaires.

"J'espère que cela attirera des grimpeurs du CCG (pays du Golfe), de l'Arabie saoudite et de l'étranger. Cela peut sembler égoïste", dit-il en riant. "Mais j'aurai toujours des relais.

