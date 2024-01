C'est vraiment spécial" : Mourinho, ému, se délecte d'une nouvelle gloire européenne

Mourinho, qui avait déjà remporté la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Coupe de l'UEFA, a complété son palmarès européen en battant Feyenoord 1-0 à Tirana pour ajouter la première Ligue des conférences à sa collection.

Depuis 2003, Mourinho a participé à cinq finales européennes pour Porto, l'Inter Milan, Manchester United et l'AS Rome, et a remporté cinq fois le trophée.

"Ce qui est formidable dans ma carrière, c'est qu'en plus de l'Europa League avec Manchester United, le faire avec Porto, l'Inter et la Roma est très, très, très spécial", a déclaré Mourinho.

"C'est une chose de gagner quand tout le monde s'y attend, quand on a fait les investissements pour gagner, mais c'en est une autre de gagner quand quelque chose semble immortel, qui semble vraiment spécial.

"Cela reste dans l'histoire de la Roma, mais aussi dans la mienne. On m'a dit qu'il n'y avait que moi, Sir Alex (Ferguson) et Giovanni Trapattoni qui avaient gagné des trophées dans trois décennies différentes. Je me sens un peu vieux, mais c'est bien pour ma carrière".

Pour Mourinho, il s'agit d'une belle fin de saison dans la capitale italienne, puisqu'il a conduit son équipe à la sixième place de la Serie A cette année.

Le Portugais n'a pas l'intention de relever de nouveaux défis, car il pense déjà à la saison prochaine avec le club.

"Je reste, il n'y a pas de doute", a ajouté Mourinho. "Même si des rumeurs émergent, je ne veux que rester à la Roma.

"Nous devons comprendre ce que nos propriétaires, qui sont des gens fantastiques, veulent faire la saison prochaine, parce que c'est l'histoire, mais nous pouvons construire un projet vraiment fort avec des professionnels honnêtes.

"Nous devons comprendre ce que nos propriétaires, qui sont des gens fantastiques, veulent pour la saison prochaine, parce que c'est de l'histoire, mais nous pouvons construire un projet vraiment fort avec des professionnels honnêtes. Je suis un fan de Porto, un fan de l'Inter, un fan de Chelsea, je suis fou du Real Madrid, je suis maintenant un fan de la Roma, j'appartiens à tous ces clubs parce que nous avons vécu ces moments ensemble."

