Cela crée beaucoup d'anxiété" : À l'approche des Jeux olympiques d'hiver, les athlètes font tout pour éviter d'attraper le Covid-19

La perspective d'un contrôle positif au Covid-19 - et donc de ne pas avoir la possibilité de concourir - plane sur tous les athlètes avant Pékin 2022, qui débutera le 4 février.

Parmi la pléthore de contre-mesures liées au Covid-19, les athlètes doivent enregistrer deux tests négatifs avant de partir pour les Jeux et sont ensuite soumis à des tests quotidiens à leur arrivée.

"Un seul test positif suffirait à nous anéantir", a déclaré Hannah Soar, skieuse de bosses américaine, à CNN Sport.

"C'est super stressant, je ne savais pas que je luttais vraiment contre l'anxiété, pour être tout à fait honnête, jusqu'à ces deux derniers mois.

L'absence de Covid constitue une part importante de la préparation d'un athlète pour les Jeux olympiques d'hiver.

Soar s'entraîne et s'isole dans l'Utah depuis un mois, ce qui implique de vivre dans une maison séparée de celle de ses coéquipiers, de commander ses courses pour qu'elles soient livrées et de porter un masque KN95 sous son cache-cou lorsqu'elle skie.

"C'est certainement la mesure la plus radicale que nous ayons prise dans le cadre des protocoles Covid et c'est ce que nous devons faire", a-t-elle déclaré.

"C'est fou, c'est sauvage et c'est quelque chose que je ne pensais pas faire avant les Jeux olympiques, mais c'est ce que c'est et nous le gérons du mieux que nous pouvons.

Elle a ajouté : "Je traite tout le monde comme s'ils avaient Covid. Cela crée beaucoup d'anxiété dans ma vie, mais j'espère que cela me permettra d'aller en Chine".

Une RCP toujours positive

Lors des Jeux olympiques d'été de l'année dernière à Tokyo, 41 athlètes ont été testés positifs au Covid-19, et nombre d'entre eux ont dû renoncer à participer à la compétition.

Depuis mercredi, 42 personnes se trouvant dans la bulle olympique en circuit fermé de Pékin ont été testées positives au Covid-19 depuis le 4 janvier, alors que plus de 42 000 tests ont été effectués à l'intérieur de la bulle.

Les organisateurs espèrent que le système en circuit fermé limitera la propagation du Covid-19 pendant les Jeux. Il englobera les sites, les hôtels officiels et le service de transport de l'événement, isolant ainsi les personnes impliquées dans les Jeux du reste de la population chinoise.

Ces mesures strictes sont le reflet de la politique de la Chine en matière de "zéro covidie", même si l'émergence de cas plus positifs liés aux Jeux semble inévitable.

"La Chine est peut-être le pays qui a le mieux contrôlé la propagation du Covid", a déclaré à CNN le Dr William Schaffner, professeur à la faculté de médecine de l'université Vanderbilt.

Il poursuit : "Ils ont créé une série remarquable de restrictions et de contrôles très stricts qui auront des conséquences. Il y a très peu de place pour l'interprétation.

"J'imagine que ce virus extraordinairement contagieux peut néanmoins passer au travers de certains de ces contrôles et qu'il pourrait bien y avoir quelques cas de transmission.

Les personnes entièrement vaccinées pourront entrer dans le circuit fermé sans être mises en quarantaine, tandis que celles qui ne sont pas vaccinées devront être mises en quarantaine pendant 21 jours à leur arrivée.

Les participants aux Jeux dont le test est positif ne pourront pas participer aux compétitions ni continuer à jouer leur rôle dans les Jeux. Ils seront envoyés à l'hôpital pour y être traités s'ils sont symptomatiques, ou dans un centre d'isolement s'ils sont asymptomatiques.

L'enregistrement de deux tests PCR négatifs à 24 heures d'intervalle permettra à une personne de mettre fin à son isolement, mais il n'y a aucune garantie quant au temps que cela prendra.

"Il ne fait aucun doute que certaines personnes se remettant de Covid peuvent avoir un test PCR positif persistant qui peut durer des semaines et même plus de deux mois", a déclaré le Dr Schaffner.

"Cela ne signifie pas que le virus est vivant. Ce test est si sensible qu'il ne fait que détecter des restes du virus. Vous n'êtes contagieux pour personne d'autre".

Se rendre à Pékin - sans Covid

Laura Deas, une coureuse de skeleton britannique, arrivera en Chine après avoir déjà expérimenté le système en boucle fermée lors d'un événement test à Yanqing - un district montagneux situé à 75 kilomètres au nord-ouest de Pékin - l'année dernière.

"Tout ce que nous faisions - s'entraîner, manger et dormir - se déroulait à l'intérieur de cette bulle, mais nous avions l'impression d'être incroyablement organisés", a-t-elle déclaré à CNN alors qu'elle s'isolait chez elle, au Royaume-Uni, avant les Jeux.

Elle a ajouté : "C'est certainement un défi et cela signifie que je ne peux pas vraiment vivre une vie normale pour le moment .... J'ai franchi tous ces obstacles au cours des dernières années pour en arriver là et j'essaie vraiment de faire tout ce qu'il faut maintenant pour arriver à Pékin en toute sécurité et sans Covid".

Près de 3 000 athlètes participeront à Pékin 2022 dans 15 disciplines et 109 épreuves ; les Jeux approchant à grands pas, ils prieront tous pour qu'un contrôle positif ne vienne pas compromettre leurs chances.

Je sais très bien que si j'ai l'occasion d'y participer, je suis capable d'obtenir une médaille", a déclaré Soar, "mais si je n'y participe pas, je ne peux pas obtenir de médaille".

"Mais si je n'y parviens pas, je ne pourrai pas obtenir de médaille. Le plus grand obstacle pour moi est donc de m'assurer que nous arrivons sur la colline, que nous enfilons nos dossards, que nous nous plaçons dans le portillon de départ et que je peux me lancer.

Source: edition.cnn.com